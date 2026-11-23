Un studiu științific dezvăluie că după ce o persoană moare este conștientă suficient de mult timp pentru a își da seama că a decedat
Postat la: 23.11.2026 |
Dr. Sam Parnia și profesorul Peter Noble au detaliat ce se întâmplă la nivel celular după ce inima încetează să mai bată și după ce s-a produs și ultima expirație. Celulele din corpurile noastre nu se opresc automat după decesul nostru, ci mai degrabă se îndreaptă treptat spre o "moarte" proprie, dar destul de ciudat:
"Nu spun că creierul mai funcționează sau că vreo parte din tine mai funcționează după ce ai murit. Dar celulele nu trec instantaneu de la starea de a fi vii la cea de a fi moarte. De fapt, celulele sunt mult mai rezistente la oprirea inimii - la moartea persoanei - decât am înțeles noi până acum.", spune Parnia, un medic cercetator al fenomenelor NDE (experiențe în apropierea morții).
"Celulele noastre nu doar că se închid treptat, este posibil să se și înmulțească", conform lui Peter Noble, profesor de microbiologie la Universitatea din Washington. Când a efectuat cercetări ample a descoperit că celulele creșteau de fapt în număr mai mare după moartea subiecților, în loc sa scadă: "Nu ne-am așteptat la asta. Îți poți imagina, la 24 de ore după deces iei o probă și transcrierile genelor sunt de fapt în creștere în abundență? A fost o surpriză."
"Această închidere treptată ar putea cu siguranță să ajute la validarea afirmației că suntem oarecum conștienți după propria noastră dispariție.", concluzioneaza Dr. Sam Parnia. "Insa nimeni nu stie deocamdata ce se intampla cu constiinta in acele momente si, mai ales, dupa incetarea totala a reactiilor fiziologice ale organismului.", mai spune acesta.
Experiența de a fi aproape de a trece în neființă, dar de a fi readus la viață, a stârnit multe dezbateri în știința recentă. Mulți oameni care au experimentat un astfel de moment au descris nu doar o senzație transcendentă de plutire și o reuniune cu familia decedată, ci și un grad de conștientizare cognitivă.
Știința a explicat în mod tradițional acest fenomen de moarte iminentă ca o experiență fizică care coincide cu un creier care se stinge. Este răspunsul neurochimic al unui creier lipsit de sânge și oxigen. Cu toate acestea, știința a continuat să caute răspunsuri mai bune, deoarece numeroasele astfel de experiențe par remarcabil de asemănătoare.
Cercetătorii din New York au făcut recent progrese în răspunsul la întrebarea ce se întâmplă după ce murim - cel puțin, în sensul imediat. Echipa de cercetători a descoperit că, în timp ce inima se oprește, creierul continuă să funcționeze ușor. În mod specific, partea creierului care continuă să funcționeze post-mortem este partea responsabilă de conștiință.
Această descoperire este semnificativă în sensul că avem ocazia să experimentăm ultimele momente în mod obiectiv, chiar dacă nu putem interacționa sau funcționa altfel. Conștiința, în cea mai simplă definiție, este conștiența. Cu toate acestea, neuroștiința din spatele conștienței nu este bine înțeleasă - cel puțin nu atât de bine pe cât și-ar dori neuroștiințele.
Creierul uman are miliarde de neuroni interacționând care procesează informația. Inima pompează sânge către restul corpului, inclusiv către creier, pentru a putea funcționa. Când creierul nostru uman absoarbe și procesează informațiile pe care le primim, unii oameni de știință cred că acesta este fenomenul conștiinței.
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