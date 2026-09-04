O româncă și-a înscenat răpirea cu amantul și a cerut 47.000 de euro. În trecut, 'victima' plătise pentru uciderea soțului

O femeie care și-a înscenat răpirea pentru a obține 47.000 de euro de la iubitul său a fost condamnată la închisoare cu executare. Planul, pus la cale împreună cu amantul, a fost destrămat de polițiști în numai câteva ore: presupusa victimă a fost găsită cu un rucsac în spate, pregătindu-se să plece cu un taxi.

Cazul a scos la iveală și trecutul infracțional al femeii. Laura Lefter mai fusese condamnată definitiv după ce, împreună cu mama sa, plătise un avans pentru uciderea propriului soț. Bărbatul urma să fie sugrumat și apoi spânzurat de un copac, pentru ca moartea să pară o sinucidere.

Pentru înscenarea răpirii, Judecătoria Bârlad a condamnat-o pe Laura Lefter la doi ani și trei luni de închisoare cu executare. Complicele său, Abel Ceapă, a primit doi ani de închisoare cu suspendare.

Sentința nu este definitivă. Femeia și procurorii au formulat apel, iar procesul a ajuns la Curtea de Apel Iași, unde următorul termen este programat pe 15 septembrie.

A dispărut cât timp iubitul său se afla în cabina de probă

Povestea a început după ce Augustin C., plecat la muncă în străinătate la o fermă de cabaline, a cunoscut-o pe Laura Lefter prin intermediul aplicației Messenger.

Cei doi au început o relație și, în luna noiembrie, s-au mutat împreună. La începutul lunii decembrie au revenit în România și s-au stabilit temporar la locuința bărbatului, într-un sat aflat la aproximativ 15 kilometri de Bârlad.

Pe 7 decembrie, cei doi au mers la cumpărături în oraș. Au intrat într-un magazin de îmbrăcăminte, iar bărbatul și-a ales mai multe haine și a intrat într-o cabină de probă.

Când a ieșit, iubita sa dispăruse.

La scurt timp, Augustin C. a primit pe Messenger o înregistrare video transmisă chiar de pe contul femeii. În imagini, Laura Lefter apărea așezată pe un scaun, cu gura, mâinile și picioarele legate.

„Răpitorul" a cerut 47.000 de euro și l-a avertizat să nu cheme poliția

După înregistrarea video au urmat mai multe mesaje de amenințare. Presupusul răpitor susținea că femeia avea o datorie mai veche și îi cerea bărbatului 47.000 de euro pentru eliberarea acesteia.

„Ea are o datorie mai veche la noi și, dacă cooperează, o să-i dăm drumul", era unul dintre mesajele trimise într-o română aproximativă.

Augustin C. a fost avertizat să nu anunțe autoritățile și să aștepte indicațiile privind locul în care trebuia să aducă banii.

„Diseară îi dau locația unde să vii și trebuie să aduci o sumă de bani, fără poliție, ne-am înțeles", i-a transmis presupusul răpitor.

Bărbatul nu a respectat însă amenințarea. A mers imediat la poliție și a relatat dispariția partenerei și cererea de răscumpărare.

Polițiștii au găsit „victima" cu un rucsac în spate și un taxi la poartă

Ancheta s-a desfășurat rapid. În aceeași zi, polițiștii au localizat-o pe Laura Lefter în comuna Vutcani, la domiciliul lui Abel Ceapă.

În momentul intervenției, femeia se afla în fața casei, cu un rucsac în spate, iar Ceapă era în curte. În fața porții îi aștepta un taxi cu care cei doi intenționau să plece spre Bârlad.

Laura Lefter le-a spus polițiștilor că Abel Ceapă era, în realitate, iubitul său și că relația lor începuse încă din anul 2022.

Anchetatorii au identificat ulterior și hotelul în care fuseseră realizate filmările folosite pentru simularea răpirii. Camerele de supraveghere i-au surprins pe cei doi ieșind relaxați din unitatea de cazare, fără ca femeia să pară constrânsă sau amenințată.

Probele au indicat că presupusa răpire fusese o înscenare pregătită de Laura Lefter și Abel Ceapă pentru a obține cei 47.000 de euro de la Augustin C., potrivit informațiilor prezentate de Ziarul de Iași.

Amantul a primit închisoare cu suspendare, femeia - cu executare

Laura Lefter și Abel Ceapă au fost trimiși în judecată pentru șantaj. Ambii și-au recunoscut faptele, beneficiind de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă.

În cazul lui Abel Ceapă, instanța a ținut cont că acesta nu avea antecedente penale, a cooperat cu anchetatorii și a manifestat o atitudine sinceră pe parcursul procesului.

Judecătoria Bârlad l-a condamnat la doi ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei. Termenul de supraveghere stabilit este de trei ani.

Situația Laurei Lefter a fost diferită, deoarece femeia se afla în stare de recidivă. Instanța a condamnat-o la doi ani și trei luni de închisoare cu executare.

Hotărârea nu este definitivă. Laura Lefter a contestat sentința, iar procurorii au formulat, la rândul lor, apel. Dosarul se judecă acum la Curtea de Apel Iași.

Femeia mai plătise un avans pentru uciderea soțului

Antecedentul care a cântărit în stabilirea pedepsei provine dintr-un dosar mult mai grav. În 2021, Laura Lefter și mama sa, Maria Bichineț, au fost acuzate că au încercat să convingă un bărbat să-l ucidă pe soțul Laurei.

Potrivit anchetatorilor, cele două urmăreau să pună mâna pe două case aflate pe numele bărbatului. Pentru comiterea crimei ar fi oferit în total 5.000 de lei.

Soțul Laurei Lefter urma să fie sugrumat, apoi dus într-o pădure și spânzurat de un copac, astfel încât moartea să pară o sinucidere. Crima fusese programată pentru 31 martie 2021.

Bărbatul contactat pentru a executa planul s-a speriat și a anunțat poliția. Ulterior, acesta s-a prezentat la întâlnirea cu cele două femei împreună cu polițiști sub acoperire.

Laura Lefter și mama sa au oferit un avans de 1.500 de lei și au explicat cum trebuia ucis bărbatul. Au fost prinse în flagrant, iar anchetatorii au ridicat inclusiv o funie de 4,13 metri pregătită pentru punerea în aplicare a planului.

Judecătoria Bârlad le-a condamnat la câte doi ani de închisoare cu executare pentru încercarea de a determina săvârșirea unei infracțiuni. Curtea de Apel Iași a respins contestațiile și a menținut condamnările, decizia devenind definitivă.

Noua condamnare va fi analizată de Curtea de Apel Iași

Prin recunoașterea faptelor în dosarul falsei răpiri, Laura Lefter și Abel Ceapă au beneficiat de procedura simplificată, care presupune reducerea limitelor de pedeapsă.

Pentru femeie, condamnarea anterioară cu executare a determinat însă aplicarea regulilor privind recidiva. Judecătoria Bârlad a stabilit că o nouă pedeapsă privativă de libertate este necesară.

Ultimul cuvânt îl va avea Curtea de Apel Iași. Instanța poate menține sentința, o poate modifica sau poate admite criticile formulate de procurori. Următorul termen este stabilit pentru 15 septembrie.