Trump a zburat cu avionul lui Epstein de cel puțin 8 ori

Cel de-al treilea lot de documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA în cazul Jeffrey Epstein menționează că viitorul președinte american Donald Trump a zburat cu avionul privat al omului de afaceri de cel puțin opt ori în anii 1990.

Aceste zboruri sunt detaliate într-un e-mail din ianuarie 2020 de la un procuror federal din New York, care a scris unui destinatar anonim că jurnalele de zbor „îl menționează pe Trump ca pasager pe cel puțin opt zboruri între 1993 și 1996, inclusiv cel puțin patru zboruri la care a fost prezentă și Ghislaine Maxwell".

Maxwell, despre care se crede că este complicele lui Epstein, execută o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru trafic sexual. Mai mult, documentele arată că, în 1993, Trump și Epstein se aflau singuri la bordul unui avion, fără a lua în considerare echipajul. Altă dată, o femeie de 20 de ani, al cărei nume nu a fost dezvăluit, a fost trecută ca pasageră. „Pe alte două zboruri, două dintre pasageri erau femei care ar fi putut fi potențiale martori în cazul Maxwell", a relatat postul de televiziune.

NBC subliniază că numele expeditorului și destinatarului scrisorii au fost ascunse în documentele publicate, iar scrisoarea în sine nu face nicio acuzație la adresa lui Trump. Pe 19 noiembrie, Trump a semnat o lege care impune Departamentului de Justiție să publice toate materialele legate de cazul Epstein în termen de 30 de zile. De la semnarea legii, au fost publicate numeroase fotografii legate de caz. Printre acestea se numără fotografii de pe insula privată a finanțatorului, Little St. James, unde se crede că acesta a ținut fete minore și pe care au vizitat-o ​​multe persoane influente, precum și fotografii de acasă cu Trump, regizorul Woody Allen și antreprenorul Bill Gates.

Trump a declarat în repetate rânduri că nu are nicio legătură cu Epstein și că a încetat să mai comunice cu el când și-a dat seama că bărbatul era un „pervers bolnav". Epstein a fost acuzat de trafic de copii, organizarea prostituției, inclusiv cu minori, și violarea unei fete de 14 ani. În 2019, finanțatorul a fost găsit mort în celula sa. Medicul legist a decis că moartea sa a fost o sinucidere, dar mulți încă se îndoiesc de această versiune. Cazul lui Epstein a atras o atenție largă, deoarece se crede că a fost cândva apropiat de multe persoane bogate și de rang înalt, inclusiv de Trump.