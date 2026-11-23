Oamenii de știință au găsit o „a treia stare" de existență care începe imediat după moarte
Postat la: 23.11.2026 |
Cercetătorii susțin că, după moartea unui organism, anumite celule intră într-o „a treia stare" misterioasă care provoacă înțelegerea noastră despre viață. De la începuturile filozofiei, umanitatea a fost de acord cu o certitudine biologică: există viață și există moarte. Dar un studiu revoluționar contestă acest cadru, susținând că, după moartea unui organism, anumite celule intră într-o „a treia stare" misterioasă de existență.
Alex Pozhitkov, Ph.D., cercetător în bioinformatică la Centrul de Cancer City of Hope, și Peter Noble, Ph.D., microbiolog de la Universitatea din Alabama de la Birmingham, au analizat noi organisme multicelulare concepute de inteligența artificială, cunoscute sub numele de „xenoboți", și au observat că acestea acționează cu autonomie, formând noi roluri pentru ele însele dincolo de funcția lor predeterminată într-un corp. Deoarece aceste celule xenobot par să se reasambleze și să se reorganizeze în noi forme și funcții după moartea unui organism, Pozhitkov și Noble susțin că aceste celule creează un „al treilea stadiu" al vieții, conform Yahoo.
Deși formele pe care le iau xenoboții nu s-ar materializa în natură, este enorm că aceștia sunt capabili să se adapteze la schimbări drastice în mediu, la fel ca celulele umane „anthrobot" care prezintă un comportament similar. „Luate împreună, aceste descoperiri...contestă ideea că celulele și organismele pot evolua doar în moduri predeterminate," au declarat autorii studiului pentru The Conversation în 2024. „A treia stare sugerează că moartea [unui organism] poate juca un rol semnificativ în modul în care viața se transformă de-a lungul timpului."
Odată cu acest „al treilea stadiu" vine și un alt potențial beneficiu pentru comunitatea medicală. Observarea acestei adaptabilități în celulele anthrobot ar putea ajuta medicii să dezvolte noi tratamente medicale care ar putea administra medicamente prin intermediul anthroboturilor derivate din țesutul viu al pacientului. Acest lucru ar putea permite pacienților să primească medicamente fără a declanșa răspunsuri imune nedorite, împreună cu alte funcții potențiale, cum ar fi dizolvarea plăcii în artere înfundate sau eliminarea mucusului în exces de la pacienții cu fibroză chistică.
Acești „bioboți" nu doar că au contestat ceea ce știm în prezent despre celulele care alcătuiesc corpurile oamenilor, plantelor și animalelor, dar contestă și definițiile noastre ale conștiinței și simțirii. Există oameni de știință care susțin, pe baza acestei descoperiri și a altora, că celulele conțin conștiință. Alți oameni de știință, însă, nu sunt de acord cu această opinie. Partea din motivul pentru care acești oameni de știință argumentează este că conștiința poate avea definiții sau contexte diferite, în funcție de faptul dacă o discuți dintr-o perspectivă științifică sau filozofică.
Într-o definiție largă, conștiința este tot ceea ce experimentezi. Cu toate acestea, oamenii de știință văd conștiința ca pe un comportament mai degrabă decât ca pe un proces real de răspuns la experiențe sau de a fi conștient de a fi conștient. Dezbaterea și gândirea critică pe orice parte a problemei sunt atât de intense încât există chiar și un filosof, Daniel Dennett, care susține că însăși conștiința este o iluzie și, ironic, că oamenii sunt doar „roboți, făcuți din roboți, făcuți din roboți."
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