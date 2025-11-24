Schimbare de paradigmă geopolitică: Capitalul arab, emiratez și saudit, poate deveni jucător strategic în economia României

Din acest punct de vedere semnalez două știri de presă din ultimele trei zile ce vizează cei doi giganți energetici, Lukoil al Rusiei și KazMunayGas al Kazahstanului.

Conglomeratul internațional Holding Company IHC din Abu Dhabi a confirmat că a notificat departamentul Trezoririei SUA în legătură cu interesul său pentru achiziționarea activelor internaționale ale gigantului petrolier rus Lukoil, aflat în prezent în proces de vânzare din cauza sancțiunilor americane și asta ne-a informat agenția Reuters.

IHC, cel mai mare grup listat din Abu Dhabi și condus de către șeicul Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, care este fratele președintelui Emiratelor Arabe Unite și Consilierul de Securitate Națională, se alătură, astfel, listei de potențiali cumpărători, care deja îi include pe americanii de la ExxonMobil, Chevron și Fondul American de Private Equity Carlyle.

Aceste oferte relevă reașezarea Marelui Capital Financiar la capitolul energetic pe piațele europene. E limpede că se petrece ca urmare a acordului tripartit dintre SUA, Rusia și China - vă amintiți, la începutul editorialului v-am vorbit despre înțelegerile Putin-Trump. Emiratezii și saudiții au relații de parteneriat strategic cu toate cele trei mari puteri.

Așadar, e limpede cum s-a ajuns la această soluție, ce scoate, practic, din joc europenii. Dacă, în plus, rememorați și recentele întâlniri și discuții ale președintelui Kazahstanului și ale celor doi conducători ai Emiratelor Arabe Unite și Arabiei Saudite cu toți cei trei lideri, Putin, Trump și Xi, vă este limpede că, de fapt, au discutat afacerile Lukoil și KazMunayGas inclusiv.

E ușor de ghicit viitorul rol al Chinei: de garant, finanțator și client primordial pentru viitoarele afaceri energetice ale emiratezilor și saudiților în regiune, iar pe cel al Rusiei de responsabil în zona securitară, cel puțin în regiunea Mării Negre, cea care include și România.

Să știți un lucru și să-l rețineți: Marele Capital nu ajunge și nu poposește decât în zone garantate din punct de vedere securitar, iar asta reprezintă o veste bună pentru viitorul regiunii noastre și astfel ajungem din nou la planul de pace al lui Trump, pe care îl putem vedea astfel ca pe o urgentare a finalizării războiului ucrainean, tocmai cu scopul ca toată lumea să poată începe investițiile și afacerile.

Cozmin Gușă