Mare grijă, oameni buni!

Postat la: 22.06.2026 |

Mare grijă, oameni buni!

OMENIREA: OMG, AI este atât de deștept, nu mai putem deosebi o poză creată de el de una reală, o să preia puterea mondială, mare grijă, oameni buni!
EU: Hei, ChatGPT, fă-mi te rog următorul logo: o elipsă formată din trei săgeți de aceeași lungime și de culoare verde, care să aibă un ușor glow.
CHATGPT: Sigur, poftim!
EU: Acesta este un triunghi, nu o elipsă
CHATGPT: Scuze eu, iată o elipsă!
EU: Acesta este un cerc, mai încearcă o dată
CHATGPT: Aș încerca cu drag, dar nu mai ai credite. Revino peste 24 de ore
EU: Bine. Gemini, fă-mi te rog următorul logo: o elipsă formată din trei săgeți de aceeași lungime, care să aibă un ușor glow.
GEMINI: Bineînțeles, uite-l
EU: Gemini, acesta este un cerc, nu o elipsă
GEMINI: Scuze! Iată!
EU: Gemini, acesta este din nou un cerc, îți cerusem o elipsă
GEMINI: Vai de mine, ce prostuț sunt! Poftim o elipsă!
EU: Gemini, ți-am cerut o elipsă formată din trei săgeți, aici sunt patru
GEMINI: Așa e. Uite o elipsă formată din trei săgeți
EU: Gemini, acesta este din nou un cerc! Îți cerusem o elipsă!
GEMINI: Oh, nu, am greșit din nou! Iată o elipsă formată din trei săgeți!
EU: Gemini, din câte săgeți este formată această elipsă?
GEMINI: Din patru
EU: Și câte îți cerusem?
GEMINI: Trei
EU: Poți te rog să-mi faci o elipsă formată din trei săgeți de aceeași lungime, care să aibă un ușor glow?
GEMINI: Desigur, poftim!
EU: Gemini, acesta este din nou un cerc, și sunt patru săgeți
GEMINI: Da, este un cerc format din patru săgeți
EU: Fmm, Gemini. Higgsfield de 90 de euro pe lună, ajută-mă tu. Fă-mi următorul logo: o elipsă formată din trei săgeți de aceeași lungime, care să aibă un ușor glow.
HIGGSFIELD: Cu mare drag! Poftim!
EU: Acesta este un cerc. Îți cerusem o elipsă
HIGGSFIELD Într-adevăr. Iată o elipsă
EU: Sunt 4 elipse suprapuse, și au în total 17 săgeți
HIGGSFIELD: Oh, nu! Uite o elipsă formată din trei săgeți
EU: Acesta este un cerc, nu o elipsă
HIGGSFIELD: Așa e. Uite o elipsă
EU: E formată din 4 săgeți
HIGGSFIELD: Acum văd și eu asta. Uite o elipsă formată din trei săgeți
EU: Sunt 6 săgeți
HIGGSFIELD: Mai încerc o dată
EU: Hmmm, e aproape ok, deși săgețile sunt de lungimi diferite și nu sunt verzi
HIGGSFIELD: Vrei să fac săgețile de aceeași lungime și verzi?
EU: Dacă se poate, te rog
HIGGSFIELD: Cum să nu! Uite o elipsă formată din trei săgeți verzi de aceeași lungime
EU: Este un cerc, sunt 6 săgeți și sunt negre
HIGGSFIELD: Am greșit! Vrei să încerc din nou?
EU: Nu.

Alex Tocilescu

loading...
PUTETI CITI SI...

Mare grijă, oameni buni!

Postat la: 22.06.2026 |

0

OMENIREA: OMG, AI este atât de deștept, nu mai putem deosebi o poză creată de el de una reală, o să preia puterea mondială, mare grijă, oameni buni!
EU: Hei, ChatGPT, fă-mi te rog următorul logo: o elipsă formată din trei săgeți de aceeași lungime și de culoare verde, care să aibă un ușor glow.
CHATGPT: Sigur, poftim!
EU: Acesta este un triunghi, nu o elipsă
CHATGPT: Scuze eu, iată o elipsă!
EU: Acesta este un cerc, mai încearcă o dată
CHATGPT: Aș încerca cu drag, dar nu mai ai credite. Revino peste 24 de ore
EU: Bine. Gemini, fă-mi te rog următorul logo: o elipsă formată din trei săgeți de aceeași lungime, care să aibă un ușor glow.
GEMINI: Bineînțeles, uite-l
EU: Gemini, acesta este un cerc, nu o elipsă
GEMINI: Scuze! Iată!
EU: Gemini, acesta este din nou un cerc, îți cerusem o elipsă
GEMINI: Vai de mine, ce prostuț sunt! Poftim o elipsă!
EU: Gemini, ți-am cerut o elipsă formată din trei săgeți, aici sunt patru
GEMINI: Așa e. Uite o elipsă formată din trei săgeți
EU: Gemini, acesta este din nou un cerc! Îți cerusem o elipsă!
GEMINI: Oh, nu, am greșit din nou! Iată o elipsă formată din trei săgeți!
EU: Gemini, din câte săgeți este formată această elipsă?
GEMINI: Din patru
EU: Și câte îți cerusem?
GEMINI: Trei
EU: Poți te rog să-mi faci o elipsă formată din trei săgeți de aceeași lungime, care să aibă un ușor glow?
GEMINI: Desigur, poftim!
EU: Gemini, acesta este din nou un cerc, și sunt patru săgeți
GEMINI: Da, este un cerc format din patru săgeți
EU: Fmm, Gemini. Higgsfield de 90 de euro pe lună, ajută-mă tu. Fă-mi următorul logo: o elipsă formată din trei săgeți de aceeași lungime, care să aibă un ușor glow.
HIGGSFIELD: Cu mare drag! Poftim!
EU: Acesta este un cerc. Îți cerusem o elipsă
HIGGSFIELD Într-adevăr. Iată o elipsă
EU: Sunt 4 elipse suprapuse, și au în total 17 săgeți
HIGGSFIELD: Oh, nu! Uite o elipsă formată din trei săgeți
EU: Acesta este un cerc, nu o elipsă
HIGGSFIELD: Așa e. Uite o elipsă
EU: E formată din 4 săgeți
HIGGSFIELD: Acum văd și eu asta. Uite o elipsă formată din trei săgeți
EU: Sunt 6 săgeți
HIGGSFIELD: Mai încerc o dată
EU: Hmmm, e aproape ok, deși săgețile sunt de lungimi diferite și nu sunt verzi
HIGGSFIELD: Vrei să fac săgețile de aceeași lungime și verzi?
EU: Dacă se poate, te rog
HIGGSFIELD: Cum să nu! Uite o elipsă formată din trei săgeți verzi de aceeași lungime
EU: Este un cerc, sunt 6 săgeți și sunt negre
HIGGSFIELD: Am greșit! Vrei să încerc din nou?
EU: Nu.

Alex Tocilescu

albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE