Urmează Maidanul Românesc?

La noi urmeaza saptamâna de-a dreptul dementă, intr-o atmosferă schizoidă, generată de lupte pentru putere cum nu au fost niciodată in ultimii douăzeci de ani în România.

- Cum s-a ajuns aici?

- Ce va urma?

Săptămâna trecută a inceput cu atacul lui Bolojan/Coldea/Ciocârlan împotriva lui Nicusor/Pahonțu.

Un atac care pleca de la o minciună, dar extrem de bine gândit.

Echipa de manipulare a lui Bolojan/Coldea a găsit vinovatul pentru morții de la Revolutie: Lucian Pahontu.

Atacul a fost extrem de bine calculat: Intr-o țară lipsită de cultură de orice fel, in care mulți dintre cei pană in patruzeci de ani nu au pus mâna pe o carte, povestea asta poate prinde. Habar nu au cine a fost sau nu vinovat la Revoluție, mai ales că li s-a băgat in cap că a fost lovitură de stat, dar dacă proștilor le dai un vinovat, se bucură, sar intr-un picior și pregătesc ghilotina.

Nu mai conteaza adevărul, că de fapt Armata a tras, pe față, că muniția plutonului locotenentului de transmisiuni Pahontu nu a fost atinsă, prostia este imensă, iar de aici ura si setea de razbunare, la fel.

Prostia, manipularea si ura. Ingrediente suficiente pentru a face ce vor.

Si cei peste patruzeci de ani, care aveau 10-15 ani la Revolutie, nu știu ce a fost acolo, si atunci multi o ‘mușcă.

Vor ca un cap, oricare ar fi el, sa fie tras in teapă.

Cei care au imaginat acest scenariu s-au jucat cu focul.

Lumea este extrem de tensionată, iar o Anarhie, un Maidan Românesc, este posibil in orice moment.

Intrebarea pentru saptămâna aceasta este una esentială:

Va recurge Bolojan la Anarhie pentru a scăpa?

După ce am văzut in saptămâna care tocmai s-a incheiat, pare că da.

Două sunt scenariile lui Bolojan:

Primul, mai soft:

1) Instaurarea "Situației de Urgență" energetice si rămâne pe funcție

2) Scoaterea in stradă a celor usor manipulabili, a "oilor", un incident cu morți si, de aici, instaurarea Maidanului Românesc.

- De ce?

Germania care conduce in acest moment România este in stare să facă orice, inclusiv să provoace manifestări anarhice de stradă, ca să nu piardă controlul asupra României.

Iar tineretul bovin, care nu a deschis in viata lui decăt cărțile de poker, le știe el pe toate si e clar ca el poate fi ușor înșelat.

Generatia Revolutiei, din cauza lipsei crase de cultură, este cea mai usor manipulabilă, iar atunci când ii arăți dușmanul, este dispusă inclusiv sa-l elimine.

"Trădători, Dezbinatori, Securiști, Sistem, Comuniști, Neocomuniști," sunt cuvinte care, bine folosite, cum a fost cazul săptămâna care tocmai s-a încheiat, creează emoție , mai ales că incultura politică, istorică si nu numai, e la ea acasă.

S-a intamplat in Ucraina, unde trebuia sa fie adus Zelensky la putere -si a fost adus- , iar Ucraina a intrat in Război , Germania vrea sa foloseasca aceasta rețetă si in România, mai ales că are nevoie de carne de tun dacă va ataca Rusia, ceea ce Germania chiar are ca scop pentru a pune mâna pe toata Europa.

Germania nu poate uita că Rusia a invins-o si i-a oprit hegemonia, ducând la infrângerea ei definitivă in al Doilea Război Mondial, vrea revanșa, si vrea sa conducă Europa.

Deci Germania i-a dat ORDIN lui Bolojan să NU piardă puterea, cu orice risc, inclusiv cu declansarea unui MAIDAN ROMÂNESC.

Săptămâna viitoare Nicusor Dan ar trebui sa-l nominalizeze pe Sorin Grindeanu ca Premier.

Dacă o va face, si dacă UDMR va sustine Guvernul, Guvernul Grindeanu trece.

Exista voturile si majoritatea, plus frica dizolvării Parlamentului, asa că Guvernul va trece.

Bolojan si Germania- care in acest moment este UE, nu numai că conduce UE, ci UE face doar ve vrea Germania, se identifică cu Germania- sub nici o formă nu vor lăsa ca asta să se intample, si vor provoca Haos in România, Anarhie, doar ca să/și mentină puterea.

Scrisoarea pe care a facut-o Bolojan la UE pentru anularea unei legi votată de Parlament și promulgată de președinte, doar ca sa-l scape pe Fritz. atacul la baionetă impotriva directorului SPP, arată că sunt in stare sa faca orice ca să-și mentină puterea, inclusiv sa transforme Bucurestiul intr-o baie de sange.

Din păcate, lui Bolojan i se vor alătura probabil inclusiv unii suveranisti care vor vedea in Instaurarea Anarhiei soluția pentru a-l da jos pe Nicușor Dan.

Bolojan știe asta, si va forța mitingurile de stradă, care vor crea premisele pentru instaurarea "Maidanului", ocuparea Pietii Victoriei, pentru a apăra Guvernul Bolojan, iar de aci cunoasteti scenariul:

Infiltrări, incăietări cu jandarmii, cațiva morți și Anarhia este gata.

Este scenariul pe care Germania i l-a impus lui Iohannis pe 10 August 2018, dar care, la timpul respectiv, a fost dejucat, inclusiv de mine, fară falsă lipsă de modestie.

Atunci trebuiau sa moară zeci de oameni prin aruncarea in aer a unui panou publicitar de la nivelul solului si prin incendierea la ora 22:00 a Metroului din Piața Victoriei.

A fost dejucat scenariul chiar de către jandarmerie, care a plătit scump faptul că nu a permis "să moară oameni".

Atunci trebuia dat PSD jos, ceea ce au reusit cu un an mai târziu, iar de nervi l-au si băgat pe Dragnea in pușcărie.

Acum trebuie salvat Bolojan si impiedicat Grindeanu și PSD să preia guvernarea, dat Nicusor Dan jos si pus in locul lui, președinte, Ilie Bolojan.

Pentru asta vor folosi inclusiv dorința de răzbunare a suveraniștilor, așa cum au mai facut-o

Coldea riscă pușcăria, nu va accepta asta.

Bolojan, la rândul lui riscă pușcăria și nu se va lăsa dus din fruntea Guvernului.

Germania vrea banii României si restul resurselor si al companiilor. A aruncat Grecia in haos, România este "pistol cu apă", mai ales că Germania are nevoie de carne de tun in Războiul pe care vrea sa-l declare Rusiei, iar românii sunt cei mai buni de trimis la Război impotriva Rusiei, se știe

Germania a mai făcut-o in istorie, in timpul Celui De-al Doilea Război Mondial, odată prin Pactul Ribentrop/Molotov, sau Hitler/Stalin, iar după aceea Armata Română a trecut Nistrul, si am plătit scump asta,prin pierderea Basarabiei si Bucovinei de Nord.

Gelu Vișan