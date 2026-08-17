A apărut maneaua despre ChatGPT. Costi Ioniță a compus muzica noii piese în bulgară cântate de Galena
Postat la: 06.08.2026 |
Inteligența artificială a intrat oficial și în muzica pop-folk balcanică. Galena, una dintre cele mai cunoscute artiste din Bulgaria, a lansat piesa „ChatGPT", în care celebrul chatbot este transformat într-un arbitru al unei relații afectate de gelozie și neîncredere. Melodia, apropiată ca stil de ceea ce publicul român numește manea, are muzica și aranjamentul semnate de Costi Ioniță.
Piesa a fost lansată pe 5 august, pe canalul oficial de YouTube al artistei. Costi Ioniță s-a ocupat și de înregistrare, mixaj și masterizare, în timp ce versurile au fost scrise de Anastasia Mavrodieva, Galena și Miroslav Mitev. Videoclipul a fost regizat de Victor Antonov, iar imaginea este semnată de Simeon Kermekchiev.
ChatGPT, chemat să verifice dacă iubirea este adevărată
Deși titlul trimite direct la inteligența artificială, povestea cântecului este una clasică pentru muzica de dragoste: un bărbat gelos își suspectează partenera, îi controlează conversațiile și nu mai are încredere în declarațiile acesteia.
Galena îl întreabă de ce se îndoiește de ea, de vreme ce nu se află de doar o zi în viața lui. Bărbatul care la început se purta ca un „Superman" a devenit rece și distant. În plus, are din nou o atitudine toxică, o privește ironic și îi verifică pe ascuns conversațiile, deși ea insistă că nu are nimic de ascuns.
Gelozia lui ar fi ajuns la „puterea N", iar pentru că propriile explicații nu mai sunt suficiente, artista îi propune o soluție adaptată vremurilor: să întrebe ChatGPT. Refrenul îl îndeamnă să verifice cu ajutorul chatbotului cât de mult este iubit și să afle dacă partenera sa ar putea trăi fără el.
Declarația continuă în registrul romantic specific genului. Femeia spune că îl iubește atât de mult, încât îi poate lua totul, pentru că fără el nu poate continua, iar în interiorul ei „totul arde".
Inima îi bate ca un ceas și îi aparține în totalitate. Nu a mai fost a altcuiva, susține personajul feminin, care spune că nu are nevoie de niciun alibi. Cum partenerul continuă să nu o creadă, soluția rămâne aceeași: poate cere confirmarea inteligenței artificiale.
Spre finalul piesei, Galena spune că sentimentele ei nu depind de bani sau de lucrurile materiale. Chiar dacă partenerul ei nu ar mai avea mașini scumpe și ar rămâne fără bani, tot pe el l-ar alege. Artista cântă și că acesta a reușit, dintr-o singură privire, să-i facă uitați pe toți ceilalți bărbați din viața ei și că nimeni nu îi va putea lua locul.
Doi umanoizi se luptă pentru o seară cu Galena
Videoclipul duce povestea într-un decor futurist, cu numeroase efecte digitale și personaje umanoide. Galena apare în centrul unei lumi dominate de tehnologie, în timp ce doi roboți ajung să se confrunte într-o luptă spectaculoasă. Miza întrecerii este chiar apropierea de artistă.
Câștigătorul primește drept recompensă o seară romantică de film alături de Galena. Povestea nu se încheie însă odată cu victoria. În ultimele cadre, umanoidul se privește atent în oglindă, într-o scenă care sugerează că personajul începe să-și conștientizeze propria existență.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
A murit la doar 37 de ani chiar în ziua nunții. Cauza decesului nepotului lui Mircea Rednic
Tragedie fara margini in familia lui Mircea Rednic. Mircea Marius Totolici, nepotul antrenorului roman, a murit la varst ...
-
VIDEO Nepalezii se distrează ca la concurs lângă București: Și-au găsit loc de scăldat și au fugit de caniculă
Omniprezenți pe strazile din marile orașe ca livratori sau in bucatariile restaurantelor ca angajați, nepalezii din Roma ...
