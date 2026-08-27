Adevărul despre ''cazul Pahonțu'' și fișa profesională a șefului SPP
Postat la: 27.08.2026 |
Aseară am postat pe FB următoarele, mulți ați citit: ''De ce e atacat Pahonțu azi?! Nu-i greu de dedus. Protectorii lui Bolojan&Company (a se citi, Laura Codruța Kovesi, în primul rând ) sunt supărați că dosarul Bogoș-PNL, în care Trăilă este acuzată (deja demisionată), iar Bolo e chemat la audieri, a fost pus în mișcare prin intervențiile lui Pahonțu. Nu e bine, dar e util, e ceva tipic SECURISTANULUI, de care ne-am săturat cu toții, dar așa vom trăi în continuare. Cu alte cuvinte, Pahonțu ne-a scăpat de Fritz, ptr ca doar prin șantajul cu datele acestui dosar Bogoș-PNL, s-a ajuns ca Bolojan să comande la Senat vot contra Fritz. Deci, (strict) pentru ziua de azi, cei care-i detestați pe alde Fritz sau Bolojan, îl puteți simpatiza pe longevivul PAHO, mai ales că pe cărarea deschisă de Fritz ar putea-o lua în curând și Bolo. Și mulți alții…''
După această postare, am primit următoarele precizări excepționale din partea unui prieten, general rezervist, contemporan cu vremurile și situațiile invocate în cazul Pahonțu: '
'Prietene Cozmin, așa e cum zici referitor atacul la Pahonțu, e clar că plătește din urmă și că îl vor debarcat, printr-un subiect sensibil și emoționant, așa-zisa revoluție. Dar ptr. exactitate și posteritate să se știe următoarele: că între 1987-1992 el a fost ofițer la UM 0305 (Brigada 1 Securitate, apoi Brigada 11 Mobilă Jandarmi), era comandant de pluton, apoi a fost comandant de companie la ALAT (Asigurare de Luptă, Aprovizionare și Transport)- asta era compania de suport a comandamentului Brigăzii 1 Securitate, dar care nu avea scutieri (Paho a fost promovat, ce-i drept, doar la 2 ani (în 1987) de când a terminat Școala Militară de Transmisiuni, fiind ruda apropiată cu generalul Milea, asta e adevărat. Apoi a mers la Academie și în 1994 a revenit la Brigada 11, care între timp devenise una de intervenție! Deci în 1989 era comandant de companie la un pluton de transmisiuni (specialitatea lui militară), plus un pluton gospodărie (ospătari, bucătari), plus un pluton de țucălari și furieri, respectiv încă un pluton de șoferi în armată, sanitari, muzicanți. Așadar, am totale îndoieli că în 1989 l-au trimis pe Pahonțu cu bucătarii, furierii, muzicanții sau manivelele(șoferii) la intervenție. Desigur, nu e exclus să fi fost adunați mai mulți ofițeri și trimiși, ca un fel de detașament special la baricade, dar nu cu o companie de țucălari. Brigada 11 Securitate avea în 1989 - Compania ALAT, de suport a Brigăzii - Batalionul 23 Securitate (intervenție- dar nu existau scutieri) -Batalionul de Pază Obiective și Batalionul 43 Securitate-Miliție (militari în termen, cu miliția, în patrulare). La Universitate au acționat TAB-urile de la actualul Batalion 2 Infanterie (Olteniței), anul 2-4 Academia Militară, care au și tras, FOI-ul (Formațiunea Ordine Publică a Miliției), singurii scutieri ai MAI, plus înca o structură specială. Acesta e adevărul, nu-mi permit să-ți spun ție decât lucruri precise și verificabile oricând de către tine prin relațiile pe care le deții, ce spun ăștia pe la Tv-uri sunt povești de adormit copiii surzi englezi, ca să mai și glumim!''
Cozmin Gușă
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