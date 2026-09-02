CIA și Pfizer știau că mint publicul în legătură cu necesitatea unui vaccin anti-Covid
Postat la: 02.09.2026 |
Senatorul american Rand Paul a dat publicității documente care sugerează că CIA și Pfizer știau că mint publicul în legătură cu necesitatea unui vaccin anti-Covid. Până la momentul lansării vaccinului, conform propriilor calcule, împărtășite doar privat, era atinsă deja imunitatea naturală la virusul scăpat din laboratorul de manipulare genetică din Wuhan, China.
Pe 7 mai 2020, directorul de operațiuni al CIA, Andy Makridis, a condus o ședință cu Scott Gottlieb de la Pfizer. Rezumatul CIA al întâlnirii: „În legătură cu ‘imunitatea de turmă’, Dr. Gottlieb... consideră că, la nivel național, seroprevalența este de aproximativ 20-25%, ceea ce este insuficient pentru imunitatea de turmă la valoarea R₀ (BRR) de 3.”
În același timp, publicului i se spunea că această valoare e mai scăzută de 8%. Chiar și la peste 3 luni distanță (3,5 luni distanță (16 august 2020), publicului i se vindea o rată scăzută de seroprevalență la nivel național.
Între timp se lucra la lansarea cu “warp speed” a vaccinului magic, cu teste clinice parțial falsificate (așa cum a rezultat din litigiile din Texas și Florida). Nu mai era necesar vaccinul, dar cineva l-a vrut cu disperare lansat. Și, evident, vândut. Trebuia să își scoată și Gates cumva “investiția” în OMS: acțiunile deținute de el și fundațiile sale au explodat. Lock down - ul prelungit a permis salturi enorme ale acțiunilor Big Tech, salturi bazate pe expectațiile false că lumea va munci, va învăța și se va trata de acasă, online. În plus - iar asta e treaba cea mai grava - plandemia a servit perfect digitalizării și exproprierii noastre de drepturi și libertăți, pentru a fi transformați în captivi digitali.
În UE nici nu s-au mai făcut teste: s-a mers pe mâna americanilor. Inutilul vaccin a costat 78 de miliarde de euro. Înlăturarea efectelor falimentare ale propriilor politici sanitare iraționale au costat UE 577 de miliarde de euro (atât s-a cheltuit din cele 734 de miliarde alocate PNRR - urilor). Statele membre au cheltuit și pierdut, pe datorie, trilioane.
În plus, UE s-a transformat într-o cușcă online, unde se trăiește pe datorie și unde aerul, apa, libertatea, istoria și circulația liberă a ideilor și opțiunilor politice sunt condiționate de jaloane PNRR.
Așadar, CIA și Pfizer știau că imunitatea naturală va fi atinsă înainte de lansarea vaccinului. Totuși, au mințit publicul cu privire la necesitatea urgentă a vaccinului - corelativ, au impus cele mai aberante restricții de drepturi și libertăți “pentru siguranța noastră” față de o infecție care se oprise natural prin septembrie 2020.
Gheorghe Piperea
-
Uniunea Europeană a rămas un proiect atractiv doar pentru națiunile sărace
Referendumul din Islanda din 29 august, pe tema reluarii negocierilor de aderare la Uniunea Europeana a fost, de fapt, u ...
-
Europa se află de 1.500 de ani în faza germană a civilizației. Cât va mai dura, ce urmează
Am parcurs doua faze ale civilizației europene, celtica și romana, am intrat in faza germana. Faza celtica a inceput in ...
-
Îmi cer scuze Babei Cloanța pentru comparația cu musafira de azi a lui Nicușor Dan
Dupa ce, in tinerețe, și-a plimbat pasarica goala pe litoralul romanesc, alaturi de alte doua tinere redegiste, dupa cum ...
-
Acordul SUA-Venezuela de „5,4 trilioane de dolari": cea mai mare tranzacție petrolieră a tuturor timpurilor?
Weekendul acesta a aparut cu emfaza tipica postarilor pe Truth Social ale lui Donald Trump un breaking news: Statele Uni ...
-
Urmează Maidanul Românesc?
La noi urmeaza saptamana de-a dreptul dementa, intr-o atmosfera schizoida, generata de lupte pentru putere cum nu au fos ...
-
Subversiunea prin trecut
Se ia o personalitate autohtona, X, care a murit. Nu conteaza in ce domeniu a activat sau a excelat X. E de preferat ca ...
-
Adevărul despre ''cazul Pahonțu'' și fișa profesională a șefului SPP
Aseara am postat pe FB urmatoarele, mulți ați citit: ''De ce e atacat Pahonțu azi?! Nu-i greu de dedus. Protectorii lui ...
-
Iranul este pe cale să efectueze un test nuclear!
Într-o intorsatura uimitoare, amenințarile lui Donald Trump la adresa Iranului s-au intors complet impotriva sa. M ...
-
Misterioasa vizită de 8 ore a șefului CIA la Moscova
Pare a avea legatura cu razboiul din Iran. Distrugerea de catre iranieni a sistemului radar american AN/TPY-2 de la baza ...
-
Mărturisirea lui Dan Puric. “SETEA DE ADEVĂR”
Se spune și pe buna dreptate;” Celui qui s’excuse , s’accuse lui -meme !”.. In traducere cel car ...
-
Fertilitatea globala va cobori sub nivelul de inlocuire
Fertilitatea la nivel global este acum, probabil, sub rata de inlocuire a populatiilor pentru prima data in istorie. Ace ...
-
A fugit la Paris să scape de teroarea scoverzilor din copilărie
Dupa ce am parasit Maramureșul, recunosc ca am mancat mai multe croasante decat merdenele. Am stat la coada in Amzei de ...
-
Organizația Mondială a Sănătății de prăbușește
Tocmai ce s-au anunțat concedieri masive: 2400 de angajați, dintre care 900 de la sediul hiper-luxos din Geneva. & ...
-
VIRUSUL MANIPULĂRII
Cand asisti la tot acest spectacol dezolant nici nu poti intelege cat de mult este despre prostie si cat de mult despre ...
-
De ce AUR nu ripostează și s-a blocat în "capcana Voievod"?
Prezența AUR la guvernare este contestata din cercul arcului de guvernare, adica membrii fostelor guvernari Iohannis și ...
-
Cum sufocă tehnologic armata ucraineană mașina de război a Federației Ruse
Pe frontul de sud, de-a lungul Niprului, dronele de recunoaștere tactice și operaționale reprezinta sistemul nervos cent ...
-
Cum să-ți antrenezi AI-ul...
Dupa ce modelele au absorbit cantitati enorme din internetul public, datele enterprise private devin o resursa strategic ...
-
Colegii din SIE sunt siderați
Prin anii '70, un țaran din Biborțeni și-a vandut vaca și animalul s-a intors a doua zi inapoi la vechea casa. Sce ...
-
„SUNĂ CA O TEORIE A CONSPIRAȚIEI NEBUNEASCĂ”
La ce au folosit DE FAPT carantina, izolarea sociala, inchiderea școlilor sau purtarea maștii... Fondatorul și președint ...
-
Explozia de boli autoimune - efect al unei otrăviri lente?
Sunt peste 80 de boli autoimune cunoscute. Altadata erau rare ca o eclipsa, acum sunt epidemice: Hashimoto, lupus, Crohn ...
-
Regele Charles ar trebui să se țină bine de coroană: Mossadul I-a pus gând rău!
Netanyahu a numit Marea Britanie „Republica Islamica Britanica". Invital la o emisiune, premierul israelian a come ...
-
Articolul dispărut al Newsweek despre Călin Georgescu preluat integral de un gigant al netului
S-ar putea ca efortul publicației americane Newsweek de a șterge urmele de acum celebrului articol despre Calin Georgesc ...
-
Formula lui Dumnezeu
Fizica teoretica nu are fundamente pentru a-l putea pune in ecuație pe Dumnezeu. O viitoare „teorie a totului" ar ...
-
"Erji sau Beji, tot un drac"!
Bine v-am regasit. De fapt, nu v-am regasit bine, ci la fel de prost ca atunci cand v-am lasat, acum o luna, cand am int ...
-
Stocarea în baterii, un nou tun de miliarde pregătit de băieții deștepți din Energie
O ancheta care ar trebui sa urneasca toate instituțiile de forța. Nu de puține ori l-ați auzit pe dl. Bolojan discutand ...
-
Cred că a sosit momentul să-i scoatem din priză pe băieții deștepți din energie
S-a dovedit ca sunt deștepți doar cand ploua suficient și lacurile de acumulare dau peste ghizduri. Și nu sunt deloc deș ...
-
România își mută capitala la Nibiru
Nu am mai fost prin București de vro 40 de zile: trecut strict sa-mi spal hainele și plec. O fi apa? Cine o mai fi la pu ...
-
Iluzia controlului: nteligența Artificială intră în era proliferării
Timp de aproape trei ani, marile laboratoare americane de inteligența artificiala au cultivat aceeași convingere: cele m ...
-
Tucker Carlson și un grup de dizidenți anti-Trump lansează "Al III-lea Partid"
Dupa ce a folosit mișcarea Make America Great Again pentru a caștiga alegerile din 2024, Donald Trump a lasat-o sedusa ș ...
-
De ce centrala nucleară de la Kozlodui are apă și Cernavodă ba
Stația de pompare a apei pentru racire de la Kozlodui a fost construita intr-un golf adanc, special amenajat. Proiectul ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu