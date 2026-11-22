„Occidentul nu vrea ca Ucraina să câștige, ci doar să reziste cât mai mult timp", susține fondatorul unei companii de tehnologie militară
Postat la: 22.11.2026 |
Palmer Luckey l-a apărat pe Elon Musk în disputa privind utilizarea rețelei Starlink de către armata ucraineană și a criticat guvernul american pentru lipsa de disponibilitate de a-și asuma riscuri în sprijinul Kievului.
Statele occidentale nu urmăresc, în realitate, victoria Ucrainei în războiul cu Rusia, ci încearcă doar să împiedice înfrângerea acesteia cât mai mult timp, susține Palmer Luckey, inventator american, cofondator al Oculus VR și fondator al companiei de tehnologie militară Anduril Industries.
Declarația a fost făcută, miercuri, 18 noiembrie, la summitul DealBook organizat de publicația The New York Times la New York, relatează The Next Web.
„Nimeni din Occident nu își dorește cu adevărat ca Ucraina să câștige. Vor doar ca Ucraina să nu piardă cât mai mult timp. Este o poziție ciudată și absurdă în ceea ce privește modul de desfășurare a unui război", a spus antreprenorul.
Luckey a făcut aceste comentarii în cadrul unei discuții despre controversa privind utilizarea de către Ucraina a sistemelor de comunicații prin satelit Starlink și Starshield, operate de SpaceX, compania deținută de Elon Musk.
Fondatorul Anduril l-a apărat pe Musk, după ce acesta a introdus restricții de viteză pentru terminalele rețelei civile Starlink utilizate de armata ucraineană. Potrivit lui Luckey, măsurile au fost determinate de temerile că Rusia ar putea ataca infrastructura de sateliți a SpaceX, ca represalii pentru folosirea acesteia în operațiuni ofensive.
Antreprenorul a subliniat că rețeaua civilă Starlink este utilizată nu doar în Ucraina, ci și în alte țări, inclusiv pentru asigurarea comunicațiilor armatei americane. În același timp, Statele Unite dispun de un sistem separat de comunicații militare prin satelit, numit Starshield, pe care l-ar putea pune la dispoziția Ucrainei pentru operațiunile de luptă.
„Statele Unite ar putea oferi Ucrainei acces la rețeaua Starshield și i-ar putea permite să o folosească pentru toate sistemele sale de armament. În acest fel, ar deveni o țintă militară. Așa ar trebui să stea lucrurile. Dar știți ce? Guvernul nu vrea să ofere Ucrainei acest acces", a declarat Luckey.
El a sugerat că autoritățile americane se tem de posibilitatea unui atac rusesc asupra sateliților Starshield, care ar putea priva Pentagonul de o parte dintre capacitățile sale militare.
„Știți de ce? Pentru că știu că, în acel moment, Rusia va distruge Starshield, iar armata americană nu va mai avea acces la acest sistem", a spus antreprenorul.
În opinia sa, poziția Washingtonului este contradictorie: autoritățile americane nu sunt dispuse să își asume riscuri pentru propria infrastructură militară, dar se așteaptă ca o companie privată să continue să pună la dispoziția Ucrainei o rețea civilă, chiar dacă aceasta ar putea fi expusă unor riscuri.
„Guvernul american nici măcar nu este pregătit să sprijine Ucraina, pentru că se teme că și-ar putea pierde constelația de sateliți. De ce ar trebui Elon să riște o rețea civilă, dacă guvernul propriei țări nu este dispus să riște nimic pentru același obiectiv?", a întrebat Luckey.
Palmer Luckey spune că susține Ucraina
În pofida criticilor la adresa politicii occidentale, fondatorul Anduril a afirmat că sprijină fără rezerve Ucraina. Potrivit acestuia, compania sa este prezentă în această țară încă din a doua zi a invaziei ruse la scară largă.
„Susțin pe deplin Ucraina și, probabil, sunt mult mai de partea ei decât majoritatea republicanilor. Am avut dispute publice cu ei, pe scenă, pe X și în alte locuri", a declarat Luckey.
Antreprenorul consideră însă că deciziile privind livrările de armament și implicarea companiilor private din industria de apărare în conflicte militare trebuie să aparțină guvernelor, nu directorilor de corporații. El a subliniat că nu este responsabilitatea sa să decidă cui vinde America arme.
„Sunt un câine ținut în lesă și așa trebuie să rămân. Nimeni nu ar trebui să își dorească ca directorii marilor corporații să aibă vreun control semnificativ asupra politicii noastre externe sau militare", a spus Luckey.
Palmer Luckey este fondatorul Anduril Industries, o companie americană din domeniul tehnologiei de apărare, care dezvoltă sisteme fără pilot, platforme autonome și alte echipamente militare.
De asemenea, el participă, alături de Elon Musk și de fostul președinte al Camerei Reprezentanților din SUA, Newt Gingrich, la coordonarea Project Meridian. Inițiativa este un studiu realizat pentru Pentagon privind evoluția tehnologiilor militare și viitorul războiului până în 2050.
Disputa privind Starlink și Starshield
Declarațiile lui Luckey vin pe fondul tensiunilor dintre autoritățile ucrainene și SpaceX, după introducerea unor restricții privind utilizarea comunicațiilor prin satelit de către dronele ucrainene.
Reprezentanții Ucrainei au afirmat anterior că limitările de viteză au afectat nu doar dronele de atac, ci și aparatele de interceptare folosite pentru apărarea împotriva atacurilor aeriene rusești.
Președintele Volodimir Zelenski a acuzat SpaceX că nu a oferit explicații complete privind motivele introducerii restricțiilor. El a sugerat că decizia ar putea avea la bază considerente politice, nu doar tehnice.
La același summit DealBook, Elon Musk a declarat că rețeaua civilă Starlink nu este destinată operațiunilor militare ofensive. Potrivit acestuia, comunicațiile prin satelit utilizate în astfel de misiuni ar trebui asigurate de sistemul separat Starshield, aflat sub controlul guvernului american.
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