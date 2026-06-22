OMENIREA: OMG, AI este atât de deștept, nu mai putem deosebi o poză creată de el de una reală, o să preia puterea mondială, mare grijă, oameni buni!

EU: Hei, ChatGPT, fă-mi te rog următorul logo: o elipsă formată din trei săgeți de aceeași lungime și de culoare verde, care să aibă un ușor glow.

CHATGPT: Sigur, poftim!

EU: Acesta este un triunghi, nu o elipsă

CHATGPT: Scuze eu, iată o elipsă!

EU: Acesta este un cerc, mai încearcă o dată

CHATGPT: Aș încerca cu drag, dar nu mai ai credite. Revino peste 24 de ore

EU: Bine. Gemini, fă-mi te rog următorul logo: o elipsă formată din trei săgeți de aceeași lungime, care să aibă un ușor glow.

GEMINI: Bineînțeles, uite-l

EU: Gemini, acesta este un cerc, nu o elipsă

GEMINI: Scuze! Iată!

EU: Gemini, acesta este din nou un cerc, îți cerusem o elipsă

GEMINI: Vai de mine, ce prostuț sunt! Poftim o elipsă!

EU: Gemini, ți-am cerut o elipsă formată din trei săgeți, aici sunt patru

GEMINI: Așa e. Uite o elipsă formată din trei săgeți

EU: Gemini, acesta este din nou un cerc! Îți cerusem o elipsă!

GEMINI: Oh, nu, am greșit din nou! Iată o elipsă formată din trei săgeți!

EU: Gemini, din câte săgeți este formată această elipsă?

GEMINI: Din patru

EU: Și câte îți cerusem?

GEMINI: Trei

EU: Poți te rog să-mi faci o elipsă formată din trei săgeți de aceeași lungime, care să aibă un ușor glow?

GEMINI: Desigur, poftim!

EU: Gemini, acesta este din nou un cerc, și sunt patru săgeți

GEMINI: Da, este un cerc format din patru săgeți

EU: Fmm, Gemini. Higgsfield de 90 de euro pe lună, ajută-mă tu. Fă-mi următorul logo: o elipsă formată din trei săgeți de aceeași lungime, care să aibă un ușor glow.

HIGGSFIELD: Cu mare drag! Poftim!

EU: Acesta este un cerc. Îți cerusem o elipsă

HIGGSFIELD Într-adevăr. Iată o elipsă

EU: Sunt 4 elipse suprapuse, și au în total 17 săgeți

HIGGSFIELD: Oh, nu! Uite o elipsă formată din trei săgeți

EU: Acesta este un cerc, nu o elipsă

HIGGSFIELD: Așa e. Uite o elipsă

EU: E formată din 4 săgeți

HIGGSFIELD: Acum văd și eu asta. Uite o elipsă formată din trei săgeți

EU: Sunt 6 săgeți

HIGGSFIELD: Mai încerc o dată

EU: Hmmm, e aproape ok, deși săgețile sunt de lungimi diferite și nu sunt verzi

HIGGSFIELD: Vrei să fac săgețile de aceeași lungime și verzi?

EU: Dacă se poate, te rog

HIGGSFIELD: Cum să nu! Uite o elipsă formată din trei săgeți verzi de aceeași lungime

EU: Este un cerc, sunt 6 săgeți și sunt negre

HIGGSFIELD: Am greșit! Vrei să încerc din nou?

EU: Nu.

Alex Tocilescu