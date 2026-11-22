Administrația Trump a publicat dosare "secrete" despre Bigfoot. Dezvăluirile martorilor: "Ne-au trecut fiori pe șira spinării"
Postat la: 22.11.2026 |
Administrația prezidențială a lui Donald Trump a făcut publice documente guvernamentale despre o gamă largă de subiecte, de la asasinarea lui JFK până la OZN-uri. Acum, Serviciul Forestier al SUA (U.S. Forest Service) a dat publicității, în mod discret, dosarele sale referitoare la unul dintre cele mai vechi mistere din folclorul american: Bigfoot.
Documentele includ o anchetă din 1982 privind niște urme uriașe, descoperite într-o pădure națională, la granița dintre statele Washington și Oregon. Deși, în mediul online, aceste materiale au fost prezentate drept dosare „secrete" despre Bigfoot, anchetatorii guvernamentali au ajuns la concluzia că urmele erau, cel mai probabil, o farsă.
Pe 15 octombrie, Serviciul Forestier a încărcat trei dosare, intitulate „Documente despre Bigfoot/Sasquatch", în arhiva sa digitală, după cum a relatat săptămâna aceasta publicația The Washington Post. Această dezvăluire a avut loc în același timp cu publicarea, de către guvernul federal, a unui nou set de documente despre OZN-uri.
Unul dintre documente, redactat în 1980, conține mărturia lui Leo Kinney; acesta povestește cum, în anii '40, a descoperit, împreună cu trei vânători, o serie de urme de mari dimensiuni în apropiere de Petty Creek, statul Montana. De asemenea, materialele publicate includ detalii despre o semnalare a creaturii în 2003, în comitatul Sanders (Montana), precum și informații despre un eveniment intitulat „Bigfoot în curtea ta" („Bigfoot in Your Backyard"), organizat la un moment dat de personalul Serviciului Forestier în Pădurea Națională Stanislaus din California.
„În acel moment, am ținut o scurtă consfătuire și am decis că nu suntem tocmai dornici să dăm de urma a ceea ce ar fi putut fi; deși nu am recunoscut pe loc, în discuții ulterioare am realizat că toți am avut un sentiment profund de neliniște și că ne-au trecut fiori pe șira spinării", a scris Kinney, potrivit Fox News Digital.
Nu mai e nevoie de spus că această dezvăluire i-a entuziasmat pe pasionații de Bigfoot. Jeremiah Byron, de la „Bigfoot Society", a declarat pentru The Washington Post că speră ca guvernul „să mobilizeze instituțiile statului pentru a începe publicarea informațiilor".
Cel mai detaliat dosar vizează o investigație din 1982, desfășurată în bazinul hidrografic Mill Creek din Pădurea Națională Umatilla. Pe 17 iunie a acelui an, biologul specializat în fauna sălbatică Rodney L. Johnson a însoțit un grup care a mers să examineze niște urme atribuite lui „Bigfoot", descoperite în trei locuri diferite, în apropiere de Low Creek.
Într-o notă datată 18 iunie 1982, Johnson a documentat urmele folosind fotografii, măsurători și mulaje din gips. Apoi, și-a formulat concluzia.
„Pe baza mai multor aspecte, consider că urmele observate în locurile «A» și «B», de-a lungul pârâului Low Creek, au fost lăsate de altceva decât de o creatură bipedă cu o greutate de peste 135 de kilograme", a scris Johnson.
Johnson a enumerat opt motive care au stat la baza concluziei sale. Printre acestea, el a menționat că lungimea pasului „nu s-a modificat în funcție de înclinația terenului", că urmele „nu au ajuns până la baza stratului de noroi" și că, într-unul dintre locuri, stratul de resturi vegetale de pe sol părea să fi fost „dat la o parte înainte de imprimarea urmei".
Pentru a fi corecți față de cei care cred în existența creaturii, trebuie menționat că Johnson a recunoscut că cel care a falsificat urmele a făcut o treabă impresionantă.
„Dacă urmele au fost falsificate, autorul a depus un efort considerabil și a acordat o atenție deosebită detaliilor. Amprentele de pe talpă ar fi fost extrem de greu de reprodus; par foarte naturale. Aș bănui chiar că, pentru a crea «picioarele false», a fost folosit un mulaj realizat după un picior real. Totuși, dacă acesta ar fi fost cazul, ar fi trebuit să fie vizibile și celelalte cute sau pliuri ale tălpii", a scris Johnson.
Dosarul conține, de asemenea, o notă ulterioară din partea lui Joel Hardin, de la Poliția de Frontieră a SUA (U.S. Border Patrol), care a examinat aceleași urme pe 17 iunie. Hardin a fost și mai direct în evaluarea sa.
„În opinia mea, urmele au reprezentat o încercare foarte ingenioasă de a pune la cale o farsă, implicând biroul sau agenția dumneavoastră, cu scopul de a le conferi autenticitate sau credibilitate în fața publicului larg", a scris Hardin.
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