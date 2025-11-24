Schimbare de paradigmă geopolitică: Capitalul arab, emiratez și saudit, poate deveni jucător strategic în economia României
Postat la: 24.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Din acest punct de vedere semnalez două știri de presă din ultimele trei zile ce vizează cei doi giganți energetici, Lukoil al Rusiei și KazMunayGas al Kazahstanului.
Conglomeratul internațional Holding Company IHC din Abu Dhabi a confirmat că a notificat departamentul Trezoririei SUA în legătură cu interesul său pentru achiziționarea activelor internaționale ale gigantului petrolier rus Lukoil, aflat în prezent în proces de vânzare din cauza sancțiunilor americane și asta ne-a informat agenția Reuters.
IHC, cel mai mare grup listat din Abu Dhabi și condus de către șeicul Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, care este fratele președintelui Emiratelor Arabe Unite și Consilierul de Securitate Națională, se alătură, astfel, listei de potențiali cumpărători, care deja îi include pe americanii de la ExxonMobil, Chevron și Fondul American de Private Equity Carlyle.
Aceste oferte relevă reașezarea Marelui Capital Financiar la capitolul energetic pe piațele europene. E limpede că se petrece ca urmare a acordului tripartit dintre SUA, Rusia și China - vă amintiți, la începutul editorialului v-am vorbit despre înțelegerile Putin-Trump. Emiratezii și saudiții au relații de parteneriat strategic cu toate cele trei mari puteri.
Așadar, e limpede cum s-a ajuns la această soluție, ce scoate, practic, din joc europenii. Dacă, în plus, rememorați și recentele întâlniri și discuții ale președintelui Kazahstanului și ale celor doi conducători ai Emiratelor Arabe Unite și Arabiei Saudite cu toți cei trei lideri, Putin, Trump și Xi, vă este limpede că, de fapt, au discutat afacerile Lukoil și KazMunayGas inclusiv.
E ușor de ghicit viitorul rol al Chinei: de garant, finanțator și client primordial pentru viitoarele afaceri energetice ale emiratezilor și saudiților în regiune, iar pe cel al Rusiei de responsabil în zona securitară, cel puțin în regiunea Mării Negre, cea care include și România.
Să știți un lucru și să-l rețineți: Marele Capital nu ajunge și nu poposește decât în zone garantate din punct de vedere securitar, iar asta reprezintă o veste bună pentru viitorul regiunii noastre și astfel ajungem din nou la planul de pace al lui Trump, pe care îl putem vedea astfel ca pe o urgentare a finalizării războiului ucrainean, tocmai cu scopul ca toată lumea să poată începe investițiile și afacerile.
Cozmin Gușă
-
Col. (r) SRI Păcuraru: "Am certitudinea că Georgescu e ofiţer în rezervă al Armatei"
Afirmatia din titlu vine in completarea explicatiei faptului ca Georgescu era filat prin '97 de Directia Siguranta Milit ...
-
Razboaiele sunt intotdeauna absurde
Pe 27 noiembrie, se semneaza acordul de pace in Ucraina. Daca te uiti pe facebook-ul romanesc, e deja pace. La tv, slabu ...
-
Atenție la USR!
Romania traiește un fenomen politic extrem de periculos, dar mulți inca nu il vad. În timp ce PSD și PNL sunt para ...
-
A venit aseară Potra, din Dubaiul de departe
Distinsul domn Potra a cerut sa fie repatriat din Dubai in Romania, pentru a participa la un proces in care se va dovedi ...
-
Strategia Națională de Apărare: 40 de pagini de mizerabilă filosofie globalistă
Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAȚ) a dat publicitații Proiectul de strategie de aparare pe care il propune spre ...
-
Globaliștii s-au vopsit peste noapte în suveraniști!
Liderii globaliști, care guverneaza impotriva intereselor țarilor pe care le conduc, se auto-intituleaza, peste noapte, ...
-
Ticăloșenia lui Nicușor Dan
Omul nu e doar cu mari probleme de comportament și comunicare. Nu! Omul e un mare ticalos, de-a dreptul. Faptul ca apare ...
-
Lupii tineri ai NATO vor distruge acvariul strategic al Mării Negre creat de Rusia
Vechii specialiștii in planificare strategica și operaționala sunt primii care nu pricep limbajul noilor planificatori. ...
-
We all living in America...
Într-o zi insorita de toamna tirzie, trei candidați la primaria capitalei primesc o invitație magica: o chemare la ...
-
Lăsați orice speranță voi, cei care intrați în Bosnia și Herțegovina
Țara asta este o holograma a fostei Iugoslavii și un muzeu de aberații in aer liber. Este un purcel umplut cu miel, iar ...
-
Bolojan nu mai are niciun Dumnezeu
Ilie Bolojan e consecvent ca boul și merge in continuare cu capul inainte in cazul Ordinului Canonic Premonstratens din ...
-
Ceardașul deputatului Cozma și vărului Pușcaș cu AUR
Deputatul liberal Adrian Cozma, președinte al filialei județene Satu Mare și vicepreședinte national al PNL, revin ...
-
Procedura "Hellvig": Anton Rog, cu ce anume te ocupi dumneata?!
Ieri dupa-amiaza, la doua-trei ore dupa ce am realizat analiza referitoare la intervenția pentru compromitere a Intelige ...
-
Domnul Slow-motion... E foarte bine. Slava!
Cazurile Bogos-Barbu-Bolojan și Isaila-Berceanu-Moșteanu aveau ceva ciudat, un aer de improvizație și graba. Pareau facu ...
-
Campania actuala pentru București va fi dominată de proiecte și atacuri construite prin AI!
Saptamana trecuta, un amic ce imi furnizeaza informații tari și corecte mi-a relatat ca, intr-un cerc extrem de restrans ...
-
Cine sunt privații care exportă arme în Ucraina
Nu prea exista firme private de top administrate de civili, care sa deruleze tranzacții cu armament. Exista insa firme p ...
-
Romtehnica, placă turnantă a șpăgilor astronomice din comerțul cu arme
În 2024, Romania a importat arme și muniții in valoare de 880 milioane de euro. N-o sa va vina sa credeți cine est ...
-
Mafia avocaților și judecătorilor conectați la primăria lui Bolojan (I)
Existența unei mafii judiciare rapace la Oradea, cu implicații in afaceri funciare și imobiliare, primește o noua confir ...
-
Tanda și Manda pun mâna pe PSD (II)
Vineri (zi cu ghinion) va avea loc un congres PSD ca la PCR. Pentru funcțiile cele mai importante, de președinte și de s ...
-
Trezorierul și președintele unui partid sunt ca frații
Nu-l vad bine pe Bolojan, in scandalul cu omul de afaceri din Vaslui. Explic de ce, fara a ma folosi de interceptari, pr ...
-
Tanda și Manda pun mâna pe PSD(I)
Vineri (zi cu ghinion) va avea loc un congres PSD ca la PCR. Pentru funcțiile cele mai importante, de președinte și de s ...
-
Bolojan si "Simfonia Neterminată"
Domnule Bolojan, ia vedeți ce puteți face și drege pe la filarmonici. Cu placere! Daca ne ințelegem la cașcaval, am și p ...
-
Eu cred că România a luat-o razna cu capul!
Cand fiie-mea, Anastasia, marxista cu studii de antropologie și comunicare la Londra, imi zicea lunile trecute: "Tata, t ...
-
De ce cresc impozitele și taxele în România?
Pentru ca guvernul este incapabil sa le colecteze corect . Simplu. Iata și dovada: - in 2015 statul strangea din impozit ...
-
Bravo mie... Am gasit solutia la traficul din Bucuresti!
Ah, iata ca se apropie alegerile și toți candidații o sa ne spuna cum rezolva ei problema traficului: ca strazi noi, ca ...
-
La République est dans la merde
În Franța se duce o lupta crancena intre doamna prima a Republicii, Brigitte Macron, și niște cetațeni care au afr ...
-
Călin Georgescu dă șah sistemului
Calin Georgescu iese rar cu declarații. Ultima luare de poziție ingheața inima suveraniștilor. Nu susține pe nimeni la a ...
-
Urma banilor si comenzilor: marile ghesefturi legate și protejate de Bolojan (II)
Comportamentul premierului Ilie Bolojan la festivitațile publice organizate la Carei, de Ziua Armatei, si la Bucu ...
-
Grindeanu este furnizor de știri false și alarmiste
Retragerea parțiala a trupelor americane din Romania a fost anunțata prima data de administrația Obama. Mesajul pentru E ...
-
Peacemaker-ul dintre lumi. Acordul de Pace de la București?
Poate exista o situație care sa poarte denumirea de Pacea de la București? Un acord de pace, nu armistițiu, dorit de Tru ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu