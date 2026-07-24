Destructurarea identității românești
Postat la: 24.07.2026 |
Am aruncat și eu un ochi pe raportul Cotroceniului privind identitatea națională românească. E plin de erori, însă mi-a atras atenția mai ales paragraful următor:
„Continuitatea și memoria istorică. Narațiunea continuității daco-romane este un pilon al imaginarului național încă din secolul al XIX-lea. Dincolo de disputele academice privind originile, rolul ei este mai ales simbolic: oferă o explicație a permanenței și legitimează comunitatea politică.”
Paragraful ăsta reprezintă încununarea ultimelor decenii de destructurare a identității românești, consemnează într-un raport asumat de președintele României o sinteză perfectă a tezelor istoriografice maghiare și rusești referitoare la români. Asta este linia de abordare a istoriei românilor la Moscova și Budapesta: continuitatea daco-romană este un mit inventat de naționaliștii români în secolul al XIX-lea. Iar acum ideea asta devine politică oficială a statului român, Palatul Cotroceni denunță teoria continuității. Gheorghe Brătianu (Dumnezeu să-l ierte!) s-a transformat în rotisor, pe unde va fi fiind el. Dacă minunea asta de raport devine lege, cât de curând o să-i fugăre procurorii pe cei care au prin casă volume de Gheorghe Brătianu, Adolf Armbruster și alți extremiști.
În 1404 episcopul sirian Ioan de Sultanieh consemna că vorbitorii de „latină vulgară” din zona Dunării de jos „se fălesc că sunt urmași ai romanilor”. Deci pe vremea lui Mircea cel Bătrân exista printre români ideea continuității, care era motiv de mândrie. Nu mai amintim de polemica lui Miron Costin cu Simion Dascălul, restul cronicarilor români, cronicarii sași, zeci de călători străini prin voievodate, de Dimitrie Cantemir, de Inocențiu Micu-Klein, de Supplex Libellus Valachorum, de puțin cunoscuta anchetă a lui Mavrocordat referitoare la originile romane ale românilor, de Școala Ardeleană. Sute de ani înainte de secolul al XIX-lea originea romană a făcut parte din conștiința identitară a românilor. Până în 2026 A.D. când Președinția României anunță că teoria continuității daco-romane este o narațiune imaginară de secol XIX, cu un rol simbolic.
De ce are nevoie Palatul Cotroceni să se pronunțe într-o dezbatere științifică?!? Greu de spus. Urmează o legiferare a acestei poziții asumate de Președinție? Tradiția de până acum cam în direcția asta merge, să ne așteptăm la o legiferare a ceea ce avem voie să spunem despre teoria continuității daco-romane. Merită urmărite și reacțiile dinspre Budapesta și Moscova referitoare la acest raport, cum va fi instrumentalizată denunțarea oficială a teoriei continuității.
Pare că cineva a tras un semnal de alarmă cu privire la delegitimarea clasei politice și a statului român – procentul celor care s-au desprins ori se desprind de ceea ce înseamnă stat român este în creștere accelerată. O întrebare simplă: câți români sunt dispuși să lupte pe front sau să îndure privațiuni sub actuala formă a statului și cu actuala clasă politică? Cred că din zona asta provine ideea raportului de la Cotroceni, pentru că răspunsul la această întrebare există pe undeva și nu este unul încurajator. Așa că a apărut acest raport minune care vrea să definească identitatea românească. Doar că prin repudierea teoriei continuității nu cred că se va ajunge la o creștere a legitimității statului și clasei politice. Și asta e doar prima problemă a raportului, de aici încolo se cam duc toate la vale.
George Damian
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