Iranul este pe cale să efectueze un test nuclear!

Într-o întorsătură uimitoare, amenințările lui Donald Trump la adresa Iranului s-au întors complet împotriva sa. Membrii parlamentului iranian au anunțat că se retrag din Tratatul de neproliferare nucleară deschizând calea pentru ca Iranul să efectueze un test nuclear.

Aceasta este (aparent) cea mai mare surpriză a întregului război din Iran. America a amenințat Iranul cu un atac nuclear - iar acum Iranul este pe cale să devină o putere nucleară.

Iată ce știm:

• Iranul se retrage din Tratatul de neproliferare nucleară

• Au suficient uraniu pentru 10 focoase nucleare

• Un test nuclear ar putea avea loc oricând

• Amenințările lui Trump au împins Iranul la această decizie

• Sancțiunile Americii au eșuat

• Israelul are 90 de focoase nucleare - dar nimeni nu le sancționează

• Iranul se pregătește acum să se alăture clubului nuclear

Acesta este cel mai periculos moment de la al Doilea Război Mondial. Armele nucleare sunt pe cale să se răspândească în Orientul Mijlociu.

Conducerea Iranului s-a schimbat. Negociatorii care credeau în diplomație au fost uciși de America. Acum, la conducere sunt intransigenți radicali care nu vor da înapoi.

Dacă Iranul efectuează un test nuclear, totul se schimbă. Arabia Saudită va construi și ea arme nucleare. Alte țări vor urma. Întregul echilibru de putere din Orientul Mijlociu se va schimba pentru totdeauna.

America nu are un răspuns. Sancțiunile nu funcționează. Opțiunile militare au eșuat. Amenințările nucleare s-au întors împotriva sa.

Acesta este sfârșitul dominației americane în regiune. Iranul este pe cale să devină o putere nucleară - și nimeni nu-l poate opri. "Idiotul portocaliu" a deschis cutia Pandorei și ea nu mai poate fi închisă! Vin vremuri interesante

Laurențiu Primo