Mai țineți minte când creatorul Securistanului românesc, in care trăim cu nedrepturi depline, Traian Băsescu, il alerga cu DIICOT-ul să-l aresteze in 2013 pe Varujan Vosganian pentru subminarea economiei naționale pentru că incerca să salveze o mare intreprindere românească de la faliment!? - Oltchim, care a și dat faliment.

Pe ăștia din ultimile guvernări care au aruncat-o in aer ca pe turnurile gemene, cine-i arestează!? Nu tot DIICOT-ul!? Pentru că azi e vorba de terorismul economiei naționale, nu de subminarea ei.

Băsismul și Bolojenismul au fost și sunt două tulburări mintale grave care au adus țara in acest punct. Prima prin aruncarea ei intr-o dependență sistemică și ireversibilă de statul paralel, cealaltă prin măsurile economice care au afectat pe cei mai vulnerabili, au băgat in faliment antreprenorii români și au băgat țara in junk.

Ambele "fenomene" au fost cultivate de către "societatea civilă proastă ca o zambilă" și presa de Sistem ca fiind acte de patriotism și de mare justiție.

La ora asta 90 % dintre români consideră că Bolojan, PSD și Nicușor Dan sunt responsabili pentru falimentul țării. Și au dreptate. Să nu uit: Și Băsescu și Bolojan și Grindeanu sunt din statul pralel. Nicușor Dan este doar prostul lor!

Liviu Mihaiu