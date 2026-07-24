De ce nu felicit aviația pentru doborârea dronei

O să vin cu mercurialul în mână, cât costă o dronă doborâtă și cât sunt costurile rachetei cu care a fost doborâtă drona. Diferența de preț o să ne pună pe gânduri și data viitoare ne vom întreba dacă mai rentează să repetăm ce am făcut astăzi la Padina și în ce împrejurări este economic să dobori drone.

Costurile unei drone kamikaze care încalcă teritoriul României sunt estimate între 20.000 și 120.000 $. Costul de producție de bază al unei drone Geran-2 este de 20.000 - 50.000 $. Versiunile rusești cu sisteme anti-bramming sau vopsea absorbantă radar ajung la aproximativ 80.000 $.

O dronă de recunoaștere tactică Orlan-10 costă 80.000 $ și ajunge la 120.000 $ dacă integrează camere termice și echipamente de război electronic. Versiunea avansată dotată cu motoare turbojet a dronei Geran-2 este estimată la 70.000 - 100.000 $.

O rachetă aer-aer AIM-9 Sidewinder acroșată pe un F-16 costă în jur de 450.000 – 530.000 $. Una de tip AIM-120 AMRAAM are un preț variind între 1 milion și 1.370.000 $ per unitate.

Un pachet de 299 de rachete AIM-9X Block II este evaluat la aproximativ 239 de milioane $, ceea ce ridică costul total de achiziție, cu tot cu suport tehnic, la 800.000 $ per rachetă complet integrată.

Un pachet de 186 de rachete AIM-120 AMRAAM a fost contractat pentru suma de 372 de milioane $, adică la aproximativ 2 milioane $ per rachetă cu tot cu infrastructură și logistică aferentă.

Diferența de preț dintre cea mai ieftină dronă și cea mai ieftină rachetă aer-aer este de 430.000 $, iar între cea mai scumpă dronă și cea mai scumpă rachetă aer-aer este de 1.250.000 $.

Ucrainenii doboară dronele cu elicoptere IAR 330 Socat, înarmate cu tunuri GIAT THL20 de calibrul 20 mm și cu lansatoare multiple UB-16-57 în 4 puncte de acroșare.

UB (LPR) -16-57 este un bloc lansator sovietic utilizat pentru a trage proiectile reactive neghidate acroșat sub aripile avioanelor IAR-99 sau elicopterelor Mi-8 și IAR-330, care lansează 16 rachete neghidate din seria S-5, calibrul 57 mm, de câteva sute de dolari per bucată.

Tunurile turlate GIAT THL20 de calibrul 20 mm reprezintă armamentul de bază al elicopterelor de atac IAR-330 Puma SOCAT. România a achiziționat 24 de turele THL20 de la compania franceză GIAT, actualmente KNDS/Nexter.

Tunul automat - modelul 20M621- este amplasat într-o turelă mobilă sub botul elicopterului. Acesta este orientat automat după mișcarea capului pilotului prin intermediul căștii inteligente cu vizor HMS permițând ochirea rapidă a țintei doar prin privire.

Are o cadență de tragere de aproximativ 750 de lovituri pe minut, o rază eficientă de până la 2000 de metri și folosește muniție standard NATO de tip 20×102 mm. Este de departe, cea mai eficientă și ieftină armă de luptă aeriană împotriva dronelor.

Cornel Ivanciuc