PUTIN S-A SĂTURAT! – Aviz României: Ursul a rupt lanțul!

Consilierul pe probleme de politică externă al lui Putin, Iuri Ușakov, a făcut o declarație explozivă:

Citat de TASS, el a afirmat:

„Nu așteptăm ca înțelegerile sau acordurile de la Anchorage să fie implementate. Așteptăm victoria. Așteptăm să ne atingem propriile obiective.”

El a avertizat că cei care speră că Rusia va fi învinsă „se înșală”.

„Trebuie să observe îndeaproape ce se întâmplă pe câmpul de luptă și pe linia de contact, unde trupele noastre avansează constant și treptat.”

Declarația lui Ușakov arată că Putin s-a săturat. După ce toate iluziile liderilor europeni s-au spulberat de mult, acum s-a destrămat și amăgirea unei înțelegeri cu Trump.

Din acest moment, toate datele războiului din Ucraina se schimbă radical

Kremlinul nu mai are alternativă decât VICTORIA obținută pe câmpul de luptă.

Presat tot mai mult de opinia publică din Rusia și de oligarhi, Putin e cu spatele la zid.

Vremea diplomației (dacă a fost vreodată) a trecut. E vremea armelor. A TUTUROR armelor. Pentru că MIZA E TOTALĂ.

Aviz României, unde o mână de trădători-marionetă se joacă cu soarta țării, băgând bățul printre gratii: Ursul a rupt lanțul!

Adrian Pătrușcă