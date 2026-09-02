Senatorul american Rand Paul a dat publicității documente care sugerează că CIA și Pfizer știau că mint publicul în legătură cu necesitatea unui vaccin anti-Covid. Până la momentul lansării vaccinului, conform propriilor calcule, împărtășite doar privat, era atinsă deja imunitatea naturală la virusul scăpat din laboratorul de manipulare genetică din Wuhan, China.

Pe 7 mai 2020, directorul de operațiuni al CIA, Andy Makridis, a condus o ședință cu Scott Gottlieb de la Pfizer. Rezumatul CIA al întâlnirii: „În legătură cu ‘imunitatea de turmă’, Dr. Gottlieb... consideră că, la nivel național, seroprevalența este de aproximativ 20-25%, ceea ce este insuficient pentru imunitatea de turmă la valoarea R₀ (BRR) de 3.”

În același timp, publicului i se spunea că această valoare e mai scăzută de 8%. Chiar și la peste 3 luni distanță (3,5 luni distanță (16 august 2020), publicului i se vindea o rată scăzută de seroprevalență la nivel național.

Între timp se lucra la lansarea cu “warp speed” a vaccinului magic, cu teste clinice parțial falsificate (așa cum a rezultat din litigiile din Texas și Florida). Nu mai era necesar vaccinul, dar cineva l-a vrut cu disperare lansat. Și, evident, vândut. Trebuia să își scoată și Gates cumva “investiția” în OMS: acțiunile deținute de el și fundațiile sale au explodat. Lock down - ul prelungit a permis salturi enorme ale acțiunilor Big Tech, salturi bazate pe expectațiile false că lumea va munci, va învăța și se va trata de acasă, online. În plus - iar asta e treaba cea mai grava - plandemia a servit perfect digitalizării și exproprierii noastre de drepturi și libertăți, pentru a fi transformați în captivi digitali.

În UE nici nu s-au mai făcut teste: s-a mers pe mâna americanilor. Inutilul vaccin a costat 78 de miliarde de euro. Înlăturarea efectelor falimentare ale propriilor politici sanitare iraționale au costat UE 577 de miliarde de euro (atât s-a cheltuit din cele 734 de miliarde alocate PNRR - urilor). Statele membre au cheltuit și pierdut, pe datorie, trilioane.

În plus, UE s-a transformat într-o cușcă online, unde se trăiește pe datorie și unde aerul, apa, libertatea, istoria și circulația liberă a ideilor și opțiunilor politice sunt condiționate de jaloane PNRR.

Așadar, CIA și Pfizer știau că imunitatea naturală va fi atinsă înainte de lansarea vaccinului. Totuși, au mințit publicul cu privire la necesitatea urgentă a vaccinului - corelativ, au impus cele mai aberante restricții de drepturi și libertăți “pentru siguranța noastră” față de o infecție care se oprise natural prin septembrie 2020.

Gheorghe Piperea