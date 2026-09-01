Un fost amiral american anunță că orașul Atlantida ar fi fost descoperit: Indicii ce corespund lui Platon

De peste 2.000 de ani, legenda orașului pierdut a fascinat atât istoricii, cât și exploratorii și visătorii. Acum, fostul amiral american Tim Gallaudet susține că Atlantida ar fi fost descoperită într-un loc secret de pe fundul Oceanului Atlantic, iar indiciile găsite corespund exact descrierii lui Platon din opera sa.

Orașul pierdut Atlantida ar putea fi ascuns sub o porțiune nedivulgată a Oceanului Atlantic, a susținut un amiral în retragere al Marinei SUA. „Credem că am găsit regiunea respectivă în Atlantic. Dispunem de date batimetrice [topografia subacvatică] proprii, care au o rezoluție foarte înaltă", i-a spus Gallaudet lui Jesse Michels în cadrul podcastului „American Alchemy". „Există numeroase caracteristici care corespund exact descrierii lui Platon", potrivit Daily Mail.

Atlantida a fost descrisă de filosoful grec Platon în urmă cu mai bine de 2.000 de ani ca un imperiu insular bogat, cu o capitală construită în jurul unor inele de uscat și apă. Conform legendei, cutremure și inundații violente au înghițit insula într-o singură zi și o singură noapte.

Fostul amiral american a spus că există o cercetare bine finanțată, cu o navă și un vehicul subacvatic acționat de la distanță, iar el și-a exprimat interesul să audă propunerea echipei. Însă locația rămâne secretă, Gallaudet invocând un acord de confidențialitate care îl împiedică să dezvăluie situl. Relatarea lui Gallaudet descrie o posibilă țintă de căutare și nu este deocamdată o descoperire confirmată 100% a Atlantidei.

Platon a introdus pentru prima dată Atlantida în dialogurile sale Timeu și Critias, scrise în jurul anului 360 î.Hr. El a descris-o ca o societate avansată din punct de vedere tehnologic, care a existat cu 9.000 de ani înainte de vremea sa, plasând-o în urmă cu peste 11.000 de ani. Majoritatea istoricilor și oamenilor de știință au ajuns la concluzia că relatarea lui Platon despre regatul pierdut al Atlantidei ar putea să fie fictivă.

Gallaudet a condus anterior activitatea de oceanografie a Marinei și a ocupat funcția de administrator interimar al Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice (NOAA) și a depus mărturie în fața Congresului în noiembrie 2024 despre Fenomenele Anormale Neidentificate (UAP).

În interviul acordat emisiunii American Alchemy, Gallaudet a spus că echipa folosea batimetrie, hărți ale adâncimilor și ale terenului subacvatic, pe care le-a descris ca fiind deținute în regim privat și de foarte înaltă rezoluție.

El a subliniat dimensiunile sistemului de canale din scrierile lui Platon, spunând că caracteristicile din zona țintă „corespund exact modului în care Platon l-a descris". Cu toate acestea, nu a furnizat măsurătorile și nici nu a identificat celelalte caracteristici comparate. În interviul anterior cu Jones, Gallaudet a spus că dorește „să vadă niște date despre Atlantida", adăugând: „Avem câteva piste".

O expediție le-ar permite cercetătorilor să investigheze direct situl, în loc să se bazeze pe apariția sa pe hărți. Mai târziu, în interviu, Gallaudet a spus că exploratorul de adâncuri Victor Vescovo a auzit și el prezentarea echipei și și-a exprimat interesul. „I-am ținut prezentarea despre Atlantida, iar el a spus: „Bine, mă înscriu"", și-a amintit Gallaudet. Nu a anunțat o dată de plecare confirmată pentru expediția propusă.

Michels a sugerat Azore ca o posibilă locație în timpul conversației, dar Gallaudet nu a confirmat că ținta echipei era acolo. Platoul Azore este o înălțime subacvatică triunghiulară, vastă, din Oceanul Atlantic de Nord, care susține vârfurile vulcanice ale arhipelagului Azore.

Gallaudet a susținut, de asemenea, că o scufundare rapidă a terenului ar fi putut scufunda un oraș de-a lungul anilor, mai degrabă decât al mileniilor, deși nu a dezvăluit mecanismul geologic din spatele acestei ipoteze. Propunerea se bazează pe tratarea relatării lui Platon ca pe o posibilă descriere a unui loc real, mai degrabă decât ca pe o simplă poveste filozofică.