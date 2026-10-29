PORTOCALIUL PARALIZAT!
Postat la: 29.10.2026 |
Iranul pune condiții draconice Statelor Unite ale Israelului pentru încetarea conflictului. Iranul consideră că războiul s-ar putea încheia dacă Trump îndeplinește șapte cerințe, condiții echivalente cu recunoașterea înfrângerii de către SUA, practic o capitulare rușinoasă! Situația lui Trump e dramatică, asemănătoare cu cea unui individ prins într-o mlaștină și orice mișcare îl face să se scufunde și mai mult. Cele șapte cerințe ale Iranului sunt:
- Deblocarea activelor iraniene: Eliberarea imediată a tuturor fondurilor și activelor iraniene înghețate, împreună cu 300 de miliarde de dolari în despăgubiri de război pentru daunele cauzate de conflict.
- Încheierea războiului pe toate fronturile: O declarație oficială de încetare a ostilităților pe toate fronturile, inclusiv în Liban și în conflictele regionale care implică așa-numita „Axă a Rezistenței”, precum și retragerea forțelor israeliene din teritoriile ocupate.
- Încetarea interferenței SUA: Încetarea interferenței americane în afacerile interne ale Iranului și retragerea forțelor americane din regiune.
- Încetarea cooperării cu grupurile de opoziție: Încetarea cooperării Washingtonului cu grupurile care se opun revoluției iraniene, inclusiv Hezbollah și Houthii, așa cum se menționează în raport.
- Oprirea atacurilor asupra Iranului: Încetarea imediată a tuturor atacurilor împotriva teritoriului iranian, inclusiv a operațiunilor cu drone și a altor atacuri.
- Ridicarea blocadei navale: Încetarea blocadei navale americane asupra porturilor iraniene.
- Controlul Strâmtorii Hormuz: Recunoașterea controlului Iranului asupra Strâmtorii Hormuz, pe care o împarte cu Omanul.
Trump nu poate accepta aceste condiții umilitoare și se pare că a respins cerințele. Dar nu poate risca nici să reia bombardamentele. Singura lui soluție e să nu se miște ca să nu se afunde mai mult. Dar... întrebarea e cît va mai putea rezista fără să se miște !?
Laurențiu Primo
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