AI, nu AI, cash-ul contează!
Postat la: 21.07.2026 |
Banul în numerar, păstrat "la saltea", este nu numai libertate și proprietate, este siguranță! Dacă îl aveți, oricât de puțin, nu îl țineți în bancă sau în sisteme de plăți digitale. Dacă nu îl aveți, nu îi duceți dorul. De ce?
Din cauza tot mai deselor și mai frecvent reușitelor atacuri cibernetice și a furturilor de identitate care se întâmplă pe bandă rulantă în sistemul financiar.
Apariția și recrudescența așa-zisei inteligențe artificiale amplifică la maxim riscurile de atac cibernetic și de clonare a identității bancare sau digitale. Precum observați, infrastructura digitală națională critică este ciuruită acum de "hackeri".
Cel mai serios și grav, dar și cel mai neașteptat avertisment vine de la Comitetul European pentru Risc Sistemic (CERS) - recomandarea 20206/3 emisă în 25 iunie și publicată în 7 iulie.
CERS a atras atenția asupra riscurilor cibernetice sistemice generate de modelele de IA de frontieră (frontier AI). Acestea reprezintă o schimbare de paradigmă: pot face atacurile cibernetice mult mai rapide, mai inteligente, la scară largă și mai sofisticate, exploatând vulnerabilități comune din sistemele IT ale băncilor.
CERS semnalează că IA face atacurile cibernetice mult mai periculoase pentru stabilitatea sistemului bancar.
Din cauza interconectivității sistemului financiar european, un atac reușit ar putea genera blocaje simultane la mai multe bănci (plăți blocate, ATM-uri și aplicații nefuncționale, acces limitat sau chiar blocat la conturi). CERS vorbește, deci, de risc de blocaj sistemic bancar.
Avertizarea se adresează în special autorităților și instituțiilor financiare, care trebuie să-și consolideze reziliența cibernetică. În contextul acestui risc, păstrarea unor lichidități cash este o măsură logică și prudentă de protecție individuală:
• Numerarul fizic este offline - nu depinde de internet, servere, electricitate sau sisteme bancare electronice.
• În cazul unei perturbări cibernetice (chiar temporare), îți permite să faci plăți imediate pentru nevoi esențiale.
• Este o formă simplă de diversificare a riscului („nu-ți ține toți banii doar la bancă sau doar în formă digitală").
Cash-ul nu rezolvă problema la nivel sistemic, dar oferă reziliență personală în scenariul în care accesul digital la bani devine temporar imposibil. Este o precauție absolut necesară în fața riscurilor cibernetice majore. În condiții de risc atât de mare încât jandarmul sistemului bancar european (CERS) simte nevoia să emită avertisment sever, entuziasmul pentru euro digital este de-a dreptul irațional.
În ce privește sumele mari de bani, depozitele fondurilor de pensii Pilon II, banii de pe piața de capital și lichiditățile instituțiilor publice, soluția este : mai puțină digitalizare, mai puțin entuziasm irațional pentru IA și, mai ales, cantități suficiente de bani în numerar ca back up fizic în caz de atac cibernetic, black out electric sau digital, distribuiți în cât mai multe bănci și sucursale bancare.
Pentru a evita ratarea înțelesului implicit a avertismentului CERS 2026/3 din 7 iulie 2026:
- ca persoane fizice direct interesate, țineți banii la saltea,
- ca cetățeni, pretindeți autorităților să nu renunțe la cash, ci să sporească preventiv volumul de cash aflat în circulație, pentru a evita colapsul sistemului financiar și dependența de proștii și hoții care le construiesc breșe de securitate hackerilor.
Gheorghe Piperea
-
De ce Ciutacu rămâne cel mai inteligent jurnalist din istorie
"Sunt extraordinar de deștept și ingrozitor de arogant", sta tatuat pe frontispiciul blogului lui Victor Ciutacu. Pare u ...
-
Cred că Nicușor Dan ne destructurează, pur și simplu, țara
Tot ceea ce a facut și face acest om, de un an incoace, este de o toxicitate neobișnuita. Habar n-am daca e aici prostie ...
-
Sigur sunt ruși. Au dispărut contractele de consultanță
Toata baza de date privind PNRR a fost ștearsa de hackeri. Ministerul care ține chestia respectiva este MIPE, avandu-l i ...
-
Omul care deține cele mai murdare secrete ale statului paralel, profund și mafiot
Parintele Ciprian Gradinaru, arhimandritul Bisericii Speranței din complexul Catedralei Mantuirii Neamului, atrage oamen ...
-
Nicușor Dan este doar prostul lor!
Mai țineți minte cand creatorul Securistanului romanesc, in care traim cu nedrepturi depline, Traian Basescu, il alerga ...
-
TELEVIZIUNEA POPORULUI?
V-au spus sa NU ieșiți in strada cand alegerile au fost anulate. V-au indemnat sa ramaneți placizi in case tocmai cand e ...
-
De ce vrea brusc Bolojan anticipate?
