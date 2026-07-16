Omul care deține cele mai murdare secrete ale statului paralel, profund și mafiot

Părintele Ciprian Grădinaru, arhimandritul Bisericii Speranței din complexul Catedralei Mântuirii Neamului, atrage oamenii de stat la slujbele sale, precum magnetul pilitura de fier. Cel mai magnetizat demnitar într-o ordine aleatorie este Laura Codruța Kövesi, fostă baschetbolistă, fostă șefă DNA și actualul procuror-șef european. Kovesi a stat de nenumărate ori în pridvor, pe scaunul de spovedanie, părintele Ciprian fiind duhovnicul ei, adică șeful arhivei orale a statului paralel, profund și mafiot.

În calitate de confesor, părintele s-a îmbibat cu o mulțime de regrete cu secvențe de informații, ale fostei șefe DNA, de pe vremea când tăia și spânzura, încredințând unității de elită a direcției, secția DNA Prahova, respectiv zisului Zdreanță, șeful secției, operațiunile de fabricare sau distrugere după caz, a dosarelor politice și de afaceri, a paradirilor inamicilor lui Florian Coldea și Sebastian Ghiță, respectiv a fostului premier Victor Ponta, despre care Zdreanță a afirmat pe suport înregistrat că se pișă pe el și că vrea să-l vadă luat.

S-a mai magnetizat și chestorul Alexandru Cătălin Ioniță, fostul inspector general al Poliției Române urmărit în sfântul lăcaș în timp ce aprindea lumânări și asista la slujba părintelui de către filorii de la Doi și-un sfert, ditamai șeful Poliției fiind suspectat că a cumpărat 18,7 hectare de teren la un preț subevaluat, de la niște unii cu probleme. Supravegherea chestorului a condus la instalarea tehnicii speciale inclusiv în sfântul altar, dar până la urmă suspiciunile asupra sa nu s-au confirmat, iar Doi și-un sfert s-a procopsit cu o parte din arhiva de regrete târzii, pe care o împarte acum cu părintele Ciprian.

Ultimul magnetizat este Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, mentor al răscoalei antibolojeniste împreună cu Cătălin Predoiu. Thuma a dat toate semnele că a încălecat pe scaunul de spovedanie. Nu sunt mulți cei care pot transforma narativul unei mărturisiri în algoritimi ai siguranței naționale. Însă electoratul responsabil ar fi curios să afle secvențele cenzurate din filmul puciului ratat din PNL, al cărui scop a fost răsturnarea lui Bolojan și instaurarea republicii USL 3. Părintele Ciprian, știe oare, ce bombă cară sub sutană?

Cornel Ivanciuc