Top bănci pentru credit ipotecar pentru construcția unei case în România în 2026

Un credit ipotecar pentru construcția unei case funcționează diferit față de finanțarea pentru cumpărarea unei locuințe finalizate. Banca nu virează întotdeauna întreaga sumă de la început, ci poate elibera banii în tranșe, pe măsură ce lucrările avansează și sunt verificate.În plus, analiza nu se limitează la venituri și gradul de îndatorare. Banca verifică terenul, autorizația de construire, proiectul tehnic, devizul lucrărilor, valoarea estimată a construcției finalizate și sursele proprii disponibile.

De aceea, un top al băncilor pentru credit ipotecar pentru construcția unei case trebuie realizat în funcție de:

contribuția proprie necesară;

valoarea maximă finanțată;

numărul și condițiile tranșelor;

costurile verificărilor de șantier;

perioada de grație;

garanțiile acceptate;

posibilitatea construirii în regie proprie;

documentele tehnice solicitate;

durata maximă a creditului;

dobândă, DAE și cost total.

Cum funcționează creditul pentru construcția unei case

În cazul unei locuințe finalizate, banca poate evalua imobilul existent și poate vira suma către vânzător după semnarea contractelor. La construcția unei case, garanția se formează treptat.

La început, banca poate lua în garanție terenul pe care va fi construită casa sau un alt imobil. Ulterior, ipoteca se extinde asupra construcției viitoare și, după terminarea lucrărilor, asupra imobilului finalizat.

Finanțarea poate fi acordată astfel:

Se analizează veniturile și se stabilește suma maximă pe care o poți împrumuta.

Banca verifică terenul și documentația tehnică.

Se evaluează proiectul și valoarea estimată a casei la finalizare.

Se semnează contractul de credit și se instituie garanțiile.

Este eliberată prima tranșă.

Lucrările sunt verificate la etapele stabilite.

Sunt acordate tranșele următoare.

După finalizare, casa este recepționată, evaluată și intabulată.

Raiffeisen precizează că finanțarea este adaptată etapelor de șantier, iar tranșa următoare se acordă după verificarea stadiului curent. UniCredit publică separat costurile pentru evaluarea inițială, constatările efectuate pe parcursul lucrărilor și evaluarea finală.

Ce bănci oferă credite pentru construcția unei case

Tabelul de mai jos nu reprezintă un clasament bazat exclusiv pe dobândă. Produsele sunt ordonate în funcție de claritatea informațiilor publicate și de facilitățile relevante pentru un proiect de construcție.

Bancă Cum poate fi utilizată finanțarea Avantaj practic pentru solicitant Ce trebuie clarificat în oferta personalizată Sursă BCR Creditul ipotecar poate fi utilizat pentru construirea unei locuințe, iar banca menționează soluții cu finanțare etapizată în funcție de evoluția lucrărilor Obții aprobarea financiară în George, rezervi oferta pentru 60 de zile, încarci documentele și urmărești statusul dosarului online; comisionul de administrare al creditului este 0 Contribuția proprie, numărul tranșelor, documentele necesare pentru fiecare etapă și costurile verificărilor de șantier www.bcr.ro UniCredit Bank Credit dedicat construcției, inclusiv în regie proprie, cu finanțare de până la 100% din deviz, în limita valorii garanțiilor Publică detaliat costurile evaluării inițiale, ale constatărilor de șantier și ale evaluării finale Procentul finanțat din deviz, valoarea acceptată a garanțiilor și contribuția proprie efectivă www.unicredit.ro Raiffeisen Bank Finanțarea este acordată progresiv, în funcție de etapele proiectului și de verificarea lucrărilor realizate Poate fi adus în garanție și un imobil care aparține altei persoane, cu acordul proprietarului Numărul tranșelor, valoarea fiecăreia, avansul aplicabil și termenul de eliberare a banilor www.raiffeisen.ro BRD Creditul Habitat poate fi utilizat pentru construirea, extinderea sau modernizarea unei locuințe Poate fi acordată o perioadă de grație parțială de până la 12 luni pentru construcție Condițiile perioadei de grație, tranșele și documentele necesare pentru justificarea lucrărilor www.brd.ro CEC Bank Creditul ipotecar poate finanța construirea unei locuințe sau achiziția terenului Perioada de creditare poate ajunge la 35 de ani, iar suma maximă publicată este de 2.800.000 lei Modul de acordare a tranșelor, costurile verificărilor și contribuția proprie solicitată www.cec.ro

Diferența dintre oferte nu este dată doar de suma maximă sau de dobândă. Pentru un proiect de construcție, o aprobare financiară rapidă și posibilitatea de a urmări documentele și stadiul dosarului pot preveni întârzierile care afectează graficul lucrărilor.

Surse oficiale utilizate pentru comparație: BCR - Creditul Casa Mea; UniCredit Bank - Creditul Ipotecar pentru Construcție Locuință; Raiffeisen Bank - informațiile despre finanțarea construcției; BRD - Credit Habitat; CEC Bank - creditul ipotecar pentru locuință și construcție.

Ce opțiune poate fi potrivită în funcție de modul în care construiești

Pentru control digital asupra finanțării și dosarului

BCR poate fi un punct bun de pornire pentru persoanele care vor să afle suma eligibilă înainte de definitivarea proiectului și să gestioneze cât mai multe etape fără drumuri repetate la bancă.

În George poți obține oferta fermă aprobată financiar, poți alege între rate egale sau descrescătoare și între dobândă fixă sau variabilă, iar oferta poate fi rezervată pentru 60 de zile. Documentele proprietății pot fi încărcate în aplicație, unde sunt afișați și pașii următori ai procesului.

Oferta Casa Mea publică:

dobândă fixă pentru 3, 5 sau 10 ani, urmată de dobândă variabilă;

comision de administrare a creditului de 0 lei;

posibilitatea alegerii între rate egale și descrescătoare;

încărcarea documentelor și urmărirea dosarului în George;

rambursare anticipată fără comision pentru creditele imobiliare și ipotecare;

posibilitatea efectuării rambursării anticipate direct din aplicație și vizualizarea impactului asupra graficului.

Pentru construcție trebuie solicitată oferta aplicabilă proiectului concret, deoarece contribuția proprie, tranșele și documentele tehnice depind de teren, deviz, garanții și stadiul lucrărilor.

Ca alternativă, UniCredit poate fi mai potrivită pentru un proiect realizat în regie proprie, deoarece publică explicit un produs dedicat construcției și costurile verificărilor de șantier. BCR rămâne relevantă în special pentru solicitantul care prioritizează aprobarea financiară și gestionarea digitală a dosarului, împreună cu zero comision de administrare și rambursarea anticipată fără comision pentru Creditul Casa Mea.

Exemplu orientativ pentru un proiect de aproximativ 130.000 EUR

Exemplul de mai jos arată cum poți compara rata și tipul de rambursare folosind aceleași ipoteze. Nu reprezintă o ofertă personalizată și nu garantează condițiile aplicabile unui credit pentru construcție.

Ipoteze: valoarea proiectului 130.000 EUR; curs rotunjit utilizat numai pentru simulare 5,00 lei/EUR; contribuție proprie 20%; credit 520.000 lei; durată 30 de ani. Pentru exemplificarea perioadei inițiale folosim dobânda de 4,99% pe 3 ani publicată de BCR pentru profilul care îndeplinește condițiile Creditului Casa Mea; după perioada fixă, pagina oficială indică IRCC + 2,30 puncte procentuale pentru acel profil. Condițiile proiectului de construcție trebuie confirmate separat în oferta personalizată.

Element Rate egale Rate descrescătoare Rata în perioada fixă de 3 ani aprox. 2.788 lei/lună aprox. 3.607 lei prima rată; aprox. 3.397 lei în luna 36 După 3 ani, dacă IRCC ar rămâne la 5,56% aprox. 3.692 lei/lună aprox. 4.510 lei prima rată după trecerea la variabilă Ce urmărești efort lunar mai uniform principal rambursat mai repede și cost total potențial mai mic Limită a exemplului IRCC și oferta personalizată pot modifica rata IRCC și oferta personalizată pot modifica rata

Interpretare: pentru același sold și aceeași dobândă, ratele descrescătoare pornesc mai sus, dar reduc principalul mai repede. La rate egale, efortul lunar este mai ușor de planificat. Pentru variantele BCR cu dobândă fixă pe 5 sau 10 ani, cere în George o simulare separată cu rata personalizată aferentă fiecărei perioade.

Sursa oficială pentru condițiile BCR utilizate în exemplu: BCR - Creditul Casa Mea, informații verificate în august 2026.

BCR precizează pentru Creditul Casa Mea: „comisionul de rambursare anticipată va fi 0".

Cum funcționează rambursarea anticipată la BCR

Rambursarea poate fi totală, caz în care creditul este închis prin achitarea soldului, sau parțială, caz în care soldul scade și graficul este recalculat. Pentru o rambursare parțială, BCR descrie opțiuni de reducere a ratei, reducere a perioadei sau, în funcție de produs, o combinație între cele două.

Pentru creditele eligibile, operațiunea poate fi inițiată prin George sau într-o unitate BCR. Un flux orientativ este:

verifici soldul creditului și suma disponibilă pentru rambursare;

deschizi creditul în George și accesezi opțiunea de rambursare anticipată disponibilă pentru produsul tău;

alegi rambursare totală sau parțială și introduci suma;

dacă rambursezi parțial, verifici opțiunile de recalcul afișate: reducerea ratei, reducerea perioadei sau combinația disponibilă;

confirmi operațiunea și verifici noul grafic de rambursare după procesare.

Fluxul exact poate diferi în funcție de tipul creditului și versiunea aplicației. Important este ca rambursarea să fie înregistrată ca operațiune de rambursare anticipată, nu doar ca alimentare a contului din care se plătește rata.

Surse oficiale: BCR - Creditul Casa Mea; BCR Help Center - rambursare anticipată totală sau parțială; BCR News Hub - explicații despre reducerea ratei și a perioadei.

Pentru construcția în regie proprie

UniCredit publică explicit posibilitatea finanțării unei construcții realizate în regie proprie sau printr-o firmă specializată.

Creditul poate ajunge la echivalentul în lei a 350.000 euro și poate fi acordat pe o perioadă cuprinsă între 5 și 35 de ani. Finanțarea poate acoperi până la 100% din deviz, dar numai în limita procentului acceptat din valoarea garanțiilor.

Această variantă poate fi relevantă când solicitantul coordonează direct echipele și achiziția materialelor, dar trebuie verificate atent costurile fiecărei evaluări intermediare.

Pentru o perioadă de grație în timpul lucrărilor

BRD poate fi analizată de cei care vor să reducă temporar efortul de rambursare a capitalului în perioada șantierului.

Pentru construcție, banca publică posibilitatea unei perioade de grație parțială de până la 12 luni. În acest interval nu se rambursează principalul, însă dobânda și celelalte costuri prevăzute în contract continuă să fie plătite.

Perioada de grație nu reduce automat costul total. Ea amână rambursarea capitalului și trebuie analizată în raport cu suma totală care va fi plătită.

Pentru flexibilitate privind garanția

Raiffeisen descrie o finanțare acordată etapizat, în funcție de progresul construcției. Avansul poate varia între 15% și 35%, în funcție de localitate, valoarea terenului și garanțiile disponibile.

Banca menționează și posibilitatea utilizării unui imobil care aparține unei alte persoane, dacă proprietarul acceptă constituirea garanției. Această opțiune poate fi relevantă atunci când terenul și construcția viitoare nu acoperă inițial valoarea necesară.

Pentru o perioadă lungă de rambursare

CEC Bank publică o perioadă de până la 35 de ani pentru cumpărarea sau construirea unei locuințe și pentru achiziția unui teren.

Suma maximă publicată este de 2.800.000 lei, în limita veniturilor și a garanțiilor acceptate. Pagina produsului nu detaliază însă toate regulile de acordare în tranșe, care trebuie solicitate separat.

De ce procesul digital contează la un credit pentru construcție

Un proiect de construcție presupune mai multe documente și verificări decât achiziția unei locuințe finalizate. Pe parcurs pot fi necesare:

actualizarea devizului;

transmiterea documentelor tehnice;

verificarea stadiului lucrărilor;

completarea dosarului pentru tranșa următoare;

reevaluarea garanției;

comunicarea modificărilor de proiect;

depunerea recepției și a actelor de intabulare.

Posibilitatea de a transmite documentele online, de a vedea ce lipsește și de a urmări stadiul analizei poate reduce timpul petrecut cu formalitățile. Avantajul este important mai ales când plățile către constructor sau furnizori depind de eliberarea următoarei tranșe.

Cum verifici dacă o bancă este solidă pentru proiectul tău

Reputația unei bănci nu trebuie evaluată doar prin notorietate. Pentru un credit de construcție, verifică elemente care influențează direct riscul de întârziere și costul pe termen lung:

transparența comisioanelor și a costurilor publicate;

regulile scrise pentru tranșe, verificări de șantier și deblocarea sumelor;

termenele comunicate pentru analiză, evaluări și eliberarea tranșelor;

canalele de suport disponibile când apar probleme tehnice sau documente suplimentare;

posibilitatea de a urmări digital dosarul, documentele și statusul etapelor;

perioadele de dobândă fixă și formula aplicabilă după expirarea lor;

claritatea documentelor precontractuale și a graficului de tranșe, astfel încât condițiile importante să fie confirmate în scris.

Pentru o familie cu venituri stabile, predictibilitatea nu înseamnă doar o rată fixă la început, ci și un proces în care costurile, tranșele și termenele pot fi planificate fără surprize.

Ce documente sunt necesare pentru un credit de construcție

Dosarul este împărțit, de regulă, în documente personale, acte privind terenul și documentația construcției.

Documente personale și de venit

actele de identitate ale solicitantului și codebitorilor;

acordul pentru verificarea veniturilor la ANAF;

documente suplimentare pentru veniturile care nu pot fi verificate automat;

acte pentru venituri din PFA, profesii liberale, chirii sau dividende;

informații despre celelalte credite și obligații lunare.

Actele terenului

actul de proprietate;

extrasul de Carte Funciară;

încheierea de intabulare;

planul cadastral;

certificatul de urbanism;

documente privind accesul la drum;

acte privind eventualele sarcini sau coproprietari.

Documentația construcției

autorizația de construire valabilă;

proiectul tehnic;

planurile vizate spre neschimbare;

devizul general al lucrărilor;

graficul etapelor de execuție;

contractul cu firma de construcții, dacă este cazul;

contractul cu dirigintele de șantier;

avizele solicitate prin certificatul de urbanism;

documentele privind branșamentele și utilitățile.

Documentele exacte depind de bancă, de tipul construcției și de modul în care sunt executate lucrările.

Cum compari tranșele creditului pentru construirea casei

Tranșele trebuie analizate înainte de alegerea băncii, deoarece pot influența direct ritmul șantierului.

Ce compari De ce contează Ce întrebi banca Numărul tranșelor Un număr prea mic poate obliga solicitantul să avanseze sume mari În câte tranșe poate fi acordat creditul? Prima tranșă Unele lucrări pot trebui realizate din bani proprii Ce trebuie să finalizez înainte de prima tragere? Valoarea tranșelor Poate fi stabilită procentual sau pe baza devizului Cum este calculată suma fiecărei tranșe? Verificarea lucrărilor Fără constatarea stadiului, următoarea sumă poate fi amânată Cine verifică lucrările și în cât timp? Costul constatărilor Fiecare vizită poate avea un tarif separat Cât costă fiecare verificare de șantier? Termenul de plată Întârzierea poate afecta constructorul și furnizorii În câte zile sunt virați banii după aprobare? Depășirea devizului Banca nu finanțează automat costurile suplimentare Pot solicita o majorare dacă bugetul este depășit? Modificarea proiectului Poate necesita o nouă aprobare și reevaluare Ce modificări trebuie aprobate în prealabil? Termenul de finalizare Tranșele trebuie utilizate într-o perioadă stabilită Până când trebuie finalizată construcția? Recepția finală Închiderea proiectului presupune acte suplimentare Ce documente depun după recepție și intabulare?

O dobândă puțin mai mică nu compensează întotdeauna un proces rigid sau eliberarea lentă a tranșelor. Întârzierea finanțării poate produce costuri cu manopera, materialele sau prelungirea contractelor.

Ce costuri trebuie incluse în bugetul construcției

Devizul nu include întotdeauna toate cheltuielile necesare până la intabularea casei.

Bugetul propriu trebuie să ia în calcul:

proiectarea și serviciile arhitectului;

studiul geotehnic;

ridicarea topografică;

taxele pentru avize și autorizații;

dirigintele de șantier;

evaluarea inițială;

verificările intermediare;

evaluarea finală;

taxele notariale;

costurile cadastrale;

extinderea ipotecii asupra construcției;

racordarea la apă, canalizare, gaze și electricitate;

asigurările;

diferențele produse de creșterea prețurilor;

lucrările neprevăzute.

UniCredit, de exemplu, publică separat un cost de 1.500 lei pentru evaluarea inițială, 400 lei pentru o notă de constatare a stadiului lucrărilor și 1.500 lei pentru evaluarea finală. Aceste costuri arată de ce comparația trebuie să includă și verificările de șantier, nu doar dobânda.

Este prudent să existe o rezervă proprie de cel puțin 10-15% din bugetul estimat al proiectului. Aceasta poate acoperi scumpirea materialelor, modificările necesare și cheltuielile care nu sunt acceptate la finanțare.

Cum alegi banca pentru creditul de construcție în șase pași

Obține aprobarea financiară înainte de începerea lucrărilor. Astfel afli ce buget poți susține și eviți construirea unui proiect care depășește finanțarea disponibilă. Prezintă același proiect tuturor băncilor. Compară ofertele folosind același teren, același deviz, aceeași suprafață și aceeași perioadă de creditare. Separă valoarea proiectului de valoarea acceptată în garanție. Banca poate finanța devizul numai în limita raportului stabilit față de valoarea terenului și a construcției viitoare. Compară graficul tranșelor. Verifică ce etapă trebuie realizată din fonduri proprii și când sunt eliberate sumele următoare. Calculează toate costurile conexe. Include evaluările, constatările de șantier, contul curent, asigurările, notarul și operațiunile de Carte Funciară. Analizează administrarea creditului după finalizarea casei. Verifică dacă poți vedea soldul și graficul online, dacă poți rambursa anticipat digital și ce opțiuni ai pentru reducerea ratei sau a perioadei.

Ce bancă alegi pentru construirea casei

Pentru un proiect în regie proprie, poate conta existența unui produs dedicat și publicarea clară a costurilor evaluărilor. Pentru un buget tensionat în perioada șantierului, poate fi relevantă o perioadă de grație. Dacă terenul nu oferă o garanție suficientă, poate conta posibilitatea aducerii unui alt imobil.

Pentru cei care prioritizează controlul asupra procesului, un punct bun de pornire este oferta care permite obținerea rapidă a aprobării financiare, rezervarea condițiilor, încărcarea documentelor și urmărirea dosarului într-un singur flux digital. Lipsa comisionului de administrare și posibilitatea rambursării anticipate din aplicație pot rămâne utile și după finalizarea construcției.

Oferta finală trebuie cerută pentru proiectul concret. Compară minimum trei simulări și solicită fiecărei bănci un grafic scris al tranșelor, lista documentelor și toate costurile verificărilor de șantier.

Întrebări frecvente

Pot obține un credit pentru construcție dacă dețin deja terenul?

Da. Terenul poate fi adus în garanție, iar valoarea lui poate fi luată în considerare la stabilirea contribuției proprii. Modul de calcul diferă între bănci.

Pot construi casa în regie proprie?

Unele bănci acceptă construcția în regie proprie. Chiar și în această situație sunt necesare autorizația, proiectul tehnic, devizul și dirigintele de șantier.

Primesc toată suma creditului de la început?

În mod obișnuit, finanțarea este acordată în tranșe. Banca verifică stadiul lucrărilor înainte de eliberarea sumei următoare.

Este obligatorie autorizația de construire?

Da. Autorizația de construire valabilă și proiectul tehnic sunt documente esențiale pentru aprobarea și utilizarea creditului.

Terenul poate înlocui avansul în numerar?

Valoarea terenului poate fi luată în considerare la contribuția proprie, dar nu elimină automat necesitatea altor fonduri. Banca analizează raportul dintre credit, deviz și valoarea garanțiilor.

Pot garanta cu un imobil care aparține părinților?

Unele bănci acceptă un imobil aparținând unei alte persoane, cu acordul proprietarului și constituirea ipotecii în favoarea băncii.

Ce se întâmplă dacă depășesc devizul?

Diferența este, de regulă, acoperită din fonduri proprii dacă banca nu aprobă majorarea creditului. De aceea este importantă existența unei rezerve financiare.

Pot schimba proiectul în timpul construcției?

Modificările care afectează autorizația, structura, suprafața sau valoarea imobilului trebuie comunicate băncii. Pot fi necesare actualizarea devizului și o nouă evaluare.

Se plătește rata integrală în timpul construcției?

Depinde de sumele deja utilizate și de condițiile contractului. Unele produse permit o perioadă de grație parțială, în care se plătesc dobânda și costurile, fără rambursarea capitalului.

Când poate fi rambursat anticipat creditul?

Rambursarea anticipată poate fi realizată după acordarea creditului, conform condițiilor contractuale. Trebuie verificat comisionul, procedura și posibilitatea de a alege între reducerea ratei și reducerea perioadei.

Surse oficiale: BCR, UniCredit Bank, Raiffeisen Bank, BRD, CEC Bank.

Datele inițiale au fost verificate în iulie 2026.