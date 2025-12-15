Dan Diaconescu despre judecătoarea Raluca Moroșanu: „Eu o știu cel mai bine din toată România. Mi-a dat cinci ani și jumătate" VIDEO
Postat la: 15.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Raluca Moroșanu este judecătoarea din completul Curții de Apel București care, în martie 2015, a decis condamnarea lui Dan Diaconescu la cinci ani și șase luni de închisoare cu executare, alături de o pedeapsă complementară ce îi interzicea orice activitate în presa scrisă sau audio-video.
„Treceam prin fața televizorului de la mine din cameră, am auzit o voce vorbind și mi se părea o voce cunoscută. Când m-am dus în dreptul televizorului era această Raluca Moroșanu, pe care cred că eu o știu cel mai bine, din toată România, fiindcă e tipa care m-a condamnat la cinci ani și jumătate de închisoare și mi-a dat interdicția de 12 ani de a face presă", a spus Dan Diaconescu în emisiunea sa online.
„Eu aveam vocea asta în creier, pentru că mi-a marcat 12 ani din viață. Când am văzut ce zice - treaba aia că nu e de la vreun serviciu secret - am avut o senzație din asta viscerală, deși de mic copil nu am mai avut greață de la stomac", a declarat Dan Diaconescu.
„Când a început să mă judece la Curtea de Apel, la fond am avut o judecătoare care a fost dată afară. I-am zis că vreau să reînceapă procesul, că a venit un judecător nou care nu mai audiase niciun martor. Așa zice legea. Ea a zis: Se respinge!", a afirmat fostul realizator TV. El a mers mai departe, acuzând-o pe Raluca Moroșanu că nu ar fi analizat dosarul în profunzime și că pedeapsa stabilită la apel a fost chiar mai dură decât cea din primă instanță.
„Tipa asta nu a judecat nimic la apel, sincer cred că nu a deschis nici dosarul meu și m-a condamnat la dublu decât mă condamnase judecătorul schimbat, la fond. Mi-a dat cinci ani și jumătate după care mi-a dat și interdicția aia de 12 ani de a face presă", a mai spus Diaconescu.
Acesta a povestit și ce s-a întâmplat după eliberarea din penitenciar, când a cerut lămuriri privind întinderea interdicției. „După ce am ieșit din închisoare și m-am dus să văd ce e cu interdicția, tot Raluca Moroșanu a venit și mi-a zis că nici pe Facebook sau alte rețele sociale nu am voie. Asta e Raluca Moroșanu", a concluzionat el.
