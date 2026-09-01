De ce piloții de avioane nu au voie să poarte barbă lungă. Ce a dezvăluit un studiu recent

Dacă ai zburat frecvent cu avionul, probabil ai remarcat un detaliu: este destul de rar să vezi un pilot cu o barbă lungă. Explicația are legătură nu doar cu regulile de imagine și îngrijire impuse de companiile aeriene, ci și cu procedurile de siguranță din timpul zborului.

Aspectul îngrijit face parte de mult timp din standardele profesionale pentru piloți, însă barba a reprezentat în special o preocupare în cazul situațiilor de urgență. Atunci când presiunea din cabină scade, echipajul trebuie să folosească rapid măștile de oxigen. Pentru ca acestea să funcționeze corespunzător, este important să se formeze o etanșare cât mai bună între mască și față.

Firele de păr din zona acoperită de mască pot afecta această etanșare, existând riscul ca oxigenul să nu fie livrat eficient. Problema este analizată de specialiști încă din anii '80, iar una dintre cele mai simple soluții adoptate de companiile aeriene a fost limitarea bărbii, potrivit TNlive.sk.

Astfel, în timp ce o barbă sau o mustață scurtă și bine îngrijită sunt acceptate în multe cazuri, barba lungă rămâne interzisă în numeroase companii aeriene. Totuși, un studiu realizat în ultimii ani a pus sub semnul întrebării necesitatea acestei reguli.

În 2018, Air Canada a început o cercetare împreună cu Universitatea Simon Fraser pentru a verifica dacă măștile moderne de oxigen sunt într-adevăr afectate de prezența bărbii. La studiu au participat atât bărbați complet bărbieriți, cât și persoane cu bărbi care ajungeau până la 40 de centimetri. Rezultatele au fost surprinzătoare: măștile de oxigen moderne au reușit să furnizeze oxigen în mod eficient atât participanților fără barbă, cât și celor cu barbă.

Cu toate acestea, concluziile cercetării sugerează că tehnologia actuală ar putea face ca barba să nu mai reprezinte aceeași problemă pentru utilizarea măștilor de oxigen ca în trecut. Pe de altă parte, multe companii aeriene continuă să impună reguli stricte în privința bărbii piloților, astfel încât imaginea pilotului cu fața rasă rămâne, în continuare, una familiară pasagerilor.