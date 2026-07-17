Sigur sunt ruși. Au dispărut contractele de consultanță
Postat la: 17.07.2026 |
Toată baza de date privind PNRR a fost ștearsă de hackeri. Ministerul care ține chestia respectivă este MIPE, avându-l în frunte, ca păduchele, pe numitul Pâslaru, demis de peste 2 luni de Parlament.
Printre datele șterse se află, desigur, și contractele de consultanță de 2 miliarde de euro, singurele "succese" ale PNRR. Sunt aproape convins că nu există copie de rezervă, iar dacă există, a fost ștearsă și aia. Iar o copie fizică a acelor informații și documente nu există, căci noi suntem pă digital, că suntem nește ielite... Eventualele infracțiuni cam rămân fără urme...
Notă: evident, hackerii vor fi ruși. Doar nu vă așteptați la alte ingerințe străine, nu? "Dăcât" rușii sunt apți pentru asta... Notă suplimentară: culmea potrivelii este că și ANCPI (cadastrul și publicitatea imobiliară) este atacat cibernetic. Dacă beleaua nu se rezolvă până la 31 iulie, cei care au ante-contracte pe imobile nu vor mai putea beneficia de tva de 9%, ci vor plăti tva de 21%...
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene anunţă că aplicaţia Achiziţii Beneficiari Privaţi, dedicată derulării procedurilor de achiziţii de către beneficiarii privaţi ai proiectelor finanţate din Politica de Coeziune, a fost ţinta unui incident cibernetic. În prezent aplicaţia Achiziţii Beneficiari Privaţi nu poate fi accesată.
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a fost, de asemenea, ţinta unui atac cibernetic masiv, iar aplicaţia de cadastru şi carte funciară e-Terra este nefuncţională.
Luni, România a condamnat cu fermitate, alături de celelalte state membre UE şi ţări Aliate, activităţile cibernetice ostile desfăşurate de grupări controlate de Centrul 16 al Serviciului Federal de Securitate al Federaţiei Ruse (FSB), împotriva statelor membre UE, Aliaţilor NATO şi a partenerilor acestora.
Ministerul Afacerilor Externe a arătat că aceste activităţi se încadrează într-un tipar deja cunoscut la nivel european şi euro-atlantic, caracterizat de utilizarea, de către Federaţia Rusă, a unui ecosistem cibernetic complex, care include atât instituţii de stat, precum serviciile de informaţii, cât şi actori nestatali (grupări infracţionale, hacktivişti, companii private).
Deci, sigur sunt ruși, ce să mai!
Gheorghe Piperea
-
Omul care deține cele mai murdare secrete ale statului paralel, profund și mafiot
Parintele Ciprian Gradinaru, arhimandritul Bisericii Speranței din complexul Catedralei Mantuirii Neamului, atrage oamen ...
-
Nicușor Dan este doar prostul lor!
Mai țineți minte cand creatorul Securistanului romanesc, in care traim cu nedrepturi depline, Traian Basescu, il alerga ...
-
TELEVIZIUNEA POPORULUI?
V-au spus sa NU ieșiți in strada cand alegerile au fost anulate. V-au indemnat sa ramaneți placizi in case tocmai cand e ...
-
De ce vrea brusc Bolojan anticipate?
1. Pentru ca ar mai caștiga inca 3-4 luni la Palatul Victoria. 2. Pentru ca, in calitate de președinte al PNL, va imparț ...
-
Vaccinarea altruistă = reclamă mincinoasă
Una dintre metodele ilegale prin care oamenii au fost presați sa se vaccineze in plandemie (iar unii au facut-o cu conse ...
-
La Ankara, trompetele ienicerilor au sunat deșteptarea sau stingerea?
Summitul NATO de la Ankara a fost „istoric" prin aceea ca sub poleiala declarațiilor de „unitate" și de &bdq ...
-
Călin, Călin, poporul e cu tin’!
Georgescu a descalecat la targul de vechituri și agroalimentare de la Domnești pazit de șapte badigarzi, unde a fost int ...
-
Tzac pac la AI!
Pe 1 iulie, Alex Karp, CEO-ul Palantir, a fost invitat la CNBC, unde a facut unele dintre cele mai agresive declaratii d ...
-
Doar geopolitica ne-a separat, interesele mizerabile, herr!
Ambasadorul Germaniei la Chișinau pretinde ca romanii și moldovenii nu sunt același popor. Deși istoricii, inclusiv cei ...
