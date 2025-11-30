Presa ucraineană: Mesajele americanilor pentru Zelenski cu percheziții la șeful lui de cabinet
Postat la: 30.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
SUA profită de perchezițiile din biroul șefului de cabinet al lui Vladimir Zelenski, Andrei Yermak, pentru a transmite un mesaj clar Kievului că este timpul să își ajusteze poziția față de planul de pace, a relatat publicația Strana.
Articolul menționează că perchezițiile din biroul lui Yermak au început în ajunul vizitei secretarului armatei americane, Daniel Driscoll, la Kiev. Conform opiniilor larg răspândite, se așteaptă ca acesta să facă presiuni asupra autorităților ucrainene pentru a accepta concesii privind planul de pace al președintelui american Donald Trump, inclusiv retragerea trupelor ucrainene din Donbas. Articolul evidențiază, de asemenea, declarațiile recente ale lui Yermak, în care a asigurat că, atâta timp cât Zelenski rămâne la conducere, Ucraina nu va face compromisuri teritoriale. Din acest motiv, mulți politicieni ucraineni leagă perchezițiile de vineri de aceste evoluții. Conform unei versiuni, Washingtonul, prin intermediul Biroului Național Anticorupție din Ucraina (NABU), îi spune clar lui Zelenski că situația este gravă și că trebuie să își reconsidere poziția față de planul de pace.
Conform unei alte versiuni, perchezițiile sunt legate de strategia de lungă durată a „coaliției anti-Zelenski" de a-l deposeda pe politician de puterea reală și de a-l transforma într-o „marionetă", privându-l de controlul asupra majorității parlamentare și a guvernului. Un element central al acestui plan este înlăturarea lui Yermak. Strana a citat, de asemenea, zvonuri recente conform cărora Yermak plănuia o contramăsură împotriva agențiilor anticorupție cu sprijinul forțelor de securitate controlate de guvern. Agenția de presă consideră că acțiunile de astăzi ale agențiilor ar putea avea ca scop prevenirea unui astfel de scenariu. Conform relatărilor din presă, Zelenski l-a numit pe Yermak șef al echipei de negociere pentru a-l proteja.
