Vaccinarea altruistă = reclamă mincinoasă

Una dintre metodele ilegale prin care oamenii au fost presați să se vaccineze în plandemie (iar unii au făcut-o cu consecințe grave sau chiar fatale) a fost reclama cu vaccinarea altruistă. S-a spus pe toate canalele că este obligatoriu ca omul să se vaccineze pentru a-i proteja pe ceilalți. Cei ce refuzau, pe față sau implicit, să se vaccineze erau efectiv martelați și de-a dreptul diabolizați ca niște criminali vicioși.

Era, de fapt, comerț, iar nu știință. Știința spune că cel ce se vaccinează este imunizat (măcar parțial) contra infecțiilor, epidemiilor și pandemiilor. Chiar dacă mai discret, au existat și încă există, totuși, câteva procese în care producătorii vaccinurilor anti-covind au fost acuzați de reclama mincinoasă.

Un prim proces este cel declanșat în 2023, în Texas, contra Pfizer, de Procurorul General Ken Paxton, în care Pfizer a fost acuzată de practici înșelătoare conform legii statale (Deceptive Trade Practices Act).

Reclamantul a susținut că Pfizer a promovat ideea* că vaccinarea este necesară „pentru a-i proteja pe cei dragi” și că decizia de a nu te vaccina afectează „viețile altora și ale celor pe care îi iubești cel mai mult”. Pfizer a sugerat** că vaccinarea ar ajuta la „oprirea transmiterii”.

Ironic, Food and Drog Administration (FDA), autoritatea americană în domeniul medicamentelor și alimentelor, avertizase Pfizer că are nevoie de mai multe date pentru a face asemenea supoziții legate de oprirea transmiterii infecției, dar Pfizer a mers înainte în ritm de panzer, cu mesaje de genul „protejează-i pe ceilalți”.

Paxton a mai susținut și că „eficacitatea de 95%” a fost prezentată de Pfizer ca fiind mult mai impresionantă decât era în realitate. De altfel, ne reamintim toți că fix cei care s-au folosit de pandemie pentru a face bani și a strânge șurubul totalitar au redus estimarea de eficacitate la 75%, 60% și, la final (doza a patra ...), la 20%... Acțiunea a fost respinsă în prima instanță. În acest moment este în faza apelului.

Procesul din Kansas, declanșat în 2024 de Procurorul General Kris Kobach, conține a cuzații similar. Kobach a susținut că Pfizer a promovat vaccinarea „pentru a proteja pe cei dragi”, sugerând oprirea transmiterii, deși compania a recunoscut ulterior (în fața Parlamentului European) că nu a testat capacitatea vaccinului de a opri transmiterea înainte de punerea pe piață. Datele ulterioare au arătat că protecția împotriva infecției și transmiterii a scăzut rapid.

Și acest proces este încă pe rol. Fiind vorba de reclamă înșelătoare, iar nu de răspundere pentru daune cauzate de vaccin (în SUA Big Pharma au imunitate de răspundere pentru vaccinurile urgente, pentru defecte de design, conform „principiului” că vacinurile sunt inevitabil nesigure***), sunt șanse ca Pfizer să fie cumva, cândva, condamnată.

A se observa că acești procurori au considerat că mesajul de tip „te vaccinezi pentru alții / din motive altruiste” este înșelător, mai ales când implica alegații de genul opririi transmiterii infecției, alegații nesusținute de știință și de dovezi.

De altfel, dincolo de contextul pandemiei de covid, companiile pharma au fost condamnate sau au plătit amenzi uriașe, de miliarde de dolari, pentru marketing înșelător la alte medicamente sau vaccinuri.

La vaccinuri clasice, cel mai relevant caz este cel al companiei Merck și al vaccinului său anti-rubeolă. Doi angajați au acuzat compania că a falsificat datele de eficacitate (a pretins că este de ~95%, dar era mult mai mică) ca să-și păstreze monopolul.

O mica divagație pe partea de știință - vaccinul este în primul rând un scut individual, care reduce riscul ca cel căruia i se administrează să nu mai facă boala severă, să ajungă la spital sau să moară. Acesta este beneficiul principal demonstrat clar la majoritatea vaccinurilor. Beneficiul pentru ceilalți (protecție indirectă) există doar dacă vaccinul produce imunitate de turmă. Deși contestat, se acceptă că acest efect, care reduce semnificativ infecția și transmiterea, există în caz de vaccinuri contra rujeolei, poliomielitei, hepatitei B etc.

Doar că la vaccinurile anti-covid acest efect nu a existat. Este clar acest aspect atât din comunicatele FDA, cât și din audierile din Parlamentul European ale celor de la Pfizer. Ironic, chiar și scutul individual de care ar fi trebuit să beneficieze cel vaccinat, s-a dovedit o umbrelă care este luată pe sus la un vânticel. În jurul meu sunt nenumărați oameni care îmi spun că, după 2-3 doze de vaccin, au făcut covid (sau ce-o fi fost) de 3-4 ori, în cascade, în decurs de 2-3. De altfel, chiar și acum se înregistrează un număr mare de cazuri de „covid”, deși nimeni nu se mai isterizează acum, așa cum era la modă în 2020 - 2021...

Mesajul „vaccinați-vă ca să-i protejați pe ceilalți”, folosit intens de autorități și companii, nu a fost știință. A fost comunicare panicardă, de criză. A fost marketing. A fost sursă de sute de miliarde stoarse de companiile pharma de pe urma fircii și suferinței oamenilor. Mult mai grav: a fost scula cu care s-a strâns la cele mai bizare valori de presiune șurubul totalitar și sursa care a declanșat tot cortegiul de măsuri anti-democratice pe care le iau de vreo 2 ani CE și Ursula von der Leyen. Mă refer la scutul „democratic” european, controlul comunicațiilor online, fact checking – ul și industria cenzurii etc.

Gheorghe Piperea

*prin declarații ale CEO-ului Pfizer, Albert Bourla, prietenul Ursulei von der Leyen

**pe tweetter, actual X, Bourla scria „Widespread vaccination is a critical tool to help stop transmission”, iar zecile milioane de urmăritori răspândeau falsul

***coonform unei legi din 1986, precum și unei decizii a Curții Supreme a SUA - Bruesewitz v. Wyeth, 2011