Planuri de asasinat descoperite la un student de la Politehnica București. Profesorul său a cerut ordin de protecție după ce a fost agresat
Postat la: 22.11.2026 |
Un student de la Universitatea Politehnica din București ar fi pus la cale asasinarea unui coleg, pe fondul unui conflict sentimental. În urma unei percheziții la locuința tânărului, anchetatorii au descoperit un caiet în care erau notate intenții de cumpărare a unor arme și dispozitive de urmărire GPS, dar și planuri de ucidere.
Conflictul dintre cei doi ar fi început în 2024, pe fondul unei dispute sentimentale. Studentul, înscris la Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică, s-ar fi îndrăgostit de o colegă care l-a respins și a început o relație cu un alt tânăr. În conflictul dintre cei doi ar fi intervenit și profesorul, care ar fi încercat să o apere pe studentă și să aplaneze situația.
În iunie 2026, tânărul a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, după ce ar fi încercat să confecționeze o bombă pentru a-și intimida rivalul în dragoste.
Conflictul a continuat și în vara anului 2025, când studentul l-ar fi agresat fizic pe profesor chiar pe holurile Universității Politehnica din București. Potrivit declarațiilor cadrului didactic în fața instanței, tânărul i-ar fi cerut socoteală pentru intervenția sa în conflictul din 10 iunie 2024.
Documentele judiciare consemnează că profesorul a suferit leziuni care au necesitat două zile de îngrijiri medicale. În urma incidentului, acesta a solicitat emiterea unui ordin de protecție.
Situația a devenit și mai îngrijorătoare în septembrie 2026, când studentul a solicitat reînmatricularea la aceeași facultate. Profesorul a aflat despre intenția acestuia de a reveni în universitate și a cerut un nou ordin de protecție, invocând teama pentru propria siguranță.
Avocatul cadrului didactic a explicat în fața instanței că acesta ajunsese să se teamă chiar și atunci când intra în instituție.
„Odată cu aflarea faptului că pârâtul intenționează să revină, a intrat într-o stare de panică și de neliniște. Menționează că, atunci când intră în instituție, simte nevoia să se uite în spate pentru a vedea dacă pârâtul vine sau nu", se arată în argumentele prezentate instanței.
Temerile profesorului au fost luate în considerare de judecători, inclusiv în contextul obiectelor și înscrisurilor descoperite la domiciliul studentului în timpul percheziției.
Potrivit documentelor judiciare, polițiștii au găsit un caiet cu însemnări de mână privind intenția de a achiziționa arme, inclusiv un pistol și o pușcă cu lunetă, precum și echipamente de urmărire prin GPS. În același caiet erau consemnate și planuri de asasinare a unei persoane.
În urma analizării situației, instanța a emis un ordin de protecție valabil timp de un an. Studentul este obligat să păstreze o distanță de cel puțin 10 metri față de profesor în interiorul universității și de minimum 200 de metri în afara campusului.
De asemenea, judecătorii au dispus monitorizarea electronică a tânărului prin intermediul unei brățări și obligativitatea participării acestuia la ședințe de consiliere psihologică sau psihoterapie.
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