Sigur sunt ruși. Au dispărut contractele de consultanță

Toată baza de date privind PNRR a fost ștearsă de hackeri. Ministerul care ține chestia respectivă este MIPE, avându-l în frunte, ca păduchele, pe numitul Pâslaru, demis de peste 2 luni de Parlament.

Printre datele șterse se află, desigur, și contractele de consultanță de 2 miliarde de euro, singurele "succese" ale PNRR. Sunt aproape convins că nu există copie de rezervă, iar dacă există, a fost ștearsă și aia. Iar o copie fizică a acelor informații și documente nu există, căci noi suntem pă digital, că suntem nește ielite... Eventualele infracțiuni cam rămân fără urme...

Notă: evident, hackerii vor fi ruși. Doar nu vă așteptați la alte ingerințe străine, nu? "Dăcât" rușii sunt apți pentru asta... Notă suplimentară: culmea potrivelii este că și ANCPI (cadastrul și publicitatea imobiliară) este atacat cibernetic. Dacă beleaua nu se rezolvă până la 31 iulie, cei care au ante-contracte pe imobile nu vor mai putea beneficia de tva de 9%, ci vor plăti tva de 21%...

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene anunţă că aplicaţia Achiziţii Beneficiari Privaţi, dedicată derulării procedurilor de achiziţii de către beneficiarii privaţi ai proiectelor finanţate din Politica de Coeziune, a fost ţinta unui incident cibernetic. În prezent aplicaţia Achiziţii Beneficiari Privaţi nu poate fi accesată.

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a fost, de asemenea, ţinta unui atac cibernetic masiv, iar aplicaţia de cadastru şi carte funciară e-Terra este nefuncţională.

Luni, România a condamnat cu fermitate, alături de celelalte state membre UE şi ţări Aliate, activităţile cibernetice ostile desfăşurate de grupări controlate de Centrul 16 al Serviciului Federal de Securitate al Federaţiei Ruse (FSB), împotriva statelor membre UE, Aliaţilor NATO şi a partenerilor acestora.

Ministerul Afacerilor Externe a arătat că aceste activităţi se încadrează într-un tipar deja cunoscut la nivel european şi euro-atlantic, caracterizat de utilizarea, de către Federaţia Rusă, a unui ecosistem cibernetic complex, care include atât instituţii de stat, precum serviciile de informaţii, cât şi actori nestatali (grupări infracţionale, hacktivişti, companii private).

Deci, sigur sunt ruși, ce să mai!

Gheorghe Piperea