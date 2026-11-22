Oamenii de știință au reușit să cultive cartofi nutritivi în sol lunar simulat, care sunt siguri pentru consum, având în vedere posibilitatea de a asigura hrana astronauților care ar putea locui în viitoarele baze de pe suprafața Lunii.

Cercetătorii au îmbogățit solul lunar simulat cu materie organică și au descoperit că, în prezența unei cantități suficiente, cartofii au crescut la fel de bine ca în solul de pe Pământ.

Cercetarea, susținută de NASA, a folosit un soi numit Modoc, un cartof cu maturare timpurie, cu coajă roșie și miez alb.

Atât Statele Unite, cât și China intenționează să trimită astronauți pe suprafața Lunii în următorii ani, având planuri pentru construirea unor baze permanente. O sursă locală de hrană este considerată esențială pentru susținerea oamenilor care vor locui în aceste baze, deoarece transportarea tuturor alimentelor necesare de pe Pământ ar fi nepractică.

„Cartofii oferă mai multe calorii pe unitatea de suprafață decât multe alte culturi", a declarat Aymeric Goyer, biolog specializat în plante la Universitatea de Stat din Oregon, care a coordonat studiul publicat joi în revista npj Microgravity. „Sunt nutritivi - conțin mai mult potasiu decât o banană, sunt bogați în vitamina C, au proteine de bună calitate și un indice de sațietate ridicat."

Cu alte cuvinte, sunt un aliment foarte sățios, lucru pe care iubitorii de cartofi prăjiți îl cunosc deja.

Solul de la suprafața Lunii este numit, mai exact, regolit lunar. Acesta este alcătuit practic din roci mărunțite și praf, adesea cu margini ascuțite și cu aspect sticlos, formate de-a lungul miliardelor de ani în urma impacturilor cu meteoriți. Spre deosebire de solul terestru, regolitul nu conține materie organică.

Cercetătorii au îmbogățit regolitul simulat cu diferite cantități de vermicompost, o substanță bogată în nutrienți, obținută prin descompunerea deșeurilor organice de către râme.

„Regolitul lunar nu conține azot, așa că nicio cultură nu ar putea crește fără suplimentarea acestuia", a explicat Goyer.

Cartofii plantați în regolit fără vermicompost aproape că nu au produs deloc rădăcini sau tuberculi.

Plantele au dezvoltat unele rădăcini și tuberculi chiar și într-un amestec care conținea doar 5% vermicompost și 95% regolit. În cazul unui amestec cu 30% vermicompost, producția a fost identică cu cea obținută pentru cartofii cultivați în aceleași condiții în sol terestru, mai exact în sol din Hermiston, Oregon, o regiune cunoscută pentru recoltele sale impresionante de cartofi.

Cercetătorii au cultivat cartofii într-o seră, folosind atât lumina naturală a soarelui, cât și iluminatul artificial. Temperatura a fost menținută la 22 de grade Celsius în timpul zilei și la 18 grade Celsius pe timpul nopții.

Dar ce gust au avut cartofii?

„Din păcate, nu i-am gustat încă. Am folosit ceea ce am recoltat pentru analize de laborator", a spus Goyer.

Micii cartofi

Plantele din studiul actual au fost cultivate în ghivece mici, astfel că și cartofii obținuți au fost de dimensiuni reduse, cântărind în general mai puțin de 10 grame, inclusiv cei crescuți în sol terestru.

„Lucrăm la un al doilea studiu, în care prezentăm rezultatele cultivării cartofilor în ghivece mai mari. În acest caz, am obținut cartofi de dimensiuni similare celor pe care îi găsim în mod obișnuit în magazine", a declarat Goyer.

Regolitul lunar este neprielnic culturilor și din cauza concentrațiilor ridicate de metale grele, precum cuprul.

„În lipsa materiei organice, cartofii absorb cantități prea mari de metale grele, care pot deveni toxice pentru plante. Materia organică reduce disponibilitatea metalelor grele pentru plante, împiedicând acumularea lor în cantități excesive", a explicat Goyer.

Cercetătorii experimentează și cu alte culturi care ar putea fi folosite în viitoarele activități agricole din afara Pământului. Un studiu publicat în martie a documentat cultivarea năutului în regolit lunar îmbogățit cu vermicompost.

„Alți cercetători lucrează și cu roșii, salată și leguminoase precum lucerna", a precizat Goyer.

Deși cercetările privind agricultura lunară sunt importante pentru stabilirea unei prezențe umane sustenabile pe Lună, acestea ar putea aduce beneficii și pe Pământ, potrivit lui David Handy, biolog specializat în cercetarea spațială la Universitatea de Stat din Oregon și coautor al studiului.

„Tehnologiile dezvoltate în urma acestor cercetări ar putea fi folosite pentru a produce alimente în regiuni cu o producție agricolă redusă, care depind de aprovizionarea din alte zone, precum centrele orașelor și comunitățile din regiunile deșertice. Cred că cercetările continue privind utilizarea regolitului vor duce la dezvoltarea unor tehnici care pot îmbunătăți calitatea solului, dar și la remedierea solurilor contaminate, în beneficiul unei agriculturi sustenabile pe Pământ", a declarat Handy.

Cartofii cultivați în afara Pământului au apărut deja în cultura populară: în filmul „Marțianul" din 2015, un astronaut rămas izolat pe Marte, interpretat de actorul Matt Damon, cultivă cartofi într-o seră. Așadar, ar putea cartofii prăjiți, cartofii copți, aloo tikki și supa vichyssoise să ajungă în meniul unei viitoare baze lunare?

„Este o cultură foarte versatilă, așa că da, toate variantele de mai sus. În ceea ce privește ușurința preparării, poate la microunde", a răspuns Goyer.