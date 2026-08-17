A apărut maneaua despre ChatGPT. Costi Ioniță a compus muzica noii piese în bulgară cântate de Galena

Inteligența artificială a intrat oficial și în muzica pop-folk balcanică. Galena, una dintre cele mai cunoscute artiste din Bulgaria, a lansat piesa „ChatGPT", în care celebrul chatbot este transformat într-un arbitru al unei relații afectate de gelozie și neîncredere. Melodia, apropiată ca stil de ceea ce publicul român numește manea, are muzica și aranjamentul semnate de Costi Ioniță.

Piesa a fost lansată pe 5 august, pe canalul oficial de YouTube al artistei. Costi Ioniță s-a ocupat și de înregistrare, mixaj și masterizare, în timp ce versurile au fost scrise de Anastasia Mavrodieva, Galena și Miroslav Mitev. Videoclipul a fost regizat de Victor Antonov, iar imaginea este semnată de Simeon Kermekchiev.

ChatGPT, chemat să verifice dacă iubirea este adevărată

Deși titlul trimite direct la inteligența artificială, povestea cântecului este una clasică pentru muzica de dragoste: un bărbat gelos își suspectează partenera, îi controlează conversațiile și nu mai are încredere în declarațiile acesteia.

Galena îl întreabă de ce se îndoiește de ea, de vreme ce nu se află de doar o zi în viața lui. Bărbatul care la început se purta ca un „Superman" a devenit rece și distant. În plus, are din nou o atitudine toxică, o privește ironic și îi verifică pe ascuns conversațiile, deși ea insistă că nu are nimic de ascuns.

Gelozia lui ar fi ajuns la „puterea N", iar pentru că propriile explicații nu mai sunt suficiente, artista îi propune o soluție adaptată vremurilor: să întrebe ChatGPT. Refrenul îl îndeamnă să verifice cu ajutorul chatbotului cât de mult este iubit și să afle dacă partenera sa ar putea trăi fără el.

Declarația continuă în registrul romantic specific genului. Femeia spune că îl iubește atât de mult, încât îi poate lua totul, pentru că fără el nu poate continua, iar în interiorul ei „totul arde".

Inima îi bate ca un ceas și îi aparține în totalitate. Nu a mai fost a altcuiva, susține personajul feminin, care spune că nu are nevoie de niciun alibi. Cum partenerul continuă să nu o creadă, soluția rămâne aceeași: poate cere confirmarea inteligenței artificiale.

Spre finalul piesei, Galena spune că sentimentele ei nu depind de bani sau de lucrurile materiale. Chiar dacă partenerul ei nu ar mai avea mașini scumpe și ar rămâne fără bani, tot pe el l-ar alege. Artista cântă și că acesta a reușit, dintr-o singură privire, să-i facă uitați pe toți ceilalți bărbați din viața ei și că nimeni nu îi va putea lua locul.

Doi umanoizi se luptă pentru o seară cu Galena

Videoclipul duce povestea într-un decor futurist, cu numeroase efecte digitale și personaje umanoide. Galena apare în centrul unei lumi dominate de tehnologie, în timp ce doi roboți ajung să se confrunte într-o luptă spectaculoasă. Miza întrecerii este chiar apropierea de artistă.

Câștigătorul primește drept recompensă o seară romantică de film alături de Galena. Povestea nu se încheie însă odată cu victoria. În ultimele cadre, umanoidul se privește atent în oglindă, într-o scenă care sugerează că personajul începe să-și conștientizeze propria existență.