Cred că Nicușor Dan ne destructurează, pur și simplu, țara

Tot ceea ce a făcut și face acest om, de un an încoace, este de o toxicitate neobișnuită. Habar n-am dacă e aici prostie, nepricepere, incompetență, cinism. Rezultatele se văd însă cu ochiul liber.

Absolut tot ceea ce a făcut până acum președintele a fost lăsat neterminat sau s-a finalizat catastrofal, cu rezultate opuse scopului inițial. În paranteză fie spus, ținând cont de ideile și concepțiile despre lume și viață ale șefului statului, s-ar putea chiar să fie mai bine așa, ca inițiativele lui să rămână neterminate sau să eșueze.

Să le luăm repede la rând. După un an de mandat, Nicușor Dan a reușit să distrugă aproape în totalitate verticala puterii în România:

- Nu mai avem guvern de peste două luni (cel demis asigură interimatul),

- Nu avem coaliție de guvernare,

- Nu avem avocat al poporului (celui în funcție i-a expirat mandatul de peste doi ani!!!),

- Nu avem șefi civili la serviciile secrete,

- Avem un haos generalizat la nivelul reprezentanțelor României în străinătate, pentru că pentru zeci de ambasadori și alte zeci de consuli a expirat deja mandatul, aceștia trăind de luni bune într-o stare de nesiguranță și provizorat,

- Nu avem acord pe programele de înarmare din SAFE,

- Nu avem acord pe legile care ar salva 8 miliarde de euro din PNRR.

Toate deciziile care țin de președinție sunt amânate, întârziate, evitate, puse pe hold inexplicabil.

Aproape că nu trece zi care să mai vină cu o lovitură de măciucă de la ND.

Acum vreo 3 zile ne-a spus că refuzul PSD de a mai vota legile PNRR este „joc electoral“.

Acum două zile ne-a spus că pentru sentința devastatoare venită de la Curtea Europeană de Justiție e de vină... Parlamentul, și nu gașca Liei Savonea, de la Înalta Curte.

Azi ne-a spus că numirea unor civili la conducerea serviciilor secrete „nu e așa importantă“.

Mi-e groază ce mai urmează.

ND e un pericol major pentru statul român. Nu înțelege ce răspunderi îi revin, nu înțelege ce înseamnă democrația, nu pricepe cum funcționează instituțiile statului și ce așteptări sunt de la președintele României.

Cred că inclusiv PNL și USR trebuie să se gândească foarte-foarte serios la eventuala suspendare a lui ND, la organizarea unui referendum de demitere și la alegeri anticipate cu propulsarea altui candidat, apt să îndeplinească această funcție și care înțelege ce are de făcut. Da, va fi un alt moment de tensionare greu, al treilea în trei ani, dar comportamentul actualului președinte e mult mai periculos.

O schimbare la vârf este spre binele României, care sub ND s-a prăbușit îngrozitor într-o stare de anarhie care poate degenera brusc în altceva mult mai grav.

Instituțiile de forță au o derivă autoritaristă care ne-a scos, de facto, inclusiv din categoria regimurilor hibride în timp ce siguranța oamenilor este periclitată grav (vezi atacul rusesc cu dronă la Galați și incidentul din Portul Constanța, ambele rămase fără urmări la nivelul lanțului de conducere). Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu, Dominic Fritz ar trebui să se gândească foarte bine cât își mai permit să se joace cu focul. Nicușor Dan le-a demonstrat deja că tactica tergiversării nu duce decât la dezastru.

Matei Udrea