Doi soți au avut parte de o moarte groaznică, din cauza unui fenomen extrem de ciudat: Au fost pur și simplu absorbiți într-un jacuzzi normal

Doi soți au fost găsiți morți într-un jacuzzi din vila de lux în care își petreceau vacanța în Spania. Anchetatorii verifică ipoteza unui fenomen rar, cunoscut drept „suction entrapment", prin care o persoană poate rămâne prinsă sub apă din cauza unei forțe puternice de aspirație.

Cei doi soți au fost aspirați de jacuzzi

Patrick Tobin, în vârstă de 48 de ani, și soția sa, Thomasina Tobin, în vârstă de 51 de ani, au fost descoperiți marți, săptămâna trecută, în cada spa a vilei unde își petreceau vacanța, potrivit DailyMail. Vila, aflată în Cullera, este prezentată drept o proprietate de lux și ar costa aproximativ 2.000 de lire sterline pe săptămână.

Cei doi se aflau în Spania împreună cu copiii lor, de 16 și 14 ani. Familia ajunsese la complex pe 22 august și urma să se întoarcă în Marea Britanie pe 6 septembrie.

Corpurile celor doi soți au fost găsite în jurul orei 17.00, parțial în afara jacuzzi-ului. Copiii au alertat proprietarul, care locuia în apropiere, iar acesta a chemat poliția. Anchetatorii au folosit apoi contactele din unul dintre telefoanele victimelor pentru a lua legătura cu rudele din Monaghan, Irlanda.

Potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă, anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca sistemul de hidromasaj al jacuzzi-ului să fi generat o forță excesivă de aspirație. Fenomenul, numit „suction entrapment", poate apărea atunci când o persoană este prinsă sub apă de aspirația puternică produsă de o gură de scurgere sau de un sistem de pompare.

O sursă apropiată anchetei a declarat că aceasta este una dintre principalele teorii verificate în prezent. Potrivit sursei, cel puțin una dintre victime ar fi putut întâmpina probleme în apă din cauza aspirației, iar cealaltă și-ar fi pierdut viața în timpul unei încercări disperate de salvare.

Rapoartele tragediei sunt contradictorii

Rapoartele locale sunt însă contradictorii în privința modului în care s-ar fi produs tragedia. Unele informații susțin că unul dintre soți ar fi încercat să îl salveze pe celălalt. Poliția nu a clarificat deocamdată această ipoteză.

Autopsiile au identificat urme și zgârieturi pe ambele corpuri. În apa tulbure din jacuzzi ar fi fost găsit și sânge, iar anchetatorii au remarcat un miros puternic de substanțe chimice. Potrivit unor relatări din Spania, pe corpurile celor doi au fost observate și urme compatibile cu aspirația, mai pronunțate în cazul lui Patrick Tobin.

Anchetatorii au verificat și posibilitatea ca victimele să fi fost electrocutate în bazinul de mici dimensiuni, însă această variantă a fost ulterior exclusă. De asemenea, ipoteza unei crime nu este susținută de datele de până acum: nu au fost identificate urme de intrare prin efracție, iar camerele de supraveghere din apropiere nu au surprins activități suspecte.

Rezultatele oficiale ale autopsiilor nu vor fi făcute publice în această etapă, conform practicii din Spania.

Thomasina Tobin era originară din comitatul Monaghan, Irlanda, și lucra la o firmă de consultanță din Londra, unde ocupa funcția de specialist în evaluarea costurilor pentru proiecte din industria hotelieră. Avea o experiență de aproximativ 30 de ani în Marea Britanie și lucrase la proiecte de lux, inclusiv la Ritz.

Patrick Tobin, originar din Noua Zeelandă, lucra în industria tehnologiei în Londra.

Rudele Thomasinei Tobin au ajuns în Spania la scurt timp după tragedie pentru a avea grijă de cei doi copii. Trei membri ai familiei, inclusiv un unchi, au zburat spre Spania și au ajuns la ora 3.00 dimineața, la mai puțin de 12 ore după descoperirea cadavrelor.

Ministerul irlandez de Externe a confirmat că oferă asistență consulară familiei, iar Ministerul de Externe din Noua Zeelandă a transmis că este la curent cu moartea lui Patrick Tobin și sprijină rudele acestuia din Noua Zeelandă și Marea Britanie.