1. Pentru ca ar mai caștiga inca 3-4 luni la Palatul Victoria. 2. Pentru ca, in calitate de președinte al PNL, va imparț ...
-
Vaccinarea altruistă = reclamă mincinoasă
Una dintre metodele ilegale prin care oamenii au fost presați sa se vaccineze in plandemie (iar unii au facut-o cu conse ...
-
La Ankara, trompetele ienicerilor au sunat deșteptarea sau stingerea?
Summitul NATO de la Ankara a fost „istoric" prin aceea ca sub poleiala declarațiilor de „unitate" și de &bdq ...
-
Călin, Călin, poporul e cu tin’!
Georgescu a descalecat la targul de vechituri și agroalimentare de la Domnești pazit de șapte badigarzi, unde a fost int ...
-
Tzac pac la AI!
Pe 1 iulie, Alex Karp, CEO-ul Palantir, a fost invitat la CNBC, unde a facut unele dintre cele mai agresive declaratii d ...
-
Doar geopolitica ne-a separat, interesele mizerabile, herr!
Ambasadorul Germaniei la Chișinau pretinde ca romanii și moldovenii nu sunt același popor. Deși istoricii, inclusiv cei ...
-
RĂZBOIUL MÂNTUITOR CARE SALVEAZĂ PIELEA URSULIENILOR
Dreptul pe care și l-a arogat ieri UE de a-și baga nasul in corespondența noastra vine in paralel cu accelerarea efortur ...
-
Batjocură la adresa democratiei în Parlamentul European
Ieri, in Parlamentul European, s-au emis trei reglementari esențiale pentru europeni, doua dintre ele fiind batjocuri la ...
-
RIP: Epoca Iliescu ia inevitabil sfârșit!
Care este miza inclestarii politice din aceste saptamini? Observ ca s-a format ad-hoc o coalitie anti-PNL cu 1/ palatul ...
-
Compania românească OVES Enterprise, una din marile surprize ale Summitului de la Ankara
OVES Enterprise este o companie privata de tehnologie militara cu capital exclusiv romanesc, care a dezvoltat platforma ...
-
Niște vorbe proaste despre conducătorii statului eșuat, că altele n-am
Am ajuns la o experiența de viața, de mulți ani, in care nu ma mai entuziasmeaza nicio prestație, gen „pas cu pas" ...
-
Confidențial: dineul oficial oferit aseară de Erdoğan la summitul de la Ankara
Dineul a avut loc in cladirea principala a Complexului Prezidențial (Külliye) din Ankara in onoarea celor 90 de inv ...
-
Lia Savonea a reafirmat cu prilejul Zilei Justiției marile principii ale justiției penale
Mesajul doamnei Lia Savonea de Ziua Justiției este o pledoarie memorabila pentru independența judecatorului, adevarul ju ...
-
Incoerente politice si morale
„Una vorbim si alta fumam” - Tudor Arghezi Promisiunea unei guvernari curate, bazata pe interesele rom ...
-
Suntem țara catastrofelor telescopice
La primul dezastru se sudeaza al doilea, care lasa loc celui de-al treilea și așa mai departe. Pana ajungem sa percepem ...
-
DIAVOLUL ȘI OMUL NOU
„Ah, ce interesant!”, exclama profesorul Woland / Satana, in Maestrul și Margareta, cand aude de la Berlioz ...
-
Mai este România de partea României?
Mai toata lumea uita repede. Eu nu pot. Poate e un defect de memorie - memoria mea ține minte nu chipuri, ci fapte. Ține ...
-
Cronica unui abuz judiciar în urma căruia un tânăr de 25 de ani a fost condamnat la 29 de ani închisoare
La inceputul lunii decembrie 2021, nu doar Iașiul, ci intreaga țara au fost zguduite de știrea potrivit careia, un stude ...
-
Ce se întâmplă când se bagă miliția în portofelul digital
Guvernul nu a dat portofelul digital grupului german Schwarz, așa cum susține batalionul urmașilor miliției din mass-med ...
-
EXTRATEREȘTRII: GOGORIȚA SUPREMĂ – Virus și Schimbare Climatică și Putin și Iran la un loc!
Pe vremea lui Ceaușescu era o porunca nescrisa: „Este interzis sa discuți cu strainii!” Nerespectarea ei iți ...
-
V de la Vendetta. Sau de la Veștea!
Scandalul mediatic de aseara mi s-a parut trist și dezgustator. S-a sarit calul de ambele parți. Inutil și contraproduct ...
-
Mamă, mamă, mamă!
Unii vor zice: „Bai, dar cel mai important lucru este ca i-a tras Calin Georgescu niște smetii Ancai Alexandrescu" ...
-
Germania forțează intrarea în haos a României! Nicușor știe.
Nemții il folosesc pe “agentul dezordinii” numit Bolojan, consiliat de catre rezidentul BND (serviciul secre ...
-
Traseism clasic, cu loialități transferabile în funcție de cine oferă mai bine
Siegfried Mureșan Vasile are 44 de ani și este vicepreședinte al PPE. Suna impresionant. Dar sa traducem in "limba roman ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu