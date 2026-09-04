Vicepreședintele SUA vorbește despre Antihrist: JD Vance spune că face „voia lui Dumnezeu" și că "dacă asta duce la vremurile de pe urmă, nu-i nimic"
Postat la: 04.09.2026 |
JD Vance a declarat că „face tot ce poate pentru a împlini voia lui Dumnezeu" și că nu are nimic împotrivă „dacă asta duce la sfârșitul lumii", care, potrivit lui, „se apropie".
Vicepreședintele SUA a făcut aceste declarații luni, în cadrul unui interviu pentru un podcast cu Bryce Crawford, un prezentator evanghelic în vârstă de 22 de ani, cu peste un milion de abonați pe YouTube. Referindu-se la concepția profetică creștină conform căreia lumea, așa cum o cunoaște omenirea, se va sfârși într-o zi, Vance a spus: "Cred că ne aflăm în vremurile de pe urmă? Nu știu".
„Deși sunt fascinat de acest lucru, cred că a te concentra prea mult asupra lui poate fi foarte dăunător", a spus el, adăugând că, dacă munca sa „duce la vremurile de pe urmă, bine, iar dacă asta duce la... construirea unei lumi mai bune, care să prospere și să supraviețuiască mult timp după ce eu nu voi mai fi, este minunat și asta".
Vance, care a publicat la începutul acestei veri o carte de memorii spirituale despre convertirea sa la catolicism, a spus: „Cred că trebuie pur și simplu să încerci să ai o atitudine de genul: sfârșitul lumii s-ar putea să vină, de fapt chiar vine, e doar o chestiune de a ști dacă va veni peste mii de ani sau peste câteva luni."
El a spus: „Cred că sunt lucruri în lume care mă fac să nu mă simt șocat dacă Anticristul ar umbla printre noi".
Vance a vorbit și despre inteligența artificială, dând exemplul unei persoane pe care o cunoaște și care folosește AI-ul pe post de consilier matrimonial, lucru pe care l-a descris drept „un fel de satanism".
El a spus: „Când elimini complet omul din relația socială pentru care Dumnezeu ne-a creat... este un lucru foarte rău."
Vicepreședintele a revenit și asupra tentativei de asasinare a lui Donald Trump din iulie 2024, la Butler, Pennsylvania. Un glonț l-a rănit pe Trump la ureche, iar un participant la miting a fost ucis.
Vance a spus că, dacă glonțul l-ar fi ucis pe Trump, Statele Unite s-ar fi putut confrunta cu tulburări civile grave, din care țara poate nu și-ar mai fi revenit.
El a recunoscut că inclusiv el s-ar fi întrebat dacă moartea lui Trump făcea parte dintr-o conspirație.
„Aș fi presupus că forțe foarte întunecate l-au eliminat pe Donald Trump chiar când era pe punctul de a reveni la Casa Albă", a spus Vance.
În opinia sa, mulți dintre susținătorii lui Trump ar fi considerat că o conspirație le-a luat candidatul ales, ceea ce ar fi pus sub semnul întrebării legitimitatea întregului sistem politic american.
Întrebat dacă s-a aflat vreodată într-o încăpere în care a simțit o „întunecime spirituală", Vance a spus că „a participat la întâlniri cu lideri mondiali în cadrul cărora se discutau diverse probleme, iar când cineva spunea ceva sau făcea o observație, simțeam o anumită întunecime în legătură cu aceasta".
„Asta declanșează toate semnalele de alarmă spirituale din corpul meu", a adăugat el.
Vance a apărat, de asemenea, controversata reprezentare a lui Donald Trump ca Iisus într-o fotografie generată de inteligența artificială, ștearsă ulterior, pe care președintele a postat-o la începutul acestui an, lucru despre care Crawford a spus că „l-a supărat".
„Președintele nu a vrut să jignească pe nimeni. Evident, el îi iubește pe creștini... A vrut oare Donald Trump să posteze un meme în care apărea ca Dumnezeu? Nu. Președintele are un bun simț al umorului. Nu a vrut să-L batjocorească sau să-L imite pe Dumnezeu. Pur și simplu nu este genul lui", a spus Vance, adăugând că Trump este „un tip care bate pe spate" și „un pic glumeț".
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