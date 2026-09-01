Referendumul din Islanda din 29 august, pe tema reluării negocierilor de aderare la Uniunea Europeană a fost, de fapt, un semn al faptului că, pentru o națiune decent de prosperă, apartenența la Uniune nu este binevenită.

Uniunea a intrat pe o cale greșită odată cu Comisiile von der Leyen și trebuie să revină la situația de dinainte de 2019!

Uniunea Europeană a rămas un proiect atractiv doar pentru națiunile sărace din Est, care văd în UE o sursă de bani pentru dezvoltare și o cenzură la adresa politicienilor locali, venali și cinic de corupți.

Practic, Uniunea Europeană a devenit neatractivă din cauza politicilor greșite de silire a țărilor membre să accepte distrugerea industriei și a energeticii pentru a compensa niște „schimbări climatice” îndoielnice , din cauza politicilor greșite de forțare a aderării la euro și din cauza politicilor greșite de a muta prea multă decizie de la nivel național la nivel european.

Practic, referendumul din Islanda indică, cu certitudine că, Uniunea nu are ce oferi celor care au atins deja un nivel de dezvoltare.

Rezultatul plebiscitului din Islanda: 223 379 voturi, din care 105 339 pentru reluarea negocierilor de aderare și 118 040împotriva aderării la UE. Argumentele care au contat pentru votul împotriva aderării au fost următoarele:

- refuzul de a accepta politica comună de pescuit ( Common Fisheries Policy), un set de reglementări UE care impune cote de pescuit statelor membre, în contextul în care pescuitul aduce 8% din PIB și 40% din exporturi;

- păstrarea suveranității, deși Islanda practic a bifat cele mai nepopulare măsuri ale UE , inclusiv sistemul ETS, de impunere a plății pentru certificate de emisii de gaze cu efect de seră;

- refuzul categoric de a adopta euro și de a renunța la moneda locală, Krona, în contextul în care trecerea la euro este văzută de islandezi ca o modalitate de creștere a costului vieții.

Petrișor Peiu