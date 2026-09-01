Îmi cer scuze Babei Cloanța pentru comparația cu musafira de azi a lui Nicușor Dan
Postat la: 01.09.2026 |
După ce, în tinerețe, și-a plimbat păsărica goală pe litoralul românesc, alături de alte două tinere redegiste, după cum stă mărturie fotografia care de zeci de ani este rostogolită pe internet, dacă cenzura nu o fi eliminat-o înre timp, că n-am nervi să verific, azi Angela Merkel se întoarse cu propaganda globalisto-LGBTisto-comunistă chiar la Ateneul Român.
Sunt tare curios să-i văd pe cei care pe seară vor plăti bilete ca să o vadă, sper că de data asta îmbrăcată, și să-i soarbă învățăturile despre cum trebuie să ne batem joc de propria țară și de poporul nostru, ca să ne tranformăm și noi, în sfârșit, din „pro-europeni" în „europeni". Că unora le pute să mai fie ROMÂNI!
Să-i vadă Dumnezeu!
Putoarea asta globalisto-comunistă, care a fost cancelarul Germaniei din 2005 până în decembrie 2021, tușea dacă nu era primită la Cotroceni, iar Nicușor Dan nu era „pro-european" dacă n-o invita. Bașca că sigur își lua niște scatoalce de la stăpânii lui de la Bruxelles. Că printre multe nenorociri pe care le-a lăsat în urmă se numără și Ursula von der Leyen, a cărei ascensiune fulminantă i se datorează.
Ca să înțelegem cu cine avem de-a face e bine să ne amintim că, imediat după ce s-a născut, în 1954, părinții ei s-au mutat, ca s-o crească, din RFG în RDG, într-o vreme în care oamenii normali la cap, nespălați pe creier de comunism, fugeau de mâncau pământul pe sensul contrar.
Evident că, în timpul școlii și al facultății a fost membră a organizației de tineret comuniste Freie Deutsche Jugend (FDJ) (Tineretul German Liber). Probabil că atunci a învățat că a fi „liber" înseamnă să ai măcar un „certificat de vaccinare".
Această Baba Cloanță a nemților este la baza distrugerii civilizației europene. Printre multele nenorociri pe care ni le-a adus pe cap să nu uităm cum a invitat un milion de migranți musulmani din Africa și Orientul Mijlociu să vină să muncească, pardon, să metiseze Europa și să termine cu creștinismul...
Îmi cer scuze pentru comparație Babei Cloanța a noastră, care, spre deosebire de nenorocita asta, avea decența să trăiască izolată în adâncul pădurilor neumblate sau în peșteri întunecate. Și nici nu visa să fie invitată la Cotroceni...
Roland Cătălin Pena
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