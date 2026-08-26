Părți ale corpului uman pe care evoluția nu le poate explica. Dezbateri între oamenii de știință cu privire la rolul lor

Corpul uman este o mașinărie ale cărei numeroase părți - de la detaliile microscopice ale celulelor noastre până la membre, ochi, ficat și creier - au fost asamblate treptat, cu întreruperi, de-a lungul celor patru miliarde de ani de istorie a speciei noastre.

Însă oamenii de știință încă se întreabă de ce am evoluat tocmai în această formă particulară. De ce numai oamenii au bărbie, de exemplu? Și de ce, raportat la greutatea corporală, testiculul uman are o dimensiune de trei ori mai mare decât cel al unui gorilă, dar doar o cincime din cel al unui cimpanzeu?

Povestea evoluției ne spune cum, pornind de la origini simple, s-a format fiecare specie, când fiecare dintre componentele care alcătuiesc o ființă vie a fost adăugată la planul său de construcție. Dacă urcăm pe arborele evolutiv al vieții, putem urma o cale sinuoasă care ne poartă pe ramurile din ce în ce mai specializate cărora le aparține o specie. Noi, oamenii, de exemplu, am fost animale înainte de a deveni vertebrate; mamifere înainte de a evolua în primate și așa mai departe.

Grupurile de specii cu care împărtășim fiecare dintre aceste ramuri ne dezvăluie ordinea în care au apărut părțile corpului nostru. Un corp și un intestin (invenții ale ramurii animalelor) trebuie să fi apărut înaintea coloanei vertebrale și a membrelor (ramura vertebratelor); laptele și părul (mamiferele) au apărut înaintea unghiilor (primatele).

Există o modalitate prin care putem studia problema separată a motivului pentru care am dezvoltat fiecare dintre aceste părți ale corpului, dar aceasta funcționează doar dacă trăsătura în cauză a evoluat de mai multe ori pe ramuri separate ale arborelui vieții. Această evoluție repetată se numește convergență. Ea poate fi o sursă de frustrare pentru biologi, deoarece ne induce în eroare în ceea ce privește modul în care speciile sunt înrudite. Rândunicile și vântureii, de exemplu, au fost odată clasificați ca specii surori. Acum știm, atât din analiza ADN-ului, cât și din comparațiile scheletelor lor, că rândunicile sunt, de fapt, rude mai apropiate ale bufnițelor decât ale rândunelelor de stâncă.

Însă evoluția convergentă devine ceva util atunci când o considerăm un fel de experiment natural. Mărimea testiculelor primatelor ne oferă un exemplu clasic. Masculii adulți ai maimuței colobus alb-negru din Abisinia și ai maimuței macaque cu bonetă au aproximativ aceeași mărime. Totuși, la fel ca cimpanzeii, oamenii și gorilele, aceste maimuțe asemănătoare au testicule extrem de diferite. Testiculele maimuțelor colobus cântăresc doar 3 grame. În schimb, testiculele maimuțelor macaque cântăresc nu mai puțin de 48 de grame.

S-ar putea găsi mai multe explicații plauzibile pentru diferențele de mărime ale testiculelor lor. Testiculele mari ar putea fi echivalentul cozii de păun, nefiind utile în sine, dar atractive pentru femele. Dar poate că cea mai plauzibilă explicație ține de modul în care se împerechează. Un mascul de maimuță colobus concurează cu înverșunare pentru accesul la un harem de femele care se vor împerechea exclusiv cu el. Macații, pe de altă parte, trăiesc în grupuri mixte pașnice de aproximativ 30 de maimuțe și au o abordare diferită a iubirii, în care toți se împerechează cu toți: masculii cu mai multe femele (poligamie) și femelele cu mai mulți masculi (poliandrie).

Maimuța colobus, cu haremul său, poate să se descurce producând un minim absolut de spermă - dacă o picătură este suficientă pentru a concepe un pui, atunci de ce să producă mai multă? Pentru un macac mascul, competiția pentru reproducere se desfășoară într-o luptă între sperma sa și sperma altor masculi care s-au împerecheat înainte sau după el. Un macac mascul cu testicule mari ar trebui să producă mai multă spermă, ceea ce îi conferă o șansă mai mare de a-și transmite genele. Este o explicație plauzibilă pentru dimensiunile diferite ale testiculelor, dar oare este adevărată? Aici intervine evoluția convergentă.

Dacă analizăm întreaga ramură a mamiferelor din arborele vieții, descoperim că există numeroase grupuri de mamifere care au dezvoltat testicule de dimensiuni foarte diferite. În aproape toate aceste cazuri distincte, testiculele mai mari se regăsesc în mod constant la speciile promiscue, iar cele mai mici - la cele monogame.

Un gorilă mascul cu spate argintiu și testicule mici are acces exclusiv la un harem. Cimpanzeii și bonobo-ii cu testicule mari sunt într-adevăr extrem de promiscui. Delfinii, pe de altă parte, ar putea avea cele mai mari testicule dintre toate mamiferele, reprezentând până la 4% din greutatea lor corporală (echivalentul unor testicule umane care cântăresc aproximativ 3 kilograme). Deși viața sexuală a delfinilor sălbatici este, în mod firesc, greu de studiat, delfinii rotitori se încadrează cel puțin în așteptările noastre, participând la evenimente de împerechere în masă numite „wuzzles".

Datorită observațiilor multiple furnizate de evoluția convergentă, am reușit să descoperim această corelație consistentă între mărimea testiculelor și viața sexuală la toate mamiferele. Iar în ceea ce privește oamenii, avem o mărime a testiculelor undeva la mijloc - puteți interpreta acest lucru cum doriți!

Bărbia umană a constituit un teren propice pentru dezbateri între oamenii de știință cu privire la rolul său. La fel ca în cazul testiculelor, există o jumătate de duzină de ipoteze plauzibile care să explice evoluția bărbiei umane. Ar fi putut evolua pentru a întări maxilarul unui om al peșterilor în luptă. Poate că bărbia a evoluat pentru a accentua măreția unei bărbi bărbătești. Ar putea fi chiar un produs secundar al inventării gătitului și al alimentelor mai moi pe care acesta le-a produs - un proeminent facial fără funcție, lăsat în urmă de valul în retragere al unei maxilare care slăbește.

Interesant însă este faptul că bărbia nu se regăsește la niciun alt mamifer, nici măcar la cei mai apropiați veri ai noștri, neandertalienii. Datorită unicității bărbiei speciei Homo sapiens, deși dispunem de o gamă bogată de posibile explicații privind scopul său evolutiv, în absența unei evoluții convergente, nu avem nicio modalitate rezonabilă de a le testa. Anumite aspecte ale naturii umane sunt poate destinate să rămână un mister.