Un cercetător renumit a spus că Planeta Pământ este "conștientă" - iar "mintea" ei modelează soarta întregii vieți. Teoria a devenit extrem de controversată

Conform ipotezei Gaia, Pământul - și miile de procese biologice care au loc pe planetă - fac parte dintr-o singură entitate mare, autoreglabilă, care controlează și menține condiții favorabile vieții.

Ecologistul James Lovelock a propus această teorie deoarece credea că Pământul este viu, cel puțin în sensul că poate folosi homeostazia pentru a-și controla temperatura, în ciuda condițiilor externe în schimbare. Ideea ne obligă să ne confruntăm cu o întrebare incomodă: oare oamenii declanșează schimbarea care ne va distruge, dar care va conduce la condiții favorabile pentru urmașii noștri?

Imaginați-vă o planetă foarte asemănătoare cu Pământul, cu excepția faptului că, în loc de copaci verzi care împânzesc întinderile sale de pământ, două specii de flori - margaretele negre și margaretele albe - constituie flora dominantă. Florile sunt identice practic în toate privințele, cu două excepții: au culori diferite și, datorită culorilor lor diferite, cresc în ritmuri diferite ca răspuns la temperatură. La fel ca pe Pământ, obiectele negre absorb mai multă radiație solară și, prin urmare, mai multă căldură decât obiectele albe. Drept urmare, margaretele negre absorb mai multă lumină solară, ceea ce le face mai fierbinți și încălzește planeta; margaretele albe reflectă lumina, sunt mai puțin fierbinți și ajută la răcirea planetei.

Răposatul om de știință și ecologist James Lovelock, Ph.D., a numit această planetă „Daisyworld" într-un articol din 1983. Nu este o lume reală, ci mai degrabă un model matematic pe care Lovelock l-a dezvoltat pentru a ilustra modul în care organismele ar putea controla reglarea temperaturii Pământului doar prin interacțiunea cu mediul. În condiții de răcoare, margaretele negre prosperă, iar în condiții de căldură, margaretele albe au un avantaj. Datorită acestei competiții, un echilibru perfect între margaretele negre și cele albe populează „Daisyworld", contribuind la menținerea unei temperaturi planetare generale benefice pentru toate margaretele.

Se pare că viața nu se limitează doar la a se adapta la condițiile de pe Pământ; ea ajută la reglarea termostatului. Acesta este esența ipotezei Gaia a lui Lovelock, o teorie de durată, dar extrem de controversată, numită după zeița greacă care personifică Pământul. Aceasta propune că planeta noastră și toate sistemele sale biologice alcătuiesc o entitate vastă, autoreglabilă, care utilizează o buclă de feedback pentru a crea și menține condiții favorabile vieții. „Viața poate înflori doar într-un interval strict delimitat de stări fizice și chimice, iar de când a apărut viața, Pământul s-a menținut în acest interval", a scris Lovelock în articolul despre Daisyworld.

Acest lucru este remarcabil, a explicat el, deoarece condițiile de pe Pământ - inclusiv temperatura, atmosfera și salinitatea oceanelor - nu au rămas statice de-a lungul timpului, ci au fluctuat sub influența unor evenimente precum impacturile de asteroizi, activitatea vulcanică catastrofală și schimbările climatice extreme. De exemplu, de când viața a apărut pentru prima dată pe Pământ, în urmă cu aproximativ 3,7 miliarde de ani, energia emisă de Soare a crescut cu 25-30 la sută, însă temperaturile de la suprafață s-au menținut în limitele habitabilității.

Mai mult, atmosfera Pământului este o anomalie care se află în afara echilibrului din punct de vedere chimic, a scris Lovelock într-un articol publicat ca capitol al cărții din 1988, Biodiversitate. „Este ca amestecul de gaze care intră în colectorul de admisie al unui motor cu ardere internă, adică un amestec de hidrocarburi și oxigen, în timp ce planetele noastre moarte, Marte și Venus, au atmosfere asemănătoare gazelor evacuate în urma arderii."

Dacă această atmosferă instabilă ar putea persista într-un mod care nu ar fi pur și simplu o întâmplare, a continuat el, „atunci asta ar însemna că planeta era vie - cel puțin în măsura în care împărtășea cu alte organisme vii acea proprietate minunată, homeostazia, capacitatea de a-și controla compoziția chimică și de a se menține rece atunci când mediul exterior se schimbă."

Înainte de secolul al XIX-lea, chiar și oamenii de știință se simțeau confortabili cu noțiunea unui Pământ viu, a afirmat Lovelock. James Hutton, lăudat ca părintele geologiei, considera Pământul un „superorganism" și spunea că studiul adecvat al acestuia ar trebui să se facă prin prisma fiziologiei, a scris Lovelock. „Hutton a continuat făcând o analogie între circulația sângelui [...] și circulația elementelor nutritive ale Pământului, precum și cu modul în care lumina soarelui distilează apa din oceane, astfel încât aceasta să cadă mai târziu sub formă de ploaie și să reîmprospăteze pământul", a continuat el.

Când Lovelock a propus pentru prima dată ipoteza Gaia, „aceasta nu a fost bine primită", a recunoscut el în articolul din 1988. De exemplu, biologul Ford Doolittle a afirmat că Pământul nu ar putea evolua pentru a avea o astfel de previziune și planificare - cel puțin nu prin selecție naturală.

Când Lovelock a propus pentru prima dată ipoteza Gaia, „aceasta nu a fost bine primită", a recunoscut el într-un articol din 1988. De exemplu, biologul Ford Doolittle a afirmat că Pământul nu ar putea evolua până la a avea o astfel de previziune și planificare - cel puțin nu prin selecție naturală.

Lovelock a avut o replică la această afirmație. Ipoteza Gaia, a scris el în 1988, este un sistem geofizic care începe cu acțiunea unui organism individual, iar dacă acea acțiune este benefică pentru mediul local, „atunci se poate răspândi până când, în cele din urmă, rezultă un altruism global. [...] Nu este implicată nici o previziune sau planificare." Și inversul este valabil, a remarcat Lovelock, în sensul că speciile care au un impact negativ asupra mediului sunt condamnate - dar viața în ansamblu continuă.

De-a lungul deceniilor, cercetătorii au continuat să se confrunte cu întrebarea cum, dacă este cazul, ipoteza Gaia se încadrează într-un cadru darwinist. În august 2025, de exemplu, filosofii Samir Okasha și Margarida Hermida au publicat un articol în revista științifică cu recenzie inter pares *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, în care analizează ideea unei ipoteze Gaia „darwinizate". În cele din urmă, scriu ei, chiar dacă admiți că selecția naturală nu necesită reproducere sau competiție și chiar dacă ajungi la concluzia că viața însăși ar fi putut contribui la menținerea condițiilor de pe Pământ la un nivel habitabil, asta nu înseamnă că întreaga biosferă a evoluat ca un organism prin selecția naturală darwinistă. Și cu siguranță nu înseamnă că Pământul a „dobândit adaptări pentru controlul homeostatic al parametrilor de mediu".

Potrivit lui Lovelock, indiferent dacă acceptați sau nu ipoteza Gaia, acțiunile noastre ca specie ne obligă să ne confruntăm cu o întrebare incomodă: Oare oamenii declanșează schimbarea care ne va distruge, dar care va conduce la condiții favorabile pentru succesorii noștri?

Un articol din februarie 2022, publicat în „International Journal of Astrobiology", abordează tocmai această întrebare. Schimbările geologice induse de om, ca urmare a arderii combustibililor fosili, reprezintă caracteristica definitorie a epocii noastre actuale, Antropocenul; autorii articolului afirmă că această activitate industrială a devenit o forță în cadrul unei tranziții la scară planetară. În acest sens, inteligența noastră tehnologică în creștere nu este ceva ce se întâmplă pe o planetă, ci ceva ce se întâmplă unei planete - o evoluție la scară planetară, mai degrabă decât la nivelul unei specii anume.

Cu toate acestea, încă nu am implementat tehnologiile ecologice într-un mod care să aducă planetei mai multe beneficii decât daune. Acest lucru se datorează faptului că ne aflăm încă într-un stadiu incipient al tranziției, pe care autorii îl numesc „tehnosfera imatură". Dacă și când vom reuși în cele din urmă să accesăm următoarea fază a inteligenței planetare, pe care autorii o numesc „tehnosfera matură", s-ar putea să asistăm și la sfârșitul schimbărilor climatice.

Dacă acest nivel de inteligență planetară este necesar pentru a susține civilizațiile la scară planetară, spun autorii, atunci s-ar aștepta ca și alte forme de viață inteligentă din univers să fi trecut prin această tranziție tehnologică. Acest lucru ne-ar putea ajuta să găsim viață extraterestră prin intermediul „tehnosemnăturilor" lor, precum poluanții sau semnalele radio, și poate chiar să inaugurăm următoarea fază a inteligenței planetare.