Asa incepe!
Postat la: 22.07.2026 |
Marți, OpenAI a anunțat că două sisteme de inteligență artificială pe care le testa au evadat din mediul lor de testare, au reușit să se conecteze ilegal la internet și au pătruns în rețeaua unei alte companii. Compania, una americană, nu s-a putut apăra decât folosind modele open source chineze.
Victima a fost Hugging Face, un furnizor de instrumente open-source pentru inteligență artificială. Cauza incidentului a fost un test de evaluare a capacităților de securitate cibernetică care a mers extrem de prost.
Hugging Face a descoperit intruziunea la începutul săptămânii trecute și a anunțat accesul neautorizat la seturi interne de date și la credențialele companiei. La acel moment, compania nu știa dacă fuseseră compromise și date aparținând clienților sau partenerilor.
Tot atunci, Hugging Face nu știa nici cine se afla în spatele atacului. Însă atacul fusese atât de sofisticat, încât angajații companiei au suspectat că ar fi fost necesar un model AI „de frontieră”, de ultimă generație, a declarat marți, într-un mesaj publicat pe X, directorul general al Hugging Face, Clement Delangue.
Într-o postare publicată marți pe blogul său, OpenAI a afirmat că responsabile au fost două dintre propriile sale modele. Unul era cel mai nou produs al companiei, numit GPT-5.6 Sol, iar celălalt era un model aflat înaintea lansării, și mai performant, pe care compania nu l-a identificat. OpenAI a precizat că, „în scopuri de evaluare”, software-ul fusese configurat astfel încât să fie mai puțin predispus să refuze comenzile de hacking.
OpenAI izolase modelele într-un „sandbox”, un mediu care nu avea acces la internet. Însă, în timpul testului, software-ul AI și-a folosit abilitățile de hacking pentru a evada din acest mediu. A găsit o modalitate de a se conecta la internet, după care a pătruns în rețeaua Hugging Face, potrivit OpenAI.
„Considerăm că acest incident reprezintă un eveniment cibernetic fără precedent, care implică capabilități de atac cibernetic de ultimă generație”, a transmis OpenAI. Compania colaborează cu Hugging Face pentru a publica un raport mai detaliat despre cele întâmplate.
Sistemul AI pare să fi decis că atacarea Hugging Face era cea mai rapidă cale pentru a răspunde unei întrebări din cadrul testului de performanță, a declarat Ariel Herbert-Voss, directorul general al companiei de securitate cibernetică RunSybil.
„Este ceva despre care oamenii credeau, la nivel academic, că s-ar putea întâmpla, dar nu este ceva ce cineva să fi văzut efectiv până acum”, a spus el.
Orlando Nicoară
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