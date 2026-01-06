Cine este cârtița CIA care l-a trădat pe Maduro
Forța de extracție a lui Maduro a beneficiat de informații de mare acuratețe furnizate de un responsabil de rang înalt din interiorul guvernului venezuelean, care au permis forțelor speciale din Delta Force să știe exact unde se află Maduro în momentul lansării atacului. Sunt doar câțiva oameni din primul cerc de putere care știau unde se află Maduro.
I-am luat prin eliminare. Primul cerc este format din cei mai avuți oameni ai țării, dar legați fără excepție de activitățile Cartelului Sorilor. Niciunul dintre ei nu ar fi fost tentat să intre în posesia recompensei de 50 de milioane $ oferite de SUA pentru a-l trăda pe președinte.
Motivul este altul: toți oamenii din primul cerc se află pe lista de sancțiuni OFAC și trădarea a fost motivată de obținerea clemenței juridice în instanțele americane. Cine a trădat și-a negociat viitorul cu americanii. Informațiile despre cârtiță au apărut într-o închisoare din SUA și în guvernul spaniol.
Cârtița se află pe lista de sancțiuni a UE pentru spălare de bani și suprimarea opoziției, iar în SUA pentru narco-terorism. Pe capul ei americanii au pus o recompensă de 10 milioane $. Trump a declarat public că secretarul de stat Marco Rubio a vorbit cu cârtița sâmbătă, 3 ianuarie, că aceasta este dispusă să facă ceea ce este necesar.
Că dacă nu va face ce trebuie, va plăti un preț mai mare ca Maduro. Deși inițial a numit arestarea lui Maduro un "act barbar", până duminică seară cârtița și-a îndulcit tonul, dând de înțeles că a pregătit agenda de cooperare cu SUA.
Cârtița se află într-o poziție extrem de precară întrucât este șantajată să ofere acces total la resursele de petrol ale țării și nu-l poate oferi decât din cea mai înaltă poziție în stat, după Maduro. Cu atât mai mult cu cât a fost ministrul Petrolului.
Cu câteva zile înainte de capturarea lui Maduro, fostul general venezuelean Clíver Alcalá Cordones, aflat într-o închisoare americană unde execută o pedeapsă de 21 de ani pentru sprijinirea gherilelor narco-teroriste FARC, a susținut într-o scrisoare remisă presei și oficialităților SUA, că adevărații șefi ai Cartelului Sorilor sunt cârtița și fratele ei, președintele Adunării Naționale.
Scrisoarea a fost publicată integral în The Dallas Express. Fostul general Cordones a expus întreaga structură criminală a regimului Maduro.
Pe 20 ianuarie 2020, un avion privat la bordul căruia se afla cârtița, ateriza pe aeroportul Barajas din Madrid. Avionul a rămas la terminalul VIP deoarece cârtița avea interdicție de intrare în spațiul Schengen, fiind sancționată de UE pentru încălcări ale drepturilor omului. În avion a urcat José Luis Ábalos, ministru Transporturilor în guvernul spaniol.
Apoi au fost descărcate 40 de valize cu lingouri de aur care nu au trecut prin controlul vamal, destinate vânzării ilegale în Europa pentru a finanța regimul Maduro. O investigație din 2024 a Gărzii Civile spaniole a descoperit că un om de afaceri a achiziționat 104 lingouri în valoare de 68 milioane $. Cazul Delcygate a fost coroborat cu dosarul Delcy Rodríguez deschis de DEA, Agenția anti-drog a Statelor Unite.
Cornel Ivanciuc
