ONU: Găoacea demonică din care a apărut Globalismul – ONE WORLD. ONE WAR – „Războiul este Pace”
Postat la: 03.09.2026 |
La o lună și jumătate după semnarea Cartei ONU, ca un manifest pentru pacea lumii, SUA arunca două bombe atomice în Japonia.
De reținut: ONU s-a născut din FRICĂ (a războiului și a bombei atomice), nu din vreun entuziasm umanist!
O frică creată artificial, la fel ca Plandemia Covid.
(Iată câteva declarații despre inutilitatea monstruoasă a bombelor atomice de la Hiroshima și Nagasaki:
Generalul Dwight Eisenhower (șeful armatei americane în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și ulterior președinte al SUA):
„Chiar în acel moment, Japonia căuta o modalitate de a se capitula cu o pierdere minimă de prestigiu și nu era necesar să fie loviți cu acel lucru oribil.”
Secretarul de război al SUA în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Henry Stimson, a descris bomba atomică drept „cartea principală” a diplomației americane față de Uniunea Sovietică – deci bombardarea nucleară nu a fost necesară pentru înfrângerea inamicului Japonia, ci pentru intimidarea aliatului URSS.
Amiralul flotei William Daniel Leahy, șeful de stat major al președintelui american Truman la momentul bombardamentului: „În opinia mea, utilizarea acestei arme barbare la Hiroshima și Nagasaki nu a fost de niciun ajutor material în războiul nostru împotriva Japoniei. Japonezii erau deja învinși și gata să se predea.”
Profesorul JK Galbraith, anchetator oficial american în Japonia în 1945: „Bombele au căzut după ce guvernul japonez luase decizia de a se capitula.”)
De asemenea, nu trebuie uitat că SUA au intrat în Al II-lea Război Mondial, după o uriașă campanie de propagandă, menită să înfrângă sentimentele izolaționiste și dorința de neutralitate a americanilor de rând.
Pentru aceasta, vreme de patru ani, au fost bombardați cu ideea că este OBLIGATORIU pentru binele planetar ca America să devină jandarmul lumii. Sună cunoscut?
Memorabil rămâne un titlu din revista Life, din vara lui 1942: „Războiul global ne învață geografia globală”.
De altfel, pe ecusoanele participanților la Conferința de înființare a ONU de la San Francisco era imprimată o hartă a lumii pe care scria: „One World. One War.”
Adică: un război pentru pacea lumii. În aceeași perioadă, Orwell avea să formuleze în romanul său vizionar, 1984, cele trei principii prin care populația este menținută sub dictatura Big Brother:
Unul dintre ele: „Războiul este Pace.”
Dar ONU reprezintă mai mult decât găoacea ideologiei globale: ea poartă pecetea unui ezoterism specific teoreticienilor Sinarhiei, care cred că modelul Lumii de Mâine este voința unor entități spirituale.
Pe care cineva dus cât de cât la biserică le identifică ușor ca fiind demonice.
Iată două citate edificatoare:
„Nicio forță umană nu va putea vreodată să distrugă Națiunile Unite, pentru că Națiunile Unite nu este doar o clădire ori o idee; ONU nu este o creație a omului. Națiunile Unite este viziunea de lumină a Supremului Absolut, care, încet, dar sigur și fără greș, iluminează ignoranța, bezna vieții noastre de oameni.”
Robert Muller, secretar general adjunct ONU, My Testament to the UN (1992)
„Noi avem o rețea informală la ONU, un fel de subterană a umanității. Ea constă din aceia care sunt dedicați, care sunt treji, care se străduiesc să provoace nașterea Lumii Noi… Unii sunt conștienți de sursa lor de inspirație, alții nu. Ei sunt Karma Yogi zilelor noastre, cei a căror cale spirituală se împlinește prin acțiune…”.
Donald Keys, asistent al secretarului general ONU și reprezentant al ONU la World Association of World Federalists, Spirituality at the United Nations (1976)
Adrian Pătrușcă
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