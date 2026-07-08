Confidențial: dineul oficial oferit aseară de Erdoğan la summitul de la Ankara
Postat la: 08.07.2026 |
Dineul a avut loc în clădirea principală a Complexului Prezidențial (Külliye) din Ankara în onoarea celor 90 de invitați participanți la Summitul NATO. Au luat parte liderii celor 32 de state membre NATO, unii dintre ei cu soțiile lor și invitații speciali de rang înalt ai alianței, precum președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, și șefii instituțiilor Uniunii Europene, Ursula von der Leyen și Antonio Costa.
Meniul s-a axat pe preparate din bucătăria anatoliană. S-au servit următoarele preparate ca aperitive și feluri principale: pide (lipie turcească) coaptă în cuptor de piatră, servită cu unt de Trabzon și miere de fagure din Hizan; legume înăbușite în ulei de măsline, servite cu iaurt ars de Denizli; mantî (colțunași tradiționali turcești) cu carne tocată, serviți tot cu iaurt ars de Denizli și pastă de tomate afumată de Ayaș; file de biban de mare, servit cu salată de icre tarama, anghinare aromată de Urla și frunze de viță de vie de Tokat; coaste de vită gătite lent, servite cu unt ars de Trabzon; vânătă coaptă și pilaf din grâu freekeh cu zbârciogi din Alpii Pontici; la desert s-au servit: baclava cu lapte (sütlü nuriye) cu spumă de fistic de Antep și înghețată de Maraș cu aromă de bergamotă.
Selecția de băuturi a fost axată pe preparate tradiționale turcești non-alcoolice premium, respectiv șerbeturi, ceaiuri și cafea de specialitate. S-au servit: șerbet de bergamotă și citrice; șerbet de trandafiri și busuioc roșu (reyhan); șerbet de rodie și condimente fine; cafea turcească (türk kahvesi); ceai turcesc; apă minerală plată și carbogazoasă provenită din izvoare montane celebre din Anatolia.
Pentru liderii internaționali care au solicitat băuturi specifice protocolului occidental, au existat opțiuni de vinuri turcești de colecție din regiuni renumite precum vinul alb din Capadocia: Kocabağ sau Kavaklîdere (soiul narince/ öküzgözü-bogazkere blanc de noirs). Narince este cultivat pe solurile vulcanice specifice din Capadocia și are note bogate de citrice, pere și accente minerale cretoase, fiind lăsat la maturat parțial în butoaie de stejar. Acest vin a fost servit alături de primul fel de mâncare la alegere: fileul de biban de mare însoțit de anghinare de Urla și salata tradițională tarama.
Vinul roșu a provenit din regiunea Urla și a constat în varietățile Urla Vourla sau Mozaik (soiul boğazkere/öküzgözü) sau cupaje locale. Vinurile roșii de Urla sunt corpolente, cu reflexii rubinii închise, caracterizate prin note intense de mure, afine, piper negru și eucalipt. Au fost servite exclusiv alături de cel de-al doilea fel principal, coastele de vită gătite lent, potențând perfect grăsimea cărnii și aroma de unt ars de Trabzon.
Dineul a fost servit în farfurii din porțelan fin de Iznik și Kütahya, realizate de ceramiști renumiți, cu motive otomane discrete și margini decorate cu foiță de aur. S-au folosit tacâmuri din argint masiv suflat cu aur, produse de manufacturi de lux din Turcia. Băuturile au fost servite în pahare din cristal de Pașabahçe, gama de lux Beykoz, gravate manual.
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