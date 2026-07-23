Aproape că l-aș reabilita pe Liviu Dragnea!
Postat la: 23.07.2026 |
În ăște vremuri în care partidele sunt conduse de Grindeanu, care s-a baricadat în guvern când PSD i-a cerut să plece din Palatul Victoria, și de Bolojan, ce nu se dă nici de-al dracului plecat până nu ne vinde pe toți ca sclavi ai stăpănilor lui din gașca SOROS-Ursula, să ne amintim din istoria foarte recentă, zic!
Sunt invadat pe Facebook de clipuri în care Livu, adică Dragnea, ne explică el cum e cu PSD, cum e cu guvernarea, cum e cu tot ce mișcă! Cam tot ce spune e corect!
Acum câțiva ani, Teodor Baconschi, uitat fie-i numele, m-a întrebat de ce îi spun Livu. Pentru că la noi, în Oltenia și în Tele-Oltenia, adică Teleorman, de unde se trage Dragnea, așa se spune: Livu, Marus, Darus... Pe Livu mi-l amintesc din facultate... Eu stăteam în Regie, în căminul studențesc P 13, el și Videanu, în P 14, cu intrarea comună. Jucau foarte bine tenis cu piciorul, cu Frederico din Capul Verde, echipă care tocmai a făcut impresie la Cupa Mondială la fotbal... Ei vindeau bere în cămin, eu cumpăram de la ei și beam!
Ce pot depune mărturie de pe vremurile ălea, de mult apuse, e că Livu nu purta șosete flaușate în romane! Asta e o invenție a lui Cozmin Gușă! A, cine e Cozmin Gușă? Un nene, care se tot bagă în seamă că a fost el ceva, la PSD, cândva... Ba, a fost nițel și pe la Kremlin, cam pe furiș, după amintirile lui Mircea Popa... De ce, Livule? Însă, Livule, de ce n-ai comunicat, cum faci acum, la fel despre deciziile pe care le luai cu Darus, când aveați puterea?
Că, privind în urmă, erau corecte, dar, lunâdu-le pe sub masă, mai bine nu le luați! A, vă era frică de ai lui Coldea? Mare greșeală, dacă spuneați clar boborului despre ce faceți, poate li se făcea frică să vă bage la bulău! Zic și eu... Mie mi s-a făcut frică de Livu și Darus nu când au încercat să facă un guvern paralel la Comisia de Prognoză, ci când au încercat să facă un Fond Suveran! Iar n-au comunicat cu boborul, după ce se duseseră în Israel, iar mie, cel puțin, mi s-a ridicat părul pe spinare că pun la cale o nouă țeapă gen Fondul Proprietatea!
Bref: Greșeala lui Livu a fost că nu a comunicat cu Românii... Că o fi furat și el nițel, cine bagă mâna în borcanul cu miere și nu se linge pe dește? Doar diabeticii fraieri, ca mine, poate!
Roland Cătălin Pena
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