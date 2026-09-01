Harta autostrăzilor și drumurilor expres din România actualizate în august 2026
Postat la: 01.09.2026 |
Publicam harta la zi a autostrazilor si drumurilor expres din Romania deschise, in constructie si in licitare, actualizata ca urmare a deschiderii astazi a traseului de autostrada Adjud - Bacau, adica a diferentei ramase in lucru pe A7 Focsani - Bacau lot 2 (Adjud - Racaciuni, 24,4km) si A7 Focsani - Bacau lot 3 (Racaciuni - Bacau, 24,4km).
Harta prezinta situatia la zi a tuturor autostrazilor si drumurilor expres deschise, aflate in executie sau in licitare pentru executie (prima harta este versiunea in limba romana, iar a doua este versiunea in limba engleza). Harta nu prezinta trasee aflate la stadiul de proiect, studiu de fezabilitate sau in alte stadii preliminare lansarii licitatiilor pentru executie. Termenele de deschidere marcate pe harta sunt termenele oficiale anuntate sau actualizate de autoritati.
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