-
RĂZBOIUL MÂNTUITOR CARE SALVEAZĂ PIELEA URSULIENILOR
Dreptul pe care și l-a arogat ieri UE de a-și baga nasul in corespondența noastra vine in paralel cu accelerarea efortur ...
-
Batjocură la adresa democratiei în Parlamentul European
Ieri, in Parlamentul European, s-au emis trei reglementari esențiale pentru europeni, doua dintre ele fiind batjocuri la ...
-
RIP: Epoca Iliescu ia inevitabil sfârșit!
Care este miza inclestarii politice din aceste saptamini? Observ ca s-a format ad-hoc o coalitie anti-PNL cu 1/ palatul ...
-
Compania românească OVES Enterprise, una din marile surprize ale Summitului de la Ankara
OVES Enterprise este o companie privata de tehnologie militara cu capital exclusiv romanesc, care a dezvoltat platforma ...
-
Niște vorbe proaste despre conducătorii statului eșuat, că altele n-am
Am ajuns la o experiența de viața, de mulți ani, in care nu ma mai entuziasmeaza nicio prestație, gen „pas cu pas" ...
-
Confidențial: dineul oficial oferit aseară de Erdoğan la summitul de la Ankara
Dineul a avut loc in cladirea principala a Complexului Prezidențial (Külliye) din Ankara in onoarea celor 90 de inv ...
-
Lia Savonea a reafirmat cu prilejul Zilei Justiției marile principii ale justiției penale
Mesajul doamnei Lia Savonea de Ziua Justiției este o pledoarie memorabila pentru independența judecatorului, adevarul ju ...
-
Incoerente politice si morale
„Una vorbim si alta fumam” - Tudor Arghezi Promisiunea unei guvernari curate, bazata pe interesele rom ...
-
Suntem țara catastrofelor telescopice
La primul dezastru se sudeaza al doilea, care lasa loc celui de-al treilea și așa mai departe. Pana ajungem sa percepem ...
-
DIAVOLUL ȘI OMUL NOU
„Ah, ce interesant!”, exclama profesorul Woland / Satana, in Maestrul și Margareta, cand aude de la Berlioz ...
-
Mai este România de partea României?
Mai toata lumea uita repede. Eu nu pot. Poate e un defect de memorie - memoria mea ține minte nu chipuri, ci fapte. Ține ...
-
Cronica unui abuz judiciar în urma căruia un tânăr de 25 de ani a fost condamnat la 29 de ani închisoare
La inceputul lunii decembrie 2021, nu doar Iașiul, ci intreaga țara au fost zguduite de știrea potrivit careia, un stude ...
-
Ce se întâmplă când se bagă miliția în portofelul digital
Guvernul nu a dat portofelul digital grupului german Schwarz, așa cum susține batalionul urmașilor miliției din mass-med ...
-
EXTRATEREȘTRII: GOGORIȚA SUPREMĂ – Virus și Schimbare Climatică și Putin și Iran la un loc!
Pe vremea lui Ceaușescu era o porunca nescrisa: „Este interzis sa discuți cu strainii!” Nerespectarea ei iți ...
-
V de la Vendetta. Sau de la Veștea!
Scandalul mediatic de aseara mi s-a parut trist și dezgustator. S-a sarit calul de ambele parți. Inutil și contraproduct ...
-
Mamă, mamă, mamă!
Unii vor zice: „Bai, dar cel mai important lucru este ca i-a tras Calin Georgescu niște smetii Ancai Alexandrescu" ...
-
Germania forțează intrarea în haos a României! Nicușor știe.
Nemții il folosesc pe “agentul dezordinii” numit Bolojan, consiliat de catre rezidentul BND (serviciul secre ...
-
Traseism clasic, cu loialități transferabile în funcție de cine oferă mai bine
Siegfried Mureșan Vasile are 44 de ani și este vicepreședinte al PPE. Suna impresionant. Dar sa traducem in "limba roman ...
-
Vaticanul își întărește rândurile de exorciști
Vaticanul iși intarește slujirea de exorcizare. Faptul e real și verificabil. Restul, partea cu apocalipsa iminenta, e i ...
-
Micul Goe de la Cotroceni s-a auto-identificat drept șef al sistemului!
Turnurile Babel pe care le construim mereu, constant, irațional, impinși de Zeitgeist-ul malefic al unor epoci blestemat ...
-
Nicio șansă ca PSD să formeze un cabinet condus de Grindeanu
Nu poți sa-l condamni pe Grindeanu la locul de munca dupa ce este autorul distrugerii coaliției și rasturnarii guvernulu ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu