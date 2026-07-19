De ce Ciutacu rămâne cel mai inteligent jurnalist din istorie

"Sunt extraordinar de deștept și îngrozitor de arogant", stă tatuat pe frontispiciul blogului lui Victor Ciutacu. Pare un copy-paste după stigmatul pe care îl poartă înfierat pe emisfera stângă a creierului.

Și motivează Ciutacu, că indiferent de ce s-ar apuca, este cel mai bun. Recent, cel mai valoros produs zămislit vreodată de media, a lansat acuzația că Bolojan este opera unui sistem extrem de bine organizat și finanțat.

Unul care operează cu tot tacâmul, ferme de boți, manipulare de algoritmi și rețele sociale, prin intermediul lui Lucian Despoiu, un antreprenor din lumea digitală.

Lucian Despoiu a cumpărat anul trecut publicația franceză Atlantico cu 2 milioane de euro, este fondatorul companiei Majoritas, specializată în campanii digitale desfășurate în peste 40 de ţări, inclusiv în Indonezia, unde a lucrat pentru campania electorală a actualului președinte Prabowo Subianto. În prezent este CEO în cadrul IMPACTUM Group.

După mintea lui, cea mai brici din câte a existat, Ciutacu a demonstrat că imaginea de mare reformator a lui Bolojan este rezultatul unei campanii de propagandă online plătite cu sume astronomice.

Propagandă gestionată așadar de Despoiu. PNL iese din ecuația sponsorilor că este în faliment. Singurele instanțe capabile să finanțeze o asemenea întreprindere galactică sunt aceleași care au finanțat propaganda pentru ultimii trei președinți, Traian Băsescu, Klaus Iohannis și Nicușor Dan, zice Ciutacu. Nu ne spune însă cu ce bani funcționează mașinăria lui Despoiu, ne lasă pe noi să ghicim.

Păi, campania lui Băsescu și a PDL a fost finanțată de Udrea cu bani obținuți la liber, în stilul smuls, din Gala Bute, Hidroelectrica, Conpet și Euroconstruct sau de la firmele lui Pinalti și Umbrărescu.

Prima campanie a lui Iohannis a fost fințată de PNL, a doua de PNL plus Michael Schmidt, patronul Automobile Bavaria. Deci, nici o legătură între sponsorii lui Băsescu și Iohannis.

Și nici o legătură între emisfera stângă și cea dreaptă a lui Victor Ciutacu, cel mai mobilat produs intelectual media al tuturor timpurilor.

Campania lui Nicușor Dan este o enigmă cu multe necunoscute, dintre care cea mai publică dintre ele este firma Bitdefender, a omului de afaceri Florin Talpeș, firmă care urma să livreze cel puțin două nume de miniștri în guvernul tehnocrat Eugen Tomac. Deci, iarăși, nici o legătură între sponsorii lui Băsescu, Iohannis și Nicușor Dan. Și sunt sponsorii lui Nicușor Dan, nu ai lui Ilie Bolojan.

Și, ghinion, nici o concordanță între cele două emisfere cerebrale ale lui Ciutacu, care este extraordinar de deștept. În fine, Ciutacu a scos din borseta de unelte jurnalistice și mult așteptata cireașă de pe tort: orice problemă gravă în cazul lui Bolojan este ștearsă peste noapte de mâna nevăzută a pensionarului Florian Coldea. Or, Coldea a fost șeful informal al bosului lui Ciutacu, Sebastian Ghiță, trădător de țară fugit în Serbia.

Înțeleg că Ciutacu a intrat în grevă tehnică și își lovește patronul, denunțându-l pe Coldea, șeful patronului său, că l-ar proteja pe Bolojan.

Mai înțeleg că Ciutacu joacă cu cealaltă echipă, cea care îl toacă pe Bolojan de dimineață până seara, deși echipa câștigătoare este a lui Bolojan.

Aici este iarăși o flagrantă nepotrivire de caracter și potențial între cele două emisfere cerebrale ale lui Ciutacu. Până la urmă, care dintre ele este cea extraordinar de deșteaptă, și care doar îngrozitor de arogantă?

De ce Ciutacu care este surprinzător de isteț nu joacă cu echipa inteligentă a lui Bolojan, susținută din umbră de briliantul Florian Coldea, șeful pe linie SRI al patronului său Ghiță, și joacă cu proștii satului?

Cornel Ivanciuc