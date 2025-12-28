Un antreprenor din IT se declară învins de Inteligenta Artificială: "În următorii ani schimbările vor fi dramatice și puțini înțeleg"
Postat la: 28.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Ultimii doi ani au fost dramatici pentru mine, business vorbind. Toți ăștia care spun că AI nu schimba totul, că e doar un chat etc. habar nu au ce vorbesc. Am văzut inclusiv programatori cu păreri ridicole. "Lasă ba că noi suntem buni și AI nu poate face tot". Acum cred că o spun doar cu jumătate de gură. De obicei se vede asta la cei angajați în IT, oameni care nu au responsabilitatea contractelor unei firme sau care pur și simplu se cred de neînlocuit. Cat merge proiectul inca și nu stau pe bench nu contează. Dar directorul sau ownerul firmei știe că contractul se termina în 3 luni.
Având firma de soft, suntem cred eu ca firma soft în top 10% în adopția AI. Am creat softuri cu AI, AI este pasiunea mea, am clienți din mai multe țări. Imi place deci să cred că am o oarecare autoritate pe subiect. Dar sigur ce citiți mai jos este subiectiv.
Va scriu realitatea nuda exact cum au fost ultimii ani pentru firma mea și valurile AI cum le-am simtit:
VALUL 1 - eram incluși înainte să apară AI in programele early cu Open AI. Am avut și cont de dezvoltatori pe Anthropic când selectau dezvoltatorii și erau valabili doar pe SUA. Am fost și în valul de machine learning. Am fost in linia 1. Când a început să ia viteza AI-ul a trebuit să cârmesc brutal, sa las core business care murea și să mă duc cu forța pe asta. A funcționat. O vreme am făcut bani.
VALUL 2 - democratizarea AI. LLM-uri și conversațional. Valul cu promt și răspuns. Din nou, a trebuit să învățăm foarte mult, sa ne adaptam și să oferim produse și suport pentru cererea și hype-ul acesta. Un val relativ scurt in care AI a fost democratizat și mai mult practic. Pentru mine iar a fost o provocare sa schimb modelul de business sa stau atent la ce apare că sa ținem ritmul. Zeci, sute de zile și nopți de lucru. Pe lângă clienții existenți sa înghesui și timp de studiu.
VALUL 3 - care a început prin 2023. De aici se rupe cumva filmul. Este valul când apar ferestre de context mari, generare de imagini și video. Clienții vechi incep sa renunțe la contracte, preiau in house multe lucruri. Nu e o problema pentru mine pentru că cumva reușesc să atrag alții, mulți pe noile tehnologii. Dar mă uit în portofoliu și văd cum se scufunda clienți vechi și alții cresc. Devine tot mai greu sa ținem ritmul. Tot ce faci azi in 3 luni e depășit. Este o efervescenta enorma, clienții vechi sunt "atacați" permanent de tehnologii noi. Fiecare are impresia că știe ce face, fiecare are ceva nou mai bun.
Unii renunță, alții revin, toată lumea e in mișcare browniană in frica de a nu rămâne în urmă. Incepe haosul. Firmele toate înființează departamente AI, toată lumea se aruncă cu capul înainte. Toată lumea cere rezultate și vrea ceva dar nu știe ce. Meetinguri interminabile cu clienții că sa înțeleagă cum ar putea integra ei AI-ul in afacerile lor. Și orice le spuneai mai e apărea alta firma cu ceva shiny vândut ca rețetă de a creste exploziv. Clienții așteaptă toți minuni. Sunt stresați, pun presiune, au senzația că rămân în urma.
VALUL 4 - este cam valul actual și ultimii 2 ani au fost grei de tot. Din 2024 a început haosul odată cu agenții AI. NIMIC din ce făceam acum 3 ani că proiecte cu clienții existenți nu mai facem acum. Nimic. Și suntem super nisati.
Am schimbat tot, tehnologii, viziune, recalibrare. Mulți nu au ținut pasul. Pentru mine un efort imens de adaptare, schimbat birouri, locații etc. Lucrurile evoluau de acum lunar. Apar sute de modele AI globale specializate lunar, toate firmele integrează AI. Nebunie. Pentru firma mea s-a tradus imediat în clienți instabili. Veneau, plecau. Uneori veneau în valuri că nu făceam față.
Și dintr-o dată în 2025 ne-am trezit făcând doar "avioane". Adică am ajuns din soluții externalizate complet "hands off" sa facem suport și consultanta pe ce nu știau alte firme de soft sa faca. Nu mai exista nimic standard, nu mai puteam avea un proces, nu mai puteam avea un om care să știe ceva și să facă doar acel lucru. Adică să am unul care sa bata doar cuie. Nu. Totul custom, totul nou, totul se schimba peste noapte. Așa a fost anul asta 2025 pentru noi. Nimic din ce făceam la început de an nu mai facem acum. Și peste 3 luni vom face altceva.
Ritmul este infernal. In paralel am înțeles că nu mai putem așa. Simt că am obosit. Sa faci doar suport pe ce nu știu alții nu e un business, nu poți forma oameni, clienții strâmbă din nas când le ceri 500 USD/ora deși tu ești ultima soluție și nu eu le-am vândut ideea că pot rezolva totul cu agenți AI și oameni care nu știu de fapt mare lucru despre asta. Când clientii vechi vin și îți prezintă fericiți automatizări basic cu N8N că fiind soluții de top înțelegi că nu mai poți lupta cu hype-ul.
Am văzut cum firmele din SUA, Spania, Canada cu care lucram de ani de zile au început să gestioneze in house cu agenți AI și câțiva angajați entry tot ce făceam noi până atunci și noi am ajuns sa facem doar consultanță și suport doar când ardeau lucrurile, doar când se strica totul. Pai așa nu pot sa construiesc o echipa. Nu pot tine 3 experți pentru tine in 24/7 doar pentru cazul in care vei avea tu nevoie și atunci strâmbi din nas că cer 500 USD/ ora.
Lucrurile s-au schimbat deja enorm.
Am tras tare spre produse proprii, am redus numărul de oameni care nu mai aveau sens in noua paradigma. Și o sa va spun și cum am lucrat 6 luni toate weekendurile, 14 ore pe zi și am investit degeaba, într-o idee pe care o sa o vedeți că soft proprietar la Open AI in 3 luni dar asta într-o altă postare.
Acum vine 2026... Următorul val care deja a inceput este al echipelor de agenți AI. Probabil că în maxim un an voi ajunge sa am "angajați" AI. Adică simt că nu sunt departe de momentul in care o sa fiu one man show și să am 30 de "angajați", agenți AI. Practic valul asta devine un fel de firma bazată pe un orchestrator și restul agenți AI. Totul va deveni automatizat, agenți AI care lucrează împreună.
Vas asta clar. Toolurile construite de noi pentru noi fac acum treaba unui întreg departament de acum 2 ani. Dar toolurile astea le va avea și clientul in maxim 1 an gratuite sau și le va putea construi singur cu un prompt. Iar eu trebuie sa construiesc altele. Mă simt acum ca și cum aș alerga pe o duna de nisip in sus. Urmează 2027 și valurile următoare de organizații complete AI și economii paralele, lumi paralele cu AI...și viteza va crește și mai mult.
Cine crede că are job sigur, că ce face el nu poate fi făcut de AI nu înțelege ce se întâmplă. Nu, nu fac pe deșteptul. Nu sunt apocaliptic. Ba chiar sunt cel mai mare susținător al unei lumi în care inteligența artificială sa fie peste tot. Pentru că știu că asta va îmbunătăți dramatic viața oamenilor, vom găsi soluții la toate bolile, vom avea probabil timp mult mai mult. Dar prima data va fi disruptive pentru că va schimba complet totul, tot ce știm.
Doar îmi fac bilanțul acum și îmi dau seama că dacă nu reușesc să ies in piața cu niste produse AI, soft care să treacă testul timpului macar 2 ani, probabil că voi face altceva în următorii 2 ani. Pentru că servicii, consultanta soft se restrânge. Totul se automatizeaza si democratizează, clienții își vor face singuri softuri, lucruri care azi par SF. Iar realitatea asta nu mai poate justifica angajați, birouri, taxele actuale. Rămânem vreo 3 foarte buni la ceva cu zeci de agenți AI și asta e. Dar că noi vor fi alte milioane. Putini înțeleg cat de tare se vor schimba lucrurile în 5-7 ani.
