Pare a avea legătură cu războiul din Iran. Distrugerea de către iranieni a sistemului radar american AN/TPY-2 de la baza aeriană Muwaffaq Salti din Iordania, a vulnerabilizat Israelul. Radarul era componenta centrală a scutului anti-rachetă THAAD și primul nivel de apărare antibalistică apropiată din exteriorul Israelului.

Lovitura din Iordania a făcut parte dintr-un plan strategic în care Iranul a atacat simultan radarele de avertizare timpurie AN/FPS-132 din Qatar și Emiratele Arabe Unite, fragmentând capacitatea SUA de a detecta amenințările balistice în mod unificat.

Teheranul a obținut coordonatele exacte ale radarului prin constelația proprie de sateliți militari Noor, Khayyam, Pars, Kowsar, Hodhod, Paya și Zafar. Cu excepția lui Noor, lansat cu o rachetă purtătoare iraniană de pe cosmodromul Shahroud din Semnan, la est de Teheran, și a satelitului Khayyam, lansat de pe cosmodromul Baikonur din Kazahstan, cu o rachetă purtătoare rusească, toți ceilalți sateliți au fost lansați cu rachete purtătoare rusești de pe cosmodromul Vostochny din Orientul Îndepărtat al Rusiei.

Satelitul Khayyam lansat în 2022 dispune de camere de înaltă rezoluție, de sub 1 metru per pixeli, și permite Iranului să monitorizeze bazele militare americane din Orientul Mijlociu în timp real și să observe exact unde sunt poziționate bateriile THAAD și Patriot pe aerodromuri. Sateliții Kowsar și Hodhod au fost lansați în noiembrie 2024, în cadrul parteneriatului strategic dintre Moscova și Teheran.

Sateliții Paya, Zafar-2 și Kowsar 1.5 au fost lansați pe 28 decembrie 2025. Paya este cel mai avansat satelit de imagistică fabricat de Iran, dotat cu inteligență artificială. Tehnologia folosită pentru a plasa acești sateliți pe orbită - ghidaj, separarea treptelor, motoare de propulsie - este identică și perfect interschimbabilă cu cea utilizată pentru dezvoltarea rachetelor balistice cu rază lungă de acțiune.

Parteneriatul strategic dintre Moscova și Teheran include și un schimb bidirecțional de date de teledetecție. Constelația de sateliți militari rusești de recunoaștere Bars-M sau Kanopus-V furnizează Iranului date de geolocație extrem de precise pentru ținte fixe din Iordania și țările din Golf, în schimbul dronelor și rachetelor primite de la Teheran.

Vizita șefului CIA la Moscova a avut loc la doar o zi după ce SUA a lansat operațiunea „Economic Outcast” menită să izoleze total Teheranul prin sancțiuni dure și în contextul în care evaluările serviciilor de informații occidentale confirmă că Rusia a furnizat Iranului imagini satelitare cruciale pentru a lovi obiective și radare americane în Orientul Mijlociu.

Scopul principal al operațiunii este tăierea completă a legăturilor financiare și comerciale ale Iranului la nivel global. Țările care continuă să facă afaceri cu Iranul vor fi complet deconectate de la sistemul financiar bazat pe dolarul american, inclusiv China, Emiratele Arabe Unite, Singapore, Hong Kong, India sau state UE.

Sunt vizate tranzacțiile cu active digitale folosite intens de Iran pentru a ocoli sistemul bancar tradițional; comerțul și transportul de tehnologie pentru a opri aprovizionarea cu piese destinate rachetelor și dronelor militare; tranzacționarea aurului și metalelor prețioase folosite ca monedă de schimb de către Teheran.

Șeful CIA a transmis probabil un avertisment direct către Kremlin vizând stoparea furnizării de date de geolocație, asistență pentru lansarea de sateliți militari iranieni și transfer de tehnologie pentru drone. Există informații neconfirmate că Iranul va ataca Israelul cu un arsenal de rachete în parte hipersonice, în viitorul imediat sau apropiat, în urma declanșării operațiunii „Economic Outcast”.

La vulnerabilizarea și fragmentarea capacității SUA de a detecta cu radare amenințarea balistică iraniană, prin distrugerea sau avarierea radarelor din Golf și Iordania, se adaugă scăderea drastică a arsenalului de rachete interceptoare ale sistemelor THAAD și Patriot pe de o parte, iar pe de alta, a sistemelor Iron Dome, David’s Sling, Arrow 2 și Arrow 3, din cadrul sistemului multistratificat al apărării antiaeriene și antibalistice al Israelului, dependente de componentele rachetelor interceptoare produse de giganții americani RTX, Boeing și MDA (Agenția de Apărare Antirachetă) a SUA.

Ce pot oferi SUA la schimb Rusiei, în contul sistării asistenței militare? înghețarea conflictului din Ucraina pe actualele linii ale frontului; acceptarea unui armistițiu care să lase de facto sub control rusesc teritoriile ocupate în prezent; reducerea sau sistarea ajutorului militar pentru Kiev; o încetinire deliberată a livrărilor de armament occidental către Ucraina, forțând Kievul să accepte negocieri în termenii doriți de Moscova; ridicarea parțială sau graduală a sancțiunilor economice; acces la activele înghețate sau deblocarea sistemelor financiare; relaxarea restricțiilor bancare pentru exporturi de energie și fertilizatori.

Nu uitați că șeful CIA a fost adăugat oficial în echipa de negociere pentru oprirea războiului din Ucraina condusă de emisarul special Steve Witkoff, cu rol de sprijin al eforturilor diplomatice și strategice.

Cornel Ivanciuc