-
Aur în valoare de 9 milioane de euro, zidit într-un perete din Belgia: Comoara a fost găsită de un student
Un tanar student din Belgia a gasit o comoara estimata la aproximativ 9 milioane de euro. Bunurile erau zidite intr-un p ...
-
Turist salvat de două ori de la înec, în aceeași zi. Salvamarii au chemat polițiștii, care l-au amendat
Un turist din Lehliu a fost salvat de doua ori de la inec, pe plaja Belona, dupa ce a intrat in mare in condițiile in ca ...
-
Un sunet pierdut de peste 3.000 de ani a fost readus la viață: Momentul în care lumea a auzit din nou trompetele lui Tutankhamon
Într-o seara de aprilie 1939, aproximativ 150 de milioane de ascultatori din intreaga lume au urmarit o transmisie ...
-
"Ozempicul bio" are același efect? Ce este psyllium și de ce a ajuns să fie alături de medicamentele pentru slăbit
Psyllium, o fibra alimentara folosita de mult timp pentru sanatatea digestiva, a devenit unul dintre suplimentele promov ...
-
Povestea profesorului de la Cambridge care a spus că a fost analfabet până la 18 ani. Familia acuză o campanie de hărțuire după ce a fost găsit mort
Jason Arday, profesorul de la Universitatea Cambridge care și-a anunțat demisia saptamana trecuta pe fondul unei controv ...
-
Un bărbat de 82 de ani a descoperit că avea în cont zeci de milioane de euro, după ce a mers să-și retragă pensia
Un barbat de 82 de ani din Bihar, India, a ramas uluit dupa ce a descoperit ca in contul sau bancar aparea un sold de ap ...
-
De la cercetători: Care e alimentul minune din rețeta care te ajută să-ți păstrezi mușchii puternici pe măsură ce îmbătrânești
Pe masura ce inaintam in varsta, pierderea masei musculare este un proces natural. Însa alimentația și mișcarea po ...
-
Carmen Brumă oferă o rețetă simplă de înghețată cu cafea. Desertul cremos se pregătește în 15 minute
Carmen Bruma le-a propus urmaritorilor sai o varianta simpla de inghețata cu aroma intensa de cafea. Desertul se pregate ...
-
Descoperire cu totul neobișnuită în Grecia: Inele construite din materiale extraterestre, vechi de peste 3.000 de ani VIDEO
Un nou studiu condus de catre experți de la Universitatea Sorbona din Franța și de la Universitatea din Atena, Grecia, ș ...
-
Cum îți dai seama dacă o roșie este coaptă. Trucul simplu al unui fermier: „Culoarea te poate păcăli"
Culoarea nu este intotdeauna cel mai bun indicator atunci cand alegi roșii coapte. Soiurile diferite pot avea culori și ...
-
Sute de oameni au mers la biserică pentru presupusă nuntă a lui Cristiano Ronaldo cu Georgina. Surpriza uriașă de care au avut parte
Sute de persoane s-au adunat in fața Catedralei din Funchal, Madeira, convinse ca vor asista la unul dintre cele mai med ...
-
Poți slăbi fără să faci sport? Ce răspunde un nutriționist de top. Mai explică ce contează cu adevărat în procesul de slăbire
Mulți oameni amana inceputul unei diete pana cand iși fac timp pentru sala sau pentru un program de antrenamente. Nutriț ...
-
Explicația lui Florin Prunea, după ce a filmat femei pe stadion: "Unii spun că de ce ne plac fetele. Păi, că nu ne plac băieții, de aia!"
Florin Prunea (57 de ani), fostul portar al echipei naționale și actual delegat UEFA, a starnit reacții dupa o filmare p ...
-
Un român a rămas fără permis după o plimbare cu ATV-ul prin Thassos. Autoritățile elene i-au aplicat și o amendă frumușică
Un concediu pe insula Thassos s-a incheiat cu o paguba considerabila pentru un roman. Acesta a fost sancționat de autori ...
-
Filmul "Odiseea" ascunde o capcană pentru cei care îl descarcă ilegal. Avertismentul experților în securitate cibernetică
Copii digitale piratate ale blockbusterului sunt folosite pentru a sparge calculatoarele celor care le descarca, potrivi ...
-
Calul orb care impresionează lumea ecvestră. Milo concurează datorită unui sistem de orientare asemănător alfabetului Braille
Un cal care și-a pierdut complet vederea continua sa participe la competiții ecvestre și ar putea deveni primul exemplar ...
-
Selly a intrat în Guinness World Records. Recordul mondial doborât de echipa de la Nibiru
Un nou record mondial a fost stabilit in aceasta seara pe litoralul romanesc, transformand o promisiune din mediul onlin ...
-
Cât zahăr are un pepene roșu și cât un pepene galben. Care îngrașă mai mult conform cercetarilor de nutriție
Calculele sunt realizate pentru doi pepeni, unul roșu și unul galben, de 3 kg fiecare. O cana de zahar ar insemna 200 gr ...
-
Manechinul român care a avut o relație cu Jeffrey Epstein și Vin Diesel are o boală gravă: Să vă rugați pentru mine. Am tumori
Fostul model internațional Alina Pușcau, cunoscuta pentru relația cu actorul Vin Diesel, dar și pentru aventura pe care ...
-
După 10 ani de relație, Cristiano Ronaldo se va căsători cu Georgina la Madeira. "M-a întrebat dacă sunt sincer"
Deși nu a fost anunțata oficial nicio data, Cristiano Ronaldo este pe cale sa-i spuna „Da" Georginei Rodriguez, pa ...
-
Perioadă dificilă pentru două zodii: cine sunt nativii care pot avea mari probleme cu banii și emoțiile
Începand cu 4 august, astrele aduc schimbari neașteptate pentru mulți nativi. Unii vor intalni oportunitați la car ...
-
Trucul interesant prin care Adrian Cristea spune că seduce femeile: „Dacă faci asta, e jumătate cucerită"
Un adevarat „Don Juan" de Romania, fostul mijlocaș ofensiv Adrian Cristea s-a iubit cu unele dintre cele mai frumo ...
-
Cum a revenit fumatul la modă: Tot mai multe vedete se afișează fumând și după ani de blamare țigara redevine un accesoriu acceptabil
Dupa ani in care au disparut aproape complet din reclame, reviste și aparițiile publice ale vedetelor, țigarile revin in ...
-
Cum ne păcălește memoria: creierul poate rescrie trecutul și crea amintiri false. De ce uiți ce ai de făcut când intri într-o cameră
Memoria nu pastreaza trecutul sub forma unei inregistrari perfecte, care poate fi redata oricand fara modificari. Creier ...
-
Datele de contact ale Angelinei Jolie, Robert De Niro și Martin Scorsese au fost puse pe internet. Exista un dosar care colecta informații despre telefoanele lor
Datele de contact asociate unora dintre cele mai cunoscute nume de la Hollywood ar fi fost accesibile public pe internet ...
-
Cum a ajuns un inginer britanic să inventeze bancomatul. Un ghișeu închis i-a dat ideea vieții sale
O simpla intarziere, urmata de frustrarea ca nu mai putea ajunge la propriii bani, ar fi stat la baza unei invenții care ...
-
Pierderea masei musculare asociată cu înaintarea în vârstă ar putea fi încetinită. Ce au descoperit cercetătorii
Un compus antioxidant ar putea contribui la incetinirea pierderii masei musculare asociate inaintarii in varsta. Descope ...
-
Ce este freeganismul, stilul de viață pe care românii îl practicau din nevoie în comunism. Acum a devenit „cool"
Recuperarea alimentelor inca bune dintre produsele aruncate, repararea obiectelor, schimbul și refuzul cumparaturilor in ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu