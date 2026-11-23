O carcasă de elan dispărută, urme misterioase în zăpadă și o farsă suspectată se numără printre relatările descrise în înregistrările legate de Bigfoot, publicate recent de Serviciul Forestier al SUA.

Înregistrările, publicate pe 15 octombrie, includ o istorie a pârâului Petty din Montana, o investigație din 1982 în Pădurea Națională Umatilla din Oregon și un articol dintr-un ziar din Montana din 2003. Ele documentează rapoartele despre urme neobișnuite și îndoielile investigatorilor, dar nu stabilesc că Bigfoot există.

Proprietarul acestui intrigant colț de Americă de la marginea de sud a Apalașilor este David Bakara, un membru de lungă durată al Organizației de Cercetare a Bigfoot-ului, care a servit în Marina, a condus camioane pe distanțe lungi și a lucrat ca barman înainte de a deschide muzeul la începutul anului 2016 împreună cu soția sa, Malinda.

În istoria sa a Petty Creek, Leo T. Kinney a descris o excursie din 1949 pentru a recupera un cadavru de elan împreună cu alte trei persoane. Când au ajuns, a scris el, doar măruntaiele rămăseseră. Kinney a spus că urme mari duceau mai departe prin zăpadă. El credea că ceea ce le-a făcut a dus carcasele departe de pământ. Grupul a urmat urmele timp de aproximativ o jumătate de milă înainte de a se opri.

În anul următor, Kinney a scris că W.W. Schmitz a găsit urme similare în aceeași zonă generală, a simțit un miros puternic și a auzit mormăit. Kinney a spus că nimeni nu a văzut creatura în niciuna dintre întâlniri.

În 1982, investigatorii Serviciului Forestier au fotografiat urme și au făcut amprente din ipsos în două locuri din bazinul hidrografic Mill Creek al Pădurii Naționale Umatilla. O amprentă a fost descrisă ca având aproximativ 15 inci lungime și 7 inci lățime.

Biologul specializat în viața sălbatică, Rodney Johnson, a concluzionat că urmele nu au fost lăsate de o creatură mare, bipedă. El a observat că amprentele erau mai puțin adânci decât urmele cizmelor investigatorilor, apăreau și dispăreau brusc și mențineau un pas de aproximativ 4 picioare pe diferite pante. Johnson a spus că, dacă urmele erau false, cineva s-a chinuit considerabil.

Urmașul de frontieră Joel Hardin a fost mai direct. Într-un memo din 28 iulie, el a numit urmele „o încercare foarte ingenioasă" de farsă și a sugerat că cineva a folosit un picior acoperit cu ipsos moale sau cauciuc. Evaluarea sa nu a stabilit cine a făcut urmele.

Ziarul din Montana a raportat urme mai mari. Un articol din Clark Fork Valley Press din 15 ianuarie 2003 descria sute de urme raportate lângă River Road West în Montana. Una măsura aproximativ 42 cm lungime și 21 cm lățime, cu un pas mediu de aproximativ 1,5 metri, a raportat ziarul. Se pare că ploaia a spălat majoritatea urmelor a doua zi.

Unii martori au crezut că urmele erau autentice. Unul a estimat că animalul cântărea între 800 și 1.000 de lire, bazându-se pe o amprentă, deși greutatea nu a fost măsurată. Ziarul a mai menționat că nu există dovezi solide și concludente că Sasquatch există.