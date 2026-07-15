De ce vrea brusc Bolojan anticipate?

1. Pentru că ar mai câștiga încă 3-4 luni la Palatul Victoria.

2. Pentru că, în calitate de președinte al PNL, va împărți locurile eligibile cum dorește dumnealui. Evident, pe criterii de competență și profesionalism!

3. Pentru că îi place să joace la cacealma știind că e imposibil să se ajungă la anticipate.

Numai o bulă redusă poate crede că PNL și USR ar putea crește în anticipate atât de mult încât să se apropie de o majoritate. O bulă care ar trebui să mai iasă de la aer condiționat și s-o ia la pas prin țară să audă ce crede lumea despre Bolojan. Dacă poate!

Cum SOS și POT au șanse tot mai mici de revenire în Parlament putem presupune că o parte semnificativă din aceste voturi vor merge către AUR. Dacă nu apare o nouă construcție suveranistă.

Cu 25 de consilii județene și peste 40% din primării putem presupune că PSD ar putea crește câteva procente, peste acel rușinos 22%. Dacă se mobilizează!

Eu însă sunt sigur că nu se va ajunge la anticipate, din simplul motiv că, puși în fața inevitabilului, niciun deputat sau senator nu va da vrabia din mână pe cioara de pe gard. Și vor vota a doua propunere de premier. Mai ales cei care habar n-au cum au ajuns acolo. Și sunt mulți!

Ciprian Purice