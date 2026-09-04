E ceva misogin aici, care scapă analizei lucide
Postat la: 04.09.2026 |
El Niño a devenit uriaș anul acesta. E și normal: a ajuns la venerabila vârstă de peste 1000 de ani. Experții climatici spun că nu a mai fost atât de puternic în ultimii 1000 de ani. Desigur, au reușit cumva un salt în trecut pentru calcul.
E posibil, totuși, să fi existat la anul 1026 niște călugări experți în încălzire climatică suficient de atenți cu viitorul umanității încât să știe de încălzirea climatică și să consemneze fenomenul, sub numele de El Niño (pruncul) în spaniola modernă.
De altfel, mă aștept să apară constatări de acum 1000 de ani ale fenomenului opus, denumit, tot în spaniola modernă La Niña (fetița) și care înseamnă o neobișnuită răcire a apei oceanului dar care este, de fapt, tot o probă a încălzirii globale.
De ce călugări? Păi, la spanioli, numele fenomenului duce direct la Pruncul Iisus, despre care se vorbește în preajma Crăciunului, când e mai vizibilă lipsa zăpezii în Spania, Mexic, Argentina etc.
Ce nu mi-e clar: de ce partea masculină (pruncul) simbolizează încălzirea, iar partea feminină (fetița) simbolizează încălzirea printr-o răcire prealabilă? E ceva misogin aici, care scapă analizei lucide?
Ciclurile Milankovitch descriu modul în care modificările pe termen lung ale mișcării Pământului în jurul Soarelui influențează clima globală și alternanța epocilor glaciare.
Teoria poartă numele geofizicianului sârb Milutin Milanković și se bazează pe trei elemente principale:
- excentricitatea, care schimbă forma orbitei Pământului din aproape circulară în ușor eliptică; ciclul durează aproximativ 100.000 de ani;
- oblicitatea (înclinarea axei), care determină o variație a unghiului de înclinare al axei Pământului față de planul orbitei între 22,1° și 24,5°; ciclul durează aproximativ 41.000 de ani și influențează severitatea anotimpurilor;
- precesia (orientarea axei), care înseamnă mișcarea de „nucă” sau de rotire a axei Pământului pe cer; un ciclu complet durează aproximativ 26.000 de ani și modifică distanța Pământ-Soare în timpul solstițiilor.
Aceste trei cicluri se combină și determină cantitatea de radiație solară primită de Pământ în diferite regiuni. Nu e o schimbare climatică, e o schimbare de climat, care se întinde pe zeci de mii de ani și, deci, scapă observației imediate, dar este științific probată și matematic exact calculabilă.
Gheorghe Piperea
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