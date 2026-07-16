TELEVIZIUNEA POPORULUI?
Postat la: 16.07.2026 |
V-au spus să NU ieșiți în stradă când alegerile au fost anulate. V-au îndemnat să rămâneți placizi în case tocmai când era cea mai mare nevoie ca democrația, libertatea noastră și votul tuturor să fie apărate cu fermitate, prin proteste masive.
Apoi, v-au spus să NU vă revoltați când candidatul favorit al suveraniștilor a fost interzis abuziv de CCR. V-au asigurat că nu e nicio problemă, că există un PLAN!
V-au spus că PLANUL e să acceptați să mergeți totuși la urne la mascarada din mai. Deși alegerile abia ce fuseseră anulate ilegal și candidații incomozi Sistemului au fost interziși abuziv, v-au presat să-l votați pe George Simion, susținând că el va câștiga.
V-au mințit că protestele sunt inutile și că Sistemul se teme doar de vot, deși dovezile contrare au fost copleșitoare. Rezultatul? Legitimarea unei lovituri de stat.
Apoi v-au spus că Anca Alexandrescu va fi primarul Capitalei, că susținerea ei înseamnă sprijinirea lui Călin Georgescu, deși acesta a refuzat să îi susțină candidatura. Mai mult, când l-au convins pe Makaveli (Alexandru Zidaru, considerat „influencerul lui Georgescu”) să se retragă din cursă, v-au spus că decizia a fost numai și numai a lui, că ar fi rodul admirației sale față de AA...
În realitate, i se promiseseră nici mai mult, nici mai puțin de 200.000 de euro pentru retragere și sprijin, lucru dovedit prin contract.
V-au spus că românii trebuie să rămână cei mai trumpiști dintre pământeni și cei mai pro-americani europeni. Că Trump va readuce democrația și pacea în România și pe planetă, deși acțiunile sale au devenit din ce în ce mai belicoase, mai criminale, pe măsură ce discursurile i-au devenit tot mai ridicole.
V-au spus că EI (și doar EI) sunt liderii mișcării antisistem. Că antisistemul sunt EI. Au călărit „valul”, l-au confiscat, l-au exploatat și l-au pervertit...
Au pretins că EI sunt patrioți și urmăresc doar binele românilor... deși tot EI s-au aflat PERMANENT în ultimele decenii în preajma puternicilor zilei din politică, au beneficiat de felurite sinecuri ori au dat tunuri cu bani publici, având constant protecția serviciilor de informații și justiției.
V-au spus că revenirea la guvern a aripii Rareș Bogdan-Thuma-Preodiu din PNL, alături de Sorin Grindeanu în calitate de sforar și de Maricel Păcuraru pe post de vistier, ar reprezenta o șansă pentru România, nu un blestem. Ca și cum nu tot EI au guvernat permanent în ultimii ani...
Au CENZURAT și au INTERZIS toate vocile disidenței autentice, păstrând în platou doar lingăii, plătitorii de tain și binecunoscutele fantoșe ale SRI. (Cu FOARTE mici excepții, iar oamenii de bună-credință oricum au rareori un cuvânt de spus, nefiind lăsați nici măcar să ajungă la mijlocul unei fraze. Cunosc, am fost acolo.)
V-au spus că oricine are o părere diferită de a lor este un „trădător” și un „dezbinator”. Pe de altă parte, au readus în emisiuni și în atenția publică numeroase figuri imunde, cadavre politice pe care le-au spălat de zor, le-au albit cu patos. Apoi, metamorfoza odată desăvârșită, pe securiștii vechi i-au prezentat ca noii „lideri suveraniști” (în realitate, o gloată de saltimbanci oportuniști).
Au urlat întruna că doar EI sunt îndrituiți să stabilească adevărul, că tot ce susțin ei constituie realitatea, că ei nu s-au înșelat niciodată (decât atunci când au vorbit).
V-au spus că ei ar fi ținte, când, de fapt, constituie instrumentele ideale pentru îndobitocirea și controlul maselor. O instituție a statului (CNA) le-a retras licența, oferindu-le astfel pretextul perfect pentru a se victimiza preț de câteva ore. Pentru a simula opoziția...
...Câteva ore mai târziu, au fost salvați „miraculos” (exact cum am anunțat că se va întâmpla!) de o ordonanță președințială care le oferă impunitate sine die. Cât despre cuantumul amenzilor încasate, nu reprezintă nici 1% din banii făcuți datorită creșterii spectaculoase a audienței (despre care altfel afirmă cu cinism că ar fi fost „un măr otrăvit”).
Din confortul conacelor lor, v-au spus că ei „sunt cu patrioții”, că țin cu poporul, dar, la fel ca restul, s-au îmbogățit mutând banii publici - proveniți din taxele și impozitele plătite de cetățeni - în contul privat al mogulului lor...
Fără a avea vreo jenă, și EI au încasat zeci de milioane de euro, DIN BANII CONTRIBUABILILOR, în campaniile electorale și prin intermediul subvenției pentru partide (presă și propagandă), eludând plata taxelor. Practic, au contribuit la devalizarea bugetului, în timp ce, pe post, au schelălăit mereu de grija țărișoarei și banului public. Totuși...
...Pe vremea când în România erau implementate măsuri de patriotism economic, când erau promovate politici care protejau suveranitatea și interesul național, chiar EI erau portavocea celor ce se opuneau acestora. EI erau portavocea mișcării #Rezist. În platoul lor aveau zilnic cuvântul alde Denise Rifai, Mălin Bot, Oreste, Dan Barna, Dacian Cioloș...
Practic, nu Digi24, ci EI erau televiziunea de casă a PNL și USR. Același post TV, același patronat! Fascinant, nu?
TOT ce v-au spus EI vreodată s-a dovedit irefragabil că a fost mereu „decât” în răspăr cu... REALITATEA. Cu faptele. TOT ce v-au spus s-a demonstrat că a fost FALS. Denaturări, Etichete, Dezinformări, Lozinci, Minciuni, Propagandă, Teroare. Asta a fost (și) „realitatea” lor. Cui bono?
Dansuri oportuniste, festivaluri de cinism și jocuri de putere și de slugărnicie. Știm ce au obținut EI! Dar VOI? Publicul? Ce au obținut românii pentru că i-au crezut pe EI? Ei au câștigat puncte de rating, influență prin audiență și munți de bani. Voi ce ați câștigat?
Acum v-ați convins? Îi mai credeți acum? Acum ați înțeles? Asta e Realitatea! Nu, nu există televiziuni „ale poporului”. Există doar televiziunile Sistemului Securist, cu numeroasele sale iterații și expresii hâde.
Dinu Popescu
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