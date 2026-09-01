Europa se află de 1.500 de ani în faza germană a civilizației. Cât va mai dura, ce urmează
Postat la: 01.09.2026 |
Am parcurs două faze ale civilizației europene, celtică și romană, am intrat în faza germană. Faza celtică a început în urmă cu 2.500 de ani, cu Cultura La Tène, dezvoltată și înflorită de celți în epoca târzie a fierului.
Celții au pus la punct o tehnologie superioară de reducere a fierului și de producere a armelor și uneltelor de fier. Fierarii celți au itinerat pe întregul continent european, începând din spațiul lor etnic, din Britania, Spania, Portugalia, Franța, Belgia și Elveția, până în Austria, Germania, Cehia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Croația și unele părți din Ungaria, Ucraina, România, Grecia și Turcia.
Ei au răspândit o cultură unitară pe care o găsește civilizația romană în secolul I î.Hr. Romanii preiau tiparul celtic și îl continuă în noi forme, invenții și evoluții. Cea mai mare invenție a Romei care va accelera creșterea imperiului este drumul. Imperiul Roman se dezvoltă în spatele rețelei de drumuri, însumând 400.000 km, construite cu materiale revoluționare și de o experimentată armată de ingineri.
Tabula Peutingeriană este prima hartă rutieră a lumii și dă dimensiunea geniului tehnic roman. Roma a adoptat Marea Mediterană, a integrat-o în mijlocul ei, înconjurată de rețeaua de drumuri, devenită prin actul adopției Mare Nostrum. Pe traseul drumurilor romane principale, numite viae, Via Apia, Via Latina, Via Nomentana, Via Labicana, Via Salaria, Via Cassia, Via Flamina, Via Claudia, vor fi construite drumurile și autostrăzile de astăzi.
Odată cu căderea Romei sub loviturile germanilor confederați ai lui Odoacru, în anul 476, care îl detronează pe Romulus Augustulus și se înscăunează rege al Italiei, ia sfârșit civilizația romană și intrăm în faza germană a civilizației europene.
Toate regatele medievale din apus sunt întemeiate de germani, pe osatura Imperiului Roman pe care îl continuă sub denumirea de Sfântul Imperiu Romano-German. Francii, burgunzii, quazii, marcomanii, thuringii, alemanii, saxonii, suebii, longobarzii, anglo-saxonii, vandalii, vizigoții sau vikingii pun piatra de temelie a Franței, Belgiei, Olandei, Germaniei, Italiei, Angliei, Spaniei, Portugaliei, Danemarcei, Suediei, Norvegiei, Rusiei, statelor baltice.
Primul proiect de unificare a Europei este germanic și aparține lui Carol cel Mare. Germanii vor revoluționa agricultura, economia, arhitectura, transporturile, armele, artele, literatura.
Ei vor inventa cambia, depozitul bancar, banca, bancnota, creditul, tiparul și ziarul și vor globaliza pentru prima dată economia prin olandezi și englezi.
Primul proiect reușit al Uniunii Europene este Liga Hanseatică, o alianță militară și comercială a orașelor de la Marea Nordului până la Marea Baltică. Hansa a transformat Baltica într-o Mediterană a nordului, din secolul al XII-lea până în secolul al XVII-lea și a avut o capitală, la Lübeck.
Prin portughezi și spanioli, care au componenta vandală și vizigotă, englezi, care sunt anglo-saxoni și olandezi, care sunt burgunzi, europenii vor cuceri planeta, vor coloniza Americile și regiunile australe.
Europa va fi colonizată în permanență de germani în mai multe valuri. În secolul XX, toate monarhiile europene clădite pe fundament germanic se înrudeau între ele și acopereau ultima regiune negermanizată, Balcanii.
Nu știm cât va mai dura faza germană a civilizației europene, dar putem să bănuim. Deocamdată nu o amenință nimic și nici o altă cultură continentală nu este pregătită să-i ia locul.
Practic, a mai rămas un singur strat care să se manifeste, cel mai nou la scară istorică, cel slavo-baltic, care este departe însă de performanțele stratului de cultură germană și doar o extensie a acestuia.
Uniunea Europeană, cel de al treilea proiect de unificare continentală, este forma politică, juridică, economică, financiară și administrativă a culturii europene în faza germană.
Sfârșitul Uniunii Europene nu va influența faza germană a civilizației europene, care va continua prin noi forme de manifestare